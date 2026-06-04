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День государственных символов: ответы на интересные вопросы о флаге, гербе и гимне Казахстана

Праздники , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 08:36 Фото: Zakon.kz
4 июня 1992 года в стране утвердили государственные символы, ознаменовавшие собой начало новой главы в нашей истории. Какие смыслы вложили создатели в знакомые каждому казахстанцу флаг, герб и гимн, Zakon.kz рассказали в Центре геральдических исследований.

Конечно, Казахстан обрел независимость еще в 1991 году, но символы государственности получил не сразу. Начался глобальный творческий процесс, в ходе которого генерировались подчас совсем уж неожиданные идеи. Тот же флаг имел шанс кардинально отличаться от привычного нашему глазу сегодня, поведали в Центре геральдических исследований.

Какой была первая версия нашего флага?

Первоначальный эскиз Шакена Ниязбекова отличался от современного: национальный орнамент у древка был красного цвета, а солнце и беркут смещены немного влево.

Лишь в июне 1992 года, после утверждения флага, по поручению президента орнамент был перекрашен в золото и элементы выравнены по центру.

Сколько вариантов уступили фавориту?

За время проведения конкурса (2 января – 4 июня 1992 года) комиссия получила 1200 проектов. В частности, горизонтальные и вертикальные триколоры с различными сочетаниями синего, желтого, красного и зеленого, полотнища с кружками, восьмиконечными звездами, шаныраком, полумесяцем и даже квадратами, образующими восьмиконечную звезду на синем фоне.

Очевидно, все они так и остались лишь отголоском "эпохи обсуждения". А совсем уж "нестандартные" решения, если и были, до финала конкурса не добрались.

Почему именно небесно-голубой цвет?

Из-за культурно-исторического контекста: у тюрков издревле почитался "голубой купол небес", кочевники называли себя "сыновьями неба".

Вдобавок голубой цвет ассоциируется с миром, бескрайними просторами и водой. Он означает единство, честность, благополучие и спокойствие.

Насколько с государственным флагом должны быть схожи флажки меньшего размера?

"По Закону "О государственных символах" и ГОСТам РК, любое воспроизведение государственного флага, включая сувенирные "флажки", обязательно должно соответствовать государственным стандартам: именно Pantone 3125 U для полотнища и Pantone 102 U для солнца, орла и орнамента. Отклонения оттенка считаются нарушением", – предупредили в центре.

Каждая деталь имеет значение?

Да. Дизайн флага учитывает все. Так, солнце выступает символом жизни, энергии, благополучия и изобилия; его 32 луча формой напоминают колосья – основу достатка общества.

Орел (қыран), исторически связанный с охотой и свободой, означает высоту помыслов, великую силу, бдительность, а также полет в будущее.

С точки зрения геральдики, лазоревая тинктура (проще говоря, голубой цвет поля) традиционно символизирует верность, чистоту помыслов и небесное начало. Золотые фигуры – благородство, процветание и духовное богатство, а также солнечную энергию и истинное сияние добродетели. Лучистое солнце – это знак вечности, жизненной силы и изобилия. Лучи, стилизованные под колосья, дополнительно подчеркивают идею плодородия. Также в геральдике лучистое солнце несет смысл просвещения и просветленного руководства. Орел (қыран), крыльями выставленный вперед и слегка вверх, – символ вольного полета, высоты помыслов, бдительности, смелости и непоколебимой воли. В сочетании с солнцем это подчеркивает стремление государства к светлому будущему и успешному развитию, опору на исторические традиции и независимость.

Почему герб выполнен в тех же цветах, что и флаг?

Во-первых, ради "созвучия" с флагом и визуального единства госсимволов. Во-вторых, дело в цветовом сочетании, еще раз подчеркивающем преемственность, гармонию и благополучие.

Были ли другие варианты герба?

На конкурсе по гербу, прошедшем в начале июня 1992 года, было рассмотрено 245 работ и 67 письменных предложений.

Среди них:

  • эмблемы с полумесяцем и тремя звездами;
  • проекты со звездами разного числа лучей (8-, 7- и 5-конечные);
  • варианты без шанырака, но с мифологическими крылатыми тулпарами.

Какой концепт одержал победу, известно каждому казахстанцу – круглый герб с шаныраком в центре и пятиконечной звездой (символ – "открытые объятия" пяти континентов).

Сколько звучаний имел гимн?

Два. Первое сохраняло мелодию гимна Казахской ССР, но обладало новым текстом, написанным известными поэтами Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

Второе было принято в 2006 году с целью популяризации звуковой символики страны. В основу гимна легла написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова патриотическая песня "Менiң Қазақстаным". Исходный текст несколько видоизменили, и, обретя более торжественное звучание, уже знакомая народу песня обзавелась особым статусом.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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