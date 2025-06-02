Объединяемся, чтобы помогать населению: как прошла республиканская акция "Народный юрист"

30 мая 2025 года одновременно во всех крупных городах и населенных пунктах страны прошла общереспубликанская акция "Халық заңгері" – "Народный юрист". Zakon.kz подводит итоги и рассказывает, какие правовые вопросы больше всего интересуют сограждан.

Отметим, что консультации давали: представители Комитета государственных доходов, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, сотрудники городских и районных акиматов, полицейские, судебные исполнители и, конечно, известные казахстанские юристы, нотариусы, медиаторы и т.д.

В этом году особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" – для развития правовой культуры, повышения доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.

Акция "Народный юрист" прошла при поддержке правительства РК. Организаторами выступили: Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", сетевое издание Prosud.kz, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Каждый год это мероприятие впечатляет своими масштабами. Не стал исключением и 2025-й, ведь эксперты оказали помощь более чем 100 тысячам посетителей в 200 населенных пунктах страны. Но главное – не цифры, а активная гражданская позиция участников акции. Ведь пришедшие за консультацией граждане в большинстве своем не знают, как защитить себя в случае конфликтов материального и нематериального характера. Они нуждаются в крепкой руке помощи, за которую можно ухватиться, путешествуя по запутанному лабиринту правовых тонкостей. И "Народный юрист" протягивает им эту руку.

Вопросы казахстанцев от города к городу несколько отличались. К примеру...

Астана

В столице консультации начались во Дворце школьников в 17:00, но, как отмечала наш журналист, десятки горожан стали собираться еще с четырех часов дня, чтобы заранее занять очередь. Там нуждающихся в правовой помощи уже ожидали более 100 специалистов разных профилей.

"Мы смогли объединить, казалось бы, несоединимое. Это своего рода правовой all-inclusive для граждан. Уникальность акции – в ее масштабе и доступности. Вопросы от людей самые разные: от долгов и кредитов до наследства, земельных участков, квартир, субсидий, пособий. Приходят предприниматели, спрашивают, как запустить бизнес. Кто-то интересуется, как получить льготы. Конечно же, есть жалобы и обращения. Мы видим, что у людей действительно есть правовая потребность и нехватка знаний – и именно на это в том числе направлена акция: повысить правовую грамотность, наладить диалог между обществом и государством, разрушить мифы", – рассказал организатор акции "Народный юрист" Михаил Коломин.

Председатель Палаты юридических консультантов Астаны Ануарбек Искаков подчеркнул, что их палата участвует в акции ежегодно с самого начала. В этом году помощь жителям оказывали 30 консультантов.

Вопросы горожан, продолжил он, часто повторяются, а вот у предпринимателей и ИП проблематика становится шире. Если раньше обращались в основном по гражданским спорам и договорам, сейчас – все чаще по налоговым вопросам:

"У нас тут, скажем так, подход двухэтапный. Многие приходят с документами, с блокнотами, записывают все. Если вопрос сложный – договариваемся встретиться повторно. Иногда это выливается в полноценное сопровождение. Все это бесплатно, в рамках акции".

Присутствующие эксперты заявили, что подобные мероприятия необходимы хотя бы потому, что в обычной жизни консультация стоит недешево, а во время акции предоставляется безвозмездно. По наблюдениям юриста Аржана Садуакаса, многие гости приходили с папками документов и четко сформулированными запросами. Особенно – представители социально уязвимых слоев населения.

Алматы

Двери Каспийского университета открылись также в 17:00. Стоит добавить, что мегаполис в этом году предоставил две площадки для увеличения охвата населения – вторая располагалась в Университете Кунаева. Многие алматинцы ждут этого масштабного приема разнопрофильных специалистов каждый год, дабы иметь возможность проконсультироваться сразу с несколькими из них в одном месте.