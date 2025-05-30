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Статьи

В Казахстане стартовала уникальная акция "Народный юрист"

акция &quot;Народный юрист&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 18:15 Фото: Zakon.kz
30 мая 2025 года одновременно во всех крупных городах и населенных пунктах страны началась общереспубликанская акция "Народный юрист". Правовые консультации, а также ответы на интересующие вопросы от госорганов могут бесплатно получить все желающие, сообщает Zakon.kz.

В этом году особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" для повышения правовой культуры, доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Уникальная общереспубликанская акция "Народный юрист" проводится при поддержке правительства.

На вопросы граждан ответят представители Комитета государственных доходов, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, сотрудники городских и районных акиматов, полицейские, судебные исполнители и, конечно, известные казахстанские юристы, нотариусы, медиаторы и т.д.

Организаторами выступили: Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", сетевое издание Prosud.kz, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Фото: Zakon.kz

"Сегодня собрались госорганы, юристы, адвокаты по всем отраслям права. Любой гражданин получит высококвалифицированную юридическую помощь от ведущих адвокатов и юристов нашей страны совершенно бесплатно. Также будут вести прием граждан органы государственной власти. В этот день мы все объединяемся, чтобы помогать населению", – рассказал генеральный директор ТОО "Компания "ЮрИнфо" Михаил Коломин.

За период с 2016 по 2024 год в "Народном юристе" поучаствовали более 10 000 лучших экспертов и представителей государственных органов. Консультации получили свыше 300 000 обратившихся за правовой помощью казахстанцев. Изначально в мероприятии принимали участие только юристы, но со временем концепцию поддержали госорганы и экспертное сообщество.

Это вклад в развитие гражданского общества, оказание юридической помощи и повышение правовой грамотности казахстанцев.

В городах республиканского значения проконсультироваться со специалистами можно по следующим адресам:

Астана

Дворец школьников им. аль-Фараби: пр. Бауыржана Момышулы, 5

Алматы

Caspian University (Каспийский университет): пр. Достык, 85а

Вход свободный.

Полный список адресов и времени проведения консультаций в каждом регионе Казахстана – здесь.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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