От алиментов до открытия ИП: с какими вопросами пришли горожане на акцию "Народный юрист" в Семее

30 мая 2025 года в Семее прошла традиционная республиканская акция "Народный юрист", сообщает Zakon.kz. Для полного охвата она проводилась сразу в двух локациях: на правом берегу – в библиотеке имени Абая, на левом – в городском Доме офицеров.

Все желающие могли получить бесплатные юридические консультации и задать вопросы представителям госорганов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

В этом году в Семее акцию поддержало несколько ведомств и организаций, среди которых Управление государственных доходов, Департамент экономических расследований, отделы ЖКХ и жилищной инспекции, а также нотариусы, юристы, адвокаты, частные судебные исполнители. Общее число консультантов составило 40 человек.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Как рассказывают специалисты, вопросы им задавали в основном стандартные, связанные со сферой ЖКХ, выплатой алиментов, земельными участками. Приходили и столкнувшиеся с мошенничеством и судебными спорами.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Сегодня ко мне пришли консультироваться по деятельности института уполномоченного по правам человека. Я объяснил порядок подачи обращений. Приходили по порядку взыскания алиментов от бывших супругов, которые не выплачивают деньги. Был вопрос по возможности возбуждения уголовного дела за злостное неисполнение решения суда. А девушка получила консультацию по подготовке к судебному заседанию − вопрос о смене председателя КСК", – рассказал корреспонденту Zakon.kz представитель Уполномоченного по правам человека по области Абай Дулат Жумагельдин.

Чтобы точно донести свою ситуацию до специалистов и получить развернутые ответы, горожане приносили с собой документы, фото и видеоматериалы. Это помогало предложить конкретные пути решения.

Не все пришли с проблемами: кому-то нужен был просто совет для достижения целей. Один из пришедших – Чингиз Дидаров – узнал об этом важном событии в последний момент и решил не упускать свой шанс. Были среди посетителей даже случайные прохожие, которые во время прогулки просто увидели баннер и решили провести время с пользой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

"Я пришел сюда по вопросу открытия ИП, так как меня интересует тема предпринимательства. Хотел открыть свое маленькое заведение: кофейню или донерную. Спрашивал, какой режим мне выбрать. О том, что такое мероприятие будет, я узнал час назад. Сразу отложил дела и пришел. Мне помогли. Я узнал ответ на свой вопрос", – поделился Чингиз Дидаров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Как рассказала юридический консультант палаты юридических консультантов области Абай Дана Хамитова, к ней в этот день обратились четыре человека.

"У меня было четыре вопроса: оформление земельного участка, банковские займы, травма на рабочем месте и алименты. Но чаще всего мне доводится давать консультации по алиментам", – отметила Дана Хамитова.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Результатом акции станут не только десятки разрешенных вопросов, но и составление реестра по всем обращениям. На его основе будут делать выводы, в каких направлениях организациям нужно работать дальше.

Все материалы об акции "Народный юрист" можно прочитать здесь.

