Кызылординец собрал 1300 брелоков и стал единственным крупным коноклефилистом Казахстана

Кызылординец Тимур Оспанов за 47 лет собрал 1300 брелоков. Он – единственный в Казахстане, а возможно, и во всем СНГ коноклефилист, передает корреспондент Zakon.kz.

Так по-научному называют собирателей брелоков. Свою коллекцию он разделил на две группы, – "Города и страны, исторические события" и "Футбольные клубы", и с удовольствием пополняет ее до сегодняшнего дня.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Каждые пять лет коноклефилист делает ревизию коллекции. Наследник этого богатства – 3-летний внук Тимур. Он с удовольствием снимает со стен брелоки. Все они разные. На одних символы и флаги, столицы государств, гербы и популярные места разных городов мира, на других – памятные даты, крупные исторические или политические, спортивные события.

По ним можно изучать географию, так как они собраны со всех континентов. Есть здесь сувениры из таких стран, как Франция, Италия, Мексика, Бразилия, Аргентина, Австралия, Тайвань, Египет, Канада, ОАЭ, Испания, Италия и другие. Выполнены они в виде фонариков, ножей, свистков, зажигалок.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

"Первый брелок появился у меня в 1977 году, его привезла моя сестра Татьяна из Франции. В том году СССР открыл "железный занавес" с капиталистическими странами, и в тот год в Кызылорде продавали семь путевок во Францию. Наша мама купила путевку для Татьяны, и она привезла мне брелок с изображением императора Наполеона Бонапарта. Второй Наполеон у меня появился тоже от Татьяны: она поехала во Францию уже в 2017 году, снова пошла на Эйфелеву башню и в том же самом бутике купила еще одного Наполеона. Теперь их у меня два – висят на стене рядом, как дедушка и внук", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Тимур Оспанов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Аксакал делится, что первые 10 лет он собирал брелоки и закидывал их в коробку. Потом решил заниматься ими серьезно. Сейчас, глядя на свои сувениры, он обязательно вспоминает какое-то событие. Они были привезены или подарены его друзьями и близкими людьми, или он сам находил их на блошиных рынках всего бывшего СССР, а потом уже на рынках СНГ.

Вот брелок из Ватикана с изображением Папы Римского Иоанна Павла II в честь его вхождения на престол. Есть оригинал, изготовленный в США в 2011 году в честь первого чемпионства в НБА баскетбольной команды "Даллас Маверикс". Есть брелоки, приобретенные в православном Храме на Крови, построенном на месте дома Ипатьева, где были расстреляны последний российский император Николай II и его семья. Карманные часы-брелок, подаренные отцом его однокурсника, ветераном Великой Отечественной войны, участником знаменитой "Встречи на Эльбе" Иваном Фроловым (на фото). В 1995 году он побывал на открытии монумента в честь 50-летия исторической встречи советских и американских войск на мосту через реку Эльба, недалеко от немецкого города Торгау.

Еще один уникальный брелок объявляет температуру воздуха и уровень радиационного фона. Привезли его из Швеции и батарейку на нем аксакал не менял больше 20 лет. Есть сувенир из уральского малахита, а еще ценный камень-оберег из Южной Кореи. Много оригинальных брелоков из Канады, их Тимуру Оспанову высылает приятельница. Есть сувениры из Кубы с изображением Че Гевары, а также из Будапешта. Дочь коллеги подарила его аксакалу за то, что когда-то он подсказал ее отцу правильное решение насчет ее трудоустройства. Благодаря этому девушка теперь работает в одном из лучших банков мира. Поскольку Тимур Оспанов еще и ярый футбольный болельщик, то он собирает брелоки знаменитых футбольных клубов.

"В мае 1971 года я был в Москве, на прощальном матче лучшего вратаря мира XX века Льва Яшина. На нем я увидел многих звезд мирового футбола. У меня до сих пор хранится билет на тот мачт и программа. Знаю составы всех сборных команд, ставших чемпионами мира. Футбольных аксессуаров в моей коллекции не так много, но один из последних – в виде розовой формы Месси с номером "10" из Майями" – рассказал аксакал.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

К сожалению, в его коллекции нет ни одного брелока с изображением достопримечательностей Кызылорды. Город не жалуют туристы из зарубежья, поэтому в продаже нет таких интересных вещей. Как и нет у 76-летнего Тимура Оспанова единомышленников. Во всем СНГ, кроме нашего героя, всего два человека, у которых богатая коллекция брелоков.

Один живет в Москве, другой в Харькове. У первого 3 тыс. экземпляров, у другого – более 2 тыс. Тимур Оспанов на третьем месте. У остальных, занимающихся собиранием этих экземпляров, не более 100-200 штук.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Беседовать с этим человеком – одно удовольствие. Он – ветеран авиации, и может рассказать много интересного. Еще у него богатая домашняя библиотека, в которой собрано 3 тыс. книг. Большинство из них ценные. Способности и высокий уровень интеллекта Тимура Оспанова не удивляют – он окончил пять высших учебных заведений по разным специальностям. Герой Zakon.kz знает многое из истории города и даже стал героем передачи "По секрету всему свету". Увлеченный человек, патриот своего города, он наметил еще много полезного для родной Кызылорды и с удовольствием этим займется.

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