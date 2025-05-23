Страховой случай: как обезопасить свою жизнь и здоровье на отдыхе за границей

Жаркий сезон отпусков еще только начинается, а СМИ уже пестрят заголовками о злоключениях казахстанцев за бугром. Zakon.kz обратился к страховщикам с просьбой поделиться советами по защите себя от неприятностей во время долгожданного вояжа.

Многие уже слышали грустную новость о том, что наша соотечественница погибла в Египте после падения рекламного щита прямиком на группу туристов.

"Отправка тела планируется уже сегодня, после проведения всех процедур, насколько мне известно, за счет египетской стороны. По моральной компенсации тоже вопрос решен уже. Плюс еще страховая компания подключилась, наша казахстанская (компания. – Прим. ред.), которая покрывала страховкой данное путешествие", – прокомментировал трагедию заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров.

У берегов Таиланда меж тем взорвался катер с гостями из Казахстана и России. К счастью, обошлось без жертв, но россиянин, в момент возгорания в отличие от остальных находившийся на борту, получил ожоги.

Очевидно, планируя путешествие, люди стараются не думать о плохом. Потому подчас не вникают в нюансы страховых полисов, полностью перекладывают организацию отдыха на плечи турагентов. А между тем...

Обязательная страховка покрывает лишь экстренные случаи

Как объяснил заместитель председателя правления одной из местных страховых компаний Чингис Амиржанов, обязательной называется страховка, включенная в турпакет. Она достается вам "автоматически" при покупке путевки – если, конечно, вы не рискнули поехать куда-либо "дикарем". Но есть нюанс.

"Такой полис покрывает экстренную медицинскую помощь, госпитализацию или амбулаторное лечение. Что это за экстренные показания? Это может быть несчастный случай, травмы, такие как ожоги и обморожения, переломы, отравления, аллергия, кровотечение, острый инфаркт миокарда, гипертонический криз и другие внезапные острые заболевания, обострение хронического заболевания. Также страховка покрывает экстренную стоматологию и лекарства по назначению врача", – говорит Амиржанов.

По зубам пройдемся отдельно, поскольку тема щепетильная. Подразумеваются острая зубная боль, вывихи или переломы челюсти из-за несчастного случая. Страховщик возьмет на себя расходы по хирургическому вмешательству, анестезии, удалению нерва, пломбированию, наложению швов – всем манипуляциям, которые необходимы для устранения недуга.

Кроме обязательной, существует добровольная

Она включает в себя, по сути, тот же пакет медицинской помощи, что и полис обязательного страхования выезжающих за рубеж, продолжает спикер. Однако в обязательном варианте есть лимит по сумме страхового покрытия, который установлен государством, а в добровольном подобного лимита нет – сумму назначает сам клиент в зависимости от собственных пожеланий и возможностей. От этого и будет зависеть итоговая стоимость полиса.

"Мы рекомендуем казахстанцам, выезжающим за рубеж, оформить полисы добровольного медицинского страхования. Такую страховку могут приобрести туристы, которые самостоятельно отправляются на отдых за границу, студенты, обучающиеся за пределами нашей страны, спортсмены во время зарубежных соревнований и те, кто едет в командировку", – советует эксперт.

А если лимита нет...

Цена вопроса не имеет потолка

"Как я уже сказал, стоимость полиса зависит от суммы, на которую турист хочет застраховаться, – она может быть и 10 тыс., и 50 тыс. евро, страны пребывания и количества дней. Например, в нашей компании сейчас действует скидка на медицинское страхование туристов до 40%. Полис в Турцию на 10 дней стоит 3473 тенге при страховой сумме 50 тыс. евро, раньше он стоил почти 5000 тенге".

Допустим. Но что делать туристу, если стоимость услуг врачей за рубежом все же превысила договоренности?

Разница покрывается за свой счет

Именно по этой причине эксперты и опытные "романтики с большой дороги" рекомендуют оформлять медстраховку на максимальную сумму возмещения.

"На стоимости полиса это отразится несильно, но зато в случае чего не придется доплачивать из своего кармана", – уверен Чингис Амиржанов.

Перейдем к распространенным вопросам.

Можно ли добиться компенсации от иностранной стороны, если вы пострадали в результате несчастного случая?

Если застрахованный пострадал в результате несчастного случая, страховая компания покроет его лечение в пределах лимита по страховке. Чтобы добиться какой-то компенсации сверх этого от иностранной стороны, необходимо руководствоваться законодательством страны пребывания.

Страховые выплачиваются полностью только в случае смерти застрахованного?

"Нет, это не так. Страховка выплачивается в полной мере в зависимости от страхового случая. Это может быть сложная операция, которая необходима застрахованному в результате, допустим, несчастного случая. Она стоит 50 тыс. евро – и лимит по страховке такой же. Полис полностью покроет расходы на эту операцию", – успокоил представитель страховой компании.

Правда ли, что, если на момент инцидента в крови человека содержался алкоголь, страховка не будет покрывать его расходы на лечение?

А вот это уже не миф и не "страшилка". Страховая компания действительно откажет клиенту в выплате, если отравление, травма или несчастный случай произошли, когда он был в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков, токсических или психотропных веществ. Это даже прописано в правилах страховых компаний.

Держите данную информацию в голове, когда решите побаловаться коктейлями на пляже.