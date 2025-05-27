#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Статьи

От хобби до мирового рекорда: казахстанец надеется попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Хобби, рекорд, Лондон, Ерболат Куанышев, Актюбинская область, крестьянское хозяйство, топай-асыки, Книга рекордов Гиннеса Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 15:11 Фото: из личного архива Ерболата Куанышева
Ерболат Куанышев собирает топай-асыки, это кость коленного сустава крупного рогатого скота. Сейчас в его коллекции более 3 000 экземпляров. Он уже зафиксировал свой рекорд и сдал необходимые документы. Его заявка рассматривается в главном офисе в Лондоне, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерболат Куанышев живет и работает в Актюбинской области. У него свое крестьянское хозяйство. Топай-асыки он начал собирать 13 лет назад. Он уже вошел в Книгу рекордов Казахстана. Ему выдали соответствующий сертификат и медаль.

Фото: из личного архива Ерболата Куанышева

Мужчина признается, что если раньше он собирал асыки своими силами, то сейчас ездит по отдаленным районам и селам, чтобы собрать наибольшее количество игральных костей. Он говорит, что обычные бараньи асыки собирать легко, а вот коллекционировать топай-асыки гораздо сложнее.

Оказалось, что действительно это требует большого усердия и труда. После извлечения кость нужно 40-50 дней держать в морозильнике, затем прокипятить в воде, как следует протереть, после высушить на солнце, и только тогда топай-асык готов. Свою коллекцию Ерболат Куанышев хранит в сарае, который переоборудовал под мастерскую. Помещение больше напоминает музей, где собраны не только асыки, но и другие предметы казахской национальной культуры.

Коллекционирование для Ерболата Куанышева не просто хобби, а настоящая страсть, способ объединения поколений и сохранения культурного наследия своего народа.

"К сожалению, сейчас мало кто из детей играет в асыки, сидят в своих телефонах и компьютерах. А в нашем детстве это была одна из самых популярных игр. Игра с асыками улучшает зрение, развивается математическое мышление, тренируется выносливость, развивается моторика рук, ловкость и координация движений. Не каждый может с точностью сбить асыки с расстояния шести метров. Нужна скорость и меткость. Детей необходимо увлечь этой игрой. Это казахская национальная игра, которая передавалась из поколения в поколение. Я бы хотел, чтобы современные дети снова начали играть в асыки", – отметил Ерболат Куанышев.

В коллекции мужчины есть около 20 костей, которые особенно ему дороги. Они больше по объему, крепче и сразу бросаются в глаза. Такие встречаются у наиболее крупного скота. Их коллекционер собирает отдельно.

Изначально к столь необычному увлечению Ерболата все относились с насмешкой: мол, делать ему нечего. Однако позже, увидев масштабы коллекции, окружающие начали проявлять интерес. А когда к нему начали приезжать журналисты, то и сами люди начали приносить ему свои асыки.

Фото: из личного архива Ерболата Куанышева

Теперь Ерболат Куанышев планирует попасть в мировую Книгу рекордов Гиннесса. Он написал письмо, приложил все соответствующие документы, снял видео, и сейчас его заявку рассматривают в Лондоне. В данный момент в его коллекции насчитывается более 3 512 асыков. Мужчина не знает, удавалось ли ранее кому-либо в мире собрать такое количество игральных костей, но уверен, что его коллекция достойна внимания.

Теперь мужчина хочет собрать 10 тысяч штук. В будущем он планирует построить из них гигантскую четырехметровую скульптуру асыка с надписью "Асығыңыз алшысынан түссін", что в переводе означает "Пусть удача будет на вашей стороне", и подарить ее своему родному краю.

Ранее Zakon.kz рассказывал историю жительницы села Мукры, которая увлеклась выращиванием тюльпанов и стала успешной бизнес-леди. О самых необычных хобби наша редакция рассказывала в этом материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
"Народный юрист": адреса проведения акции в городах Казахстана
Статьи
14:50, Сегодня
"Народный юрист": адреса проведения акции в городах Казахстана
Алматы, Астана и Шымкент вошли в список лучших городов мира
Статьи
11:34, Сегодня
Алматы, Астана и Шымкент вошли в список лучших городов мира
Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном собрала тысячи сердец под одной крышей – фоторепортаж
Статьи
09:50, Сегодня
Фан-встреча с Димашем Кудайбергеном собрала тысячи сердец под одной крышей – фоторепортаж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: