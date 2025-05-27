От хобби до мирового рекорда: казахстанец надеется попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Ерболат Куанышев собирает топай-асыки, это кость коленного сустава крупного рогатого скота. Сейчас в его коллекции более 3 000 экземпляров. Он уже зафиксировал свой рекорд и сдал необходимые документы. Его заявка рассматривается в главном офисе в Лондоне, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Куанышев живет и работает в Актюбинской области. У него свое крестьянское хозяйство. Топай-асыки он начал собирать 13 лет назад. Он уже вошел в Книгу рекордов Казахстана. Ему выдали соответствующий сертификат и медаль.

Фото: из личного архива Ерболата Куанышева

Мужчина признается, что если раньше он собирал асыки своими силами, то сейчас ездит по отдаленным районам и селам, чтобы собрать наибольшее количество игральных костей. Он говорит, что обычные бараньи асыки собирать легко, а вот коллекционировать топай-асыки гораздо сложнее.

Оказалось, что действительно это требует большого усердия и труда. После извлечения кость нужно 40-50 дней держать в морозильнике, затем прокипятить в воде, как следует протереть, после высушить на солнце, и только тогда топай-асык готов. Свою коллекцию Ерболат Куанышев хранит в сарае, который переоборудовал под мастерскую. Помещение больше напоминает музей, где собраны не только асыки, но и другие предметы казахской национальной культуры.

Коллекционирование для Ерболата Куанышева не просто хобби, а настоящая страсть, способ объединения поколений и сохранения культурного наследия своего народа.

"К сожалению, сейчас мало кто из детей играет в асыки, сидят в своих телефонах и компьютерах. А в нашем детстве это была одна из самых популярных игр. Игра с асыками улучшает зрение, развивается математическое мышление, тренируется выносливость, развивается моторика рук, ловкость и координация движений. Не каждый может с точностью сбить асыки с расстояния шести метров. Нужна скорость и меткость. Детей необходимо увлечь этой игрой. Это казахская национальная игра, которая передавалась из поколения в поколение. Я бы хотел, чтобы современные дети снова начали играть в асыки", – отметил Ерболат Куанышев.

В коллекции мужчины есть около 20 костей, которые особенно ему дороги. Они больше по объему, крепче и сразу бросаются в глаза. Такие встречаются у наиболее крупного скота. Их коллекционер собирает отдельно.

Изначально к столь необычному увлечению Ерболата все относились с насмешкой: мол, делать ему нечего. Однако позже, увидев масштабы коллекции, окружающие начали проявлять интерес. А когда к нему начали приезжать журналисты, то и сами люди начали приносить ему свои асыки.

Фото: из личного архива Ерболата Куанышева

Теперь Ерболат Куанышев планирует попасть в мировую Книгу рекордов Гиннесса. Он написал письмо, приложил все соответствующие документы, снял видео, и сейчас его заявку рассматривают в Лондоне. В данный момент в его коллекции насчитывается более 3 512 асыков. Мужчина не знает, удавалось ли ранее кому-либо в мире собрать такое количество игральных костей, но уверен, что его коллекция достойна внимания.

Теперь мужчина хочет собрать 10 тысяч штук. В будущем он планирует построить из них гигантскую четырехметровую скульптуру асыка с надписью "Асығыңыз алшысынан түссін", что в переводе означает "Пусть удача будет на вашей стороне", и подарить ее своему родному краю.

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