Такие державы должны принять на себя роль ответственных мировых игроков – российский писатель о Казахстане

Своим мнением о том, как решить задачи, поставленные Касым-Жомартом Токаевым на Международном форуме Астана, и какую роль играет на мировой арене наша страна в новое время, с Zakon.kz поделился российский писатель и журналист Леонид Млечин.

– Леонид Михайлович, на Ваш взгляд, в чем заключается значимость Международного форума Астана для привлечения инвестиций и международного сотрудничества? Каким образом организация площадки способствует интеграции Казахстана в мировую экономику?

– Президент Казахстана исходит из того, что политика должна помогать экономике. Как это происходит? Международный форум Астана – тому пример. Бизнесмены со всего мира имеют возможность оценить преимущества Казахстана как делового партнера. Касым-Жомарт Токаев поставил, как он сам выразился, амбициозную задачу: к 2029 году увеличить объем национальной экономики в два раза – до 450 миллиардов долларов. Что необходимо? Запустить новый инвестиционный цикл, который станет важным элементом экономического роста. Приоритетная задача – освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути, превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира. Современная наука позволяет найти, а современные технологии – добывать полезные ископаемые, которые прежде были недоступны. Земля значительно богаче, чем считалось прежде. Словом, нужны инвесторы. И они приходят в страну. Это результат доверия зарубежных предпринимателей к политической стабильности страны, к ее экономическому потенциалу.

Важно отметить: зарубежные партнеры все больше вкладывают в отрасли перерабатывающей промышленности. Казахстану, по словам президента Токаева, пора стать нацией, которая не только учится и потребляет. Марка "Сделано в Казахстане" должна стать символом самого высокого качества, символом лучшей продукции.

– Нам предстоит сделать выбор в решениях, которые мы принимаем, и ценностях, которые мы отстаиваем, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. О чем, по Вашему мнению, свидетельствует этот президентский тезис?

– Казахстан вступает в новые времена в новой роли – самая успешная и самая значимая страна Центральной Азии, всего региона. Роль и место республики в современном мире заставляют интересоваться тем, кто определяет политику Казахстана, который отличается от соседей. Поэтому так важно понять, что движет президентом Токаевым. Сознание своей миссии: изменить историческую судьбу своего народа, создать новый Казахстан, который займет заметное место в мире. Что сейчас больше всего волнует республику? Справедливость!

– Президент РК предложил привлечь народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества. Как Вы оцениваете эту инициативу Токаева? Каким образом ее можно реализовать? Что делается в этом направлении в Казахстане?

– Казахстан – одна из самых молодых стран. Средний возраст населения – всего тридцать два года. Треть населения – молодежь. Ей надо дать возможность учиться и работать! Я обратил внимание на то, что президент Токаев создал должность советника президента – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству. И назначил на этот пост Зульфию Сулейменову, которая входила в Президентский молодежный кадровый резерв. Резерв существует уже несколько лет. Это социальный лифт для одаренной молодежи. И две сотни молодых людей уже получили государственные и политические должности. Появление в Казахстане очень молодых людей на высоких должностях бросается в глаза.

– Что Вы думаете об инициативе Казахстана, связанной с нераспространением ядерного и биологического оружия?

– Серьезные политики и профессиональные военные хорошо понимают, что такое оружие массового поражения. Оно представляет опасность даже в мирное время. События января 2022 года в Казахстане могли привести страну к тяжелейшим испытаниям, хаосу и анархии. А какими опасными оказались бы те январские дни, если бы в стране оставалось ракетно-ядерное оружие и его попытались захватить?

Касым-Жомарт Токаев – сын фронтовика. Он знает, что цена неверных решений измеряется в человеческих жизнях.

– "Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия", – заявил президент. Насколько данная позиция важна для сохранения мира и стабильности? Как Вы оцениваете принцип, которого придерживаются в РК, – "Единство в многообразии"?

– Всплеск националистических эмоций в мире – повод задуматься над тем, что рознь между народами часто порождена непреодоленным прошлым и отсутствием целенаправленных усилий общества, журналистов в том числе, по формированию климата, в котором радикализм становится неприемлемым.

Очень многое зависит от государственной политики в этой деликатной и чувствительной сфере. Поздравляя сограждан с Днем единства народа Казахстана, президент Токаев точно отметил: "Наша уникальная цивилизация сформирована благодаря гармоничному сплаву культур, религий и традиций многих этносов, которые обрели Родину на казахской земле".

– За последние годы Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы. Какие преобразования Вы бы выделили особо? Как они отражаются на развитии страны и общества?

– Очень заметна политическая реформа. Президент сам об этом сказал: "Мы перешли от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с консолидированной системой сдержек и противовесов".

Административная реформа – дебюрократизация государственного аппарата, децентрализация полномочий. Невиданное дело: глава государства освободил Совет министров от необходимости согласовывать свои действия с Администрацией президента.

Токаев предложил включить в Конституцию статьи, которая запрещает близким родственникам президента занимать должности руководителей государственных ведомств и даже национальных компаний. Поправку приняли.

В чем смысл политической реформы? Расширить право людей управлять своей жизнью. И право распределять бюджетные деньги спускается вниз по административной лестнице: люди хотят сами определять, на что тратить заработанные ими деньги.

И одновременно прощание с олигархами, с теми, кто благодаря родственным или дружеским связям получил доступ к государственным средствам.

– Президент отметил, что в Казахстане инвестируют в человеческий капитал и расширяют возможности для молодых специалистов. Насколько важно в современном мире уделять внимание этим моментам?

– Стране нужны не послушные исполнители и не карьеристы, горящие желанием занять высокие должности и получить доступ к большим бюджетам, а самостоятельно мыслящие люди, искренне заинтересованные в переменах. Новое поколение более самостоятельно и свободно от стереотипов. Молодые люди, намеренные добиться успеха, хотят преуспевать в жизни и хорошо зарабатывать. Казахстан – место, где можно преуспеть. И молодежь желает только движения вперед.

– "Мы добились значительного прогресса в цифровой трансформации, что отражает наше стремление стать евразийским IT-хабом", – отметил Токаев. Насколько это амбициозная цель? И каковы успехи РК на пути ее реализации?

– Кто бывает в Казахстане, тот видит, как цифровизация становится повседневной жизнью. Заметно, что глава государства сам занимается вопросами цифровизации и искусственного интеллекта. И с удовольствием констатирует: "достижения у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финансовых технологий".

– "Казахстан твердо убежден, что средние державы должны быть привержены справедливому и инклюзивному глобальному порядку, который требует переоценки подходов", – резюмировал президент. А что думаете Вы? Какие возможности перед РК открывает получение статуса "средней державы"?

– Токаев считает, что в нынешней ситуации "крупные державы − мировые экономические и политические гиганты − все больше теряют способность действовать сообща, а структуры, призванные способствовать международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, фактически парализованы".

Президент Казахстана привел пугающую цифру: согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. В этой ситуации такие державы, как Казахстан, должны принять на себя роль ответственных мировых игроков. Так что речь идет не о возможностях, а об обязанностях – активно участвовать в решении региональных и мировых проблем.