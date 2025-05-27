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"Народный юрист": адреса проведения акции в городах Казахстана

Акция , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 14:50 Фото: Zakon.kz
Уже совсем скоро, 30 мая 2025 года, одновременно во всех крупных городах и населенных пунктах страны пройдет общереспубликанская акция "Народный юрист". Zakon.kz делится адресами локаций, где вы сможете получить бесплатную помощь от лучших отечественных экспертов права.

На вопросы граждан в этот день ответят известные казахстанские адвокаты, нотариусы, прокуроры, полицейские, судебные исполнители, руководители госорганов и другие эксперты. Организаторы акции советуют захватить с собой документы по интересующему вас делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.

Изначально в мероприятии принимали участие только юристы и адвокаты. Со временем к ним присоединились представители антикоррупционной службы, акиматов, прокуратуры, департаментов юстиции, частные судебные исполнители, нотариусы, медиаторы и т.д.

За период с 2016 по 2024 год в "Народном юристе" поучаствовали более 10 000 лучших экспертов и представителей государственных органов. Консультации получили более 300 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев.

Сегодня формат акции по масштабам и географии проведения не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире. В этом году особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" – для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

"Народный юрист" проводится при поддержке правительства РК. Организаторами выступают: Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", сетевое издание Prosud.kz, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

В городах республиканского значения проконсультироваться со специалистами можно по следующим адресам:

Астана

Дворец школьников им. Аль-Фараби: пр. Бауыржана Момышулы, 5

(начало в 17:00)

Алматы

Caspian University (Каспийский университет): пр. Достык, 85А

(начало в 17:00)

Шымкент

Арбат: ул. Бейбитшилик 4-6

(начало в 16:00).

Вход свободный.

Полный список адресов и времени проведения консультаций в каждом регионе Казахстаназдесь.

А подробнее о том, как прошла акция в прошлые годы, – по ссылке.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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