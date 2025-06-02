Объединяемся, чтобы помогать населению: как прошла республиканская акция "Народный юрист"
Отметим, что консультации давали: представители Комитета государственных доходов, Агентства по финансовому мониторингу, Агентства по противодействию коррупции, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, сотрудники городских и районных акиматов, полицейские, судебные исполнители и, конечно, известные казахстанские юристы, нотариусы, медиаторы и т.д.
В этом году особый акцент сделан на продвижение в обществе идеологии "Закон и Порядок" – для развития правовой культуры, повышения доверия к государственным институтам и формирования нетерпимости к правонарушениям и коррупции.
Акция "Народный юрист" прошла при поддержке правительства РК. Организаторами выступили: Агентство РК по противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, сетевое издание Zakon.kz, информационная система "Параграф", сетевое издание Prosud.kz, Республиканская коллегия адвокатов, органы государственной власти, лучшие юристы и адвокаты Казахстана.
Каждый год это мероприятие впечатляет своими масштабами. Не стал исключением и 2025-й, ведь эксперты оказали помощь более чем 100 тысячам посетителей в 200 населенных пунктах страны. Но главное – не цифры, а активная гражданская позиция участников акции. Ведь пришедшие за консультацией граждане в большинстве своем не знают, как защитить себя в случае конфликтов материального и нематериального характера. Они нуждаются в крепкой руке помощи, за которую можно ухватиться, путешествуя по запутанному лабиринту правовых тонкостей. И "Народный юрист" протягивает им эту руку.
Вопросы казахстанцев от города к городу несколько отличались. К примеру...
Астана
В столице консультации начались во Дворце школьников в 17:00, но, как отмечала наш журналист, десятки горожан стали собираться еще с четырех часов дня, чтобы заранее занять очередь. Там нуждающихся в правовой помощи уже ожидали более 100 специалистов разных профилей.
"Мы смогли объединить, казалось бы, несоединимое. Это своего рода правовой all-inclusive для граждан. Уникальность акции – в ее масштабе и доступности. Вопросы от людей самые разные: от долгов и кредитов до наследства, земельных участков, квартир, субсидий, пособий. Приходят предприниматели, спрашивают, как запустить бизнес. Кто-то интересуется, как получить льготы. Конечно же, есть жалобы и обращения. Мы видим, что у людей действительно есть правовая потребность и нехватка знаний – и именно на это в том числе направлена акция: повысить правовую грамотность, наладить диалог между обществом и государством, разрушить мифы", – рассказал организатор акции "Народный юрист" Михаил Коломин.
Председатель Палаты юридических консультантов Астаны Ануарбек Искаков подчеркнул, что их палата участвует в акции ежегодно с самого начала. В этом году помощь жителям оказывали 30 консультантов.
Вопросы горожан, продолжил он, часто повторяются, а вот у предпринимателей и ИП проблематика становится шире. Если раньше обращались в основном по гражданским спорам и договорам, сейчас – все чаще по налоговым вопросам:
"У нас тут, скажем так, подход двухэтапный. Многие приходят с документами, с блокнотами, записывают все. Если вопрос сложный – договариваемся встретиться повторно. Иногда это выливается в полноценное сопровождение. Все это бесплатно, в рамках акции".
Присутствующие эксперты заявили, что подобные мероприятия необходимы хотя бы потому, что в обычной жизни консультация стоит недешево, а во время акции предоставляется безвозмездно. По наблюдениям юриста Аржана Садуакаса, многие гости приходили с папками документов и четко сформулированными запросами. Особенно – представители социально уязвимых слоев населения.
Алматы
Двери Каспийского университета открылись также в 17:00. Стоит добавить, что мегаполис в этом году предоставил две площадки для увеличения охвата населения – вторая располагалась в Университете Кунаева. Многие алматинцы ждут этого масштабного приема разнопрофильных специалистов каждый год, дабы иметь возможность проконсультироваться сразу с несколькими из них в одном месте.
Фото: Zakon.kz/Оксана Житникова
"У нас очень много смежных вопросов, связанных с территориальными госорганами и акиматами, или же, допустим, с правоохранительными органами и акиматами. Здесь же географически в одной локации находятся представители прокуратуры, правоохранительных органов, акимата. Очень много юристов. Так как сложность оказания помощи по обращению граждан заключается в том, что на "входе" само обращение, допустим, неправильно оформляют или относят к неверной отрасли вопроса, и оттуда возникают моменты переотписок. В этом случае граждане чувствуют "футбольный эффект". В рамках мероприятия этот вопрос отлично снимается. На акцию собираются все структуры. От этой выстроенной коммуникации помощь гражданам оказывается эффективнее", – отметила заместитель руководителя Управления финансов Алматы Жанара Жазылтаева.
Согласно наблюдениям алматинского правозащитника, юриста Елены Стихиляс, наибольшей популярностью в южной столице пользуются вопросы, связанные с мошенничеством и хищением имущества. Также обращаются за защитой авторских прав, деловой репутации, чести и достоинства, интересуются решением проблем в делах наследства и расторжения брака.
Ее коллега Анна Юдина полагает, что "Халық заңгері" – "Народный юрист" приносит пользу не только казахстанцам в отдельности, но и государственному аппарату в целом. Получив реальную помощь, люди впоследствии не обращаются в суды и к нотариусам, тем самым снимая часть нагрузки с судебной системы страны.
По данным корреспондента Zakon.kz, принимая алматинцев, представители государственных органов дали разъяснения по широкому кругу вопросов, в том числе по решению дел в трудовом законодательстве, в жилищно-бытовых отношениях. Кто-то обращался с просьбой восстановить статус ветерана труда ВОВ, а кто-то запутался в решении вопросов наследования, урегулирования семейно-брачных отношений или восстановления важных утерянных документов.
Костанайская область
В этом регионе к специалистам тоже выстроилась очередь.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
В пуле самых "ходовых" тем, как призналась координатор мероприятия в Костанае Алена Крикливцева, – семейно-бытовые отношения, вопросы земельных отношений и ЖКХ, а также тема наследства.
Например, у одной из посетительниц акции возник спор с соседом, который купил землю под строительство жилого дома, но открыл СТО и создал неудобства местным. Женщина приехала проконсультироваться, как ей поступить по закону.
Другая жительница Костаная полюбопытствовала, будут ли дальше существовать кооперативы собственников квартир и нужно ли вносить какие-то изменения в устав.
Одни пытались оспорить наследство, вторые шли со своими кейсами напрямую к присутствовавшим на площадке представителям госорганов.
А некоторые участники акции и вовсе оттачивали профессиональное мастерство. Организаторам помогали студенты-юристы одного из костанайских вузов, для них диалоги с горожанами стали возможностью попрактиковаться в ремесле, с которым они планируют связать дальнейшую жизнь.
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Однозначно ясно одно – инициатива принесла пользу абсолютно всем участникам процесса. Пока кто-то учился слушать и слышать реальные проблемы населения, другие убедились в том, что их не оставят один на один с бедой.
Атырауская область
30 мая "Народный юрист" прошел в областном центре и семи сельских районах.
В огромном фойе одного из торговых домов по обеим сторонам растянулись вереницы столов, за которыми сидели руководители 31-го ведомства, в том числе акимата, прокуратуры, полиции, нотариальной палаты.
Фото: Zakon.kz/Светлана Новак
И надо сказать, акция, как и всегда, – кладезь жизненных историй разной степени драматичности. Допустим, пенсионерка с инвалидностью однажды проснулась должницей – неизвестные оформили на нее огромный кредит.
"Спасибо адвокату, которая сейчас подсказала, как мне действовать дальше", – поблагодарила бабушка.
Другой посетитель попросил разъяснений – и получил их – у сотрудников Атырауской областной прокуратуры по решению суда по административному делу.
Две жительницы Атырау несколько минут рассказывали представителю ЖКХ, что не знают, как действовать в отношении руководителя КСК, который не хочет отчитываться о денежных расходах. Им подсказали заказать аудиторскую проверку.
Вообще, уверен представитель Атырауской областной коллегии адвокатов Аслан Жолболов, в регионе есть ряд типичных юридических проблем, с которыми сталкивается население.
"Это в том числе и земельные, и имущественные споры. Они больше связаны с накладками, разграничением участков и регистрацией прав собственности, когда земли часто не оформлены должным образом. Кроме того, все еще, и довольно часто, встречаются задержки или невыплата заработной платы, особенно на предприятиях нефтегазовой отрасли и в их подрядных организациях. Также остро стоит вопрос по незаконным увольнениям, отсутствию трудовых договоров, отказам в отпуске. Могу отметить и жилищные вопросы – это долгие очереди на получение жилья от государства и наличие в этой связи коррупционных рисков, которыми, в частности, пользуются отдельные недобросовестные лица, которые обманывают граждан, обещая ускорить получение жилья либо "приблизить" очередь. Да, и еще семейные и алиментные споры – разводы и раздел имущества, невыплата денег на содержание детей, а также ограничение родительских прав или вовсе их лишение", – перечислил он в беседе с журналистом.
Адвокат считает: информированные люди реже нарушают закон как по незнанию, так и осознанно. А консультации помогают избежать ошибок, которые могут привести к административной или уголовной ответственности.
Область Абай
В Семее мероприятие так же, как и в Алматы, провели сразу в двух локациях: на правом берегу – в библиотеке имени Абая, на левом – в городском Доме офицеров.
Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко
В этом году акцию поддержало несколько ведомств и организаций, среди которых Управление государственных доходов, Департамент экономических расследований, отделы ЖКХ и жилищной инспекции, а также нотариусы, юристы, адвокаты, частные судебные исполнители. Общее число консультантов составило 40 человек.
Вопросы в основном были связаны со сферой ЖКХ, выплатой алиментов, земельными участками. Приходили и столкнувшиеся с мошенничеством и судебными спорами, делились специалисты.
Впрочем, не все явились с проблемами: кому-то нужен был просто совет для достижения целей. Были среди посетителей и случайные прохожие, которые во время прогулки увидели промобаннер и решили провести время с пользой.
По итогам акции "Халық заңгері" – "Народный юрист" организаторы планируют составить реестр обращений, чтобы на его основе выбирать направления дальнейшей работы.
"В этот день мы все объединяемся, чтобы помогать населению", – заявил организатор акции Михаил Коломин.
Это единство в день проведения акции ощущалось по всей республике. Ведь ни один казахстанец, будь он житель маленького поселка или шумного мегаполиса, интересуйся он решением бытового конфликта или возможностями открытия собственного бизнеса, не остался без поддержки и рекомендации специалистов.