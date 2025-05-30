Движение вместо лекарств: как танец может стать рецептом здоровья

Алматинский балетмейстер Алмат Кумаржанов, несмотря на возраст, до сих пор активно занимается танцами. А еще он стал центром притяжения для тех, кто хочет жить в гармонии с телом. Кто танцует вместе с ним и о чем мечтает преподаватель хореографии – в материале Zakon.kz.

Сцена под открытым небом

Помимо занятий в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая, где работает балетмейстер, каждый вторник и четверг ранним утром он проводит занятия на открытом воздухе, где собираются десятки желающих заниматься танцами. Среди участников – женщины и мужчины самых разных возрастов.

Фото из личного архива героя

"Мне очень нравятся танцы. Алмат потрясающе танцует. Сегодня мы открыли в нашем дворе клуб ЗОЖ "Ай-Санам", где танцами теперь могут заниматься все желающие по понедельникам. Сегодня даже соседи останавливались посмотреть на нас. Душа радуется. Я желаю всем казахстанцам беречь свое здоровье. Я сама рано ложусь, рано встаю, делаю зарядку, пью воду, соблюдаю принципы правильного питания, хожу 10 тысяч шагов в день", – рассказала 65-летняя участница клуба Жанагуль.

Творческая биография

Алмат Кумаржанов родом из Восточного Казахстана. Выпускник факультета хорового дирижирования Усть-Каменогорского педагогического института, эстрадно-цирковой студии под руководством Гульжихан Галиевой, отделения режиссуры и хореографии Казахской национальной академии искусств им. Жургенова. Сейчас готовит будущих педагогов-хореографов в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая в Алматы. А еще по приглашению своей студентки он преподает в алматинском клубе "Ай-Санам". Это место, где взрослые люди собираются на свежем воздухе для танцев и занятий физкультурой.

"Меня попросили показать пару движений. Мое занятие понравилось всем, и я остался в клубе. Люди разных возрастов двигаются и радуются жизни вместе. Я включаю музыку и импровизирую. Я не ставлю конкретный номер, а создаю движение на месте, и люди повторяют. Это и есть наша хореография", – рассказал танцор корреспонденту Zakon.kz.

Фото из личного архива героя

"Пока двигаюсь – живу": философия хореографа

Алмат Кумаржанов убежден, что пока человек жив, он должен двигаться.

"Движение – это жизнь. Я уже десять лет на пенсии. Но если бы сидел дома, то, наверное, состарился бы по-настоящему. Я живу в частном доме, встаю в полпятого утра, делаю зарядку во дворе, двигаюсь, дышу, с супругой мы занимаемся скандинавской ходьбой, ходим в горы. А потом иду к студентам или в клуб", – поделился балетмейстер.

Фото из личного архива героя

По его словам, занятия с участниками клуба приносят колоссальную радость: людям нравится, они благодарны за настроение, которым делится с ними хореограф. В клубе занимаются не только танцами. Его участники следят за питанием, режимом сна, общаются и вдохновляют друг друга.

"Это не просто тренировки, это стиль жизни. Я чувствую энергообмен. Особенно приятно видеть ухоженных, красивых женщин. А женщина красива в любом возрасте, если она любит себя", – считает танцор.

Мечта балетмейстера

У Алмата Кумаржанова есть большая мечта – создать Академию казахского танца. Это должно стать пространством, где будут сохраняться, развиваться и передаваться национальные танцевальные традиции.

"Казахский танец – это не просто движение. Это философия, это дух народа, это история. Мне хочется, чтобы эти движения знали, чувствовали их силу. И чтобы весь мир увидел, насколько глубокая и выразительная у нас культура", – говорит Алмат.

Фото из личного архива героя

История Алмата Кумаржанова – это не просто биография, а пример того, как человек остается верен своему делу и делится своей энергией с другими. Он не ушел на пенсию – он просто сменил сцену.

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