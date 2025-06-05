"Келешек мектептері": как реализуется проект и что он изменил для казахстанских школьников
Для начала отметим, что власти пообещали ввести в эксплуатацию 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест до конца текущего года. Но это – в процессе. Из уже имеющихся достижений можно привести следующие.
40% от построенных школ находятся там, где в них больше всего нуждаются
"Келешек мектептері" – не про бездумное строительство "для галочки", а про чуткость к нуждам и особенностям каждого региона. Посему в разных местах возводятся образовательные учреждения разных вместимостей: где-то на 300, а где-то и на 2500 ученических мест. Что важно, более 40% из них достались селам, а это позволяет оным наконец сократить огромный разрыв с городами.
Немного цифр. На сегодня из запланированных 217 школ 105 уже введены в эксплуатацию по всей республике – в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской, областях Улытау, Жетысу и Абай, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.
При этом строго соблюдается принцип единого образовательного пространства. Иначе говоря, где бы ни появилось новое здание – в мегаполисе или поселке – оно будет соответствовать высоким стандартам. Так всем школьникам Казахстана, вне зависимости от "прописки", обеспечивается равный старт в будущее.
Отказ от "советского" подхода к строительству
К слову о стандартах. Школы нового формата совсем не похожи на своих типовых "предшественников". Во-первых, они на 15-20% больше по площади. Во-вторых, могут похвастаться кабинетами робототехники, STEM-лабораториями, залами хореографии, коворкинг-зонами, обилием спортзалов и наличием отдельных плацев для начальной военной подготовки.
Однако родителей, логично, волнует в первую очередь безопасность чада на занятиях. Данному требованию отвечают современные системы видеонаблюдения, контроля доступа, а также архитектурно предусмотренное разделение блоков для младших и старших классов.
Для детей с особыми образовательными потребностями выделены просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами.
Воспитание креативной и ответственной молодежи
Благодаря богатому оснащению классов, сочетанию теоретической базы и закрепляющих знания практических занятий, дети получают возможность развить критическое мышление и цифровую грамотность, проявить себя в науке и творчестве.
Впрочем, одного образования мало для формирования полноценной личности. Именно поэтому учителя стараются привить своим подопечным уважение к труду, честность, ответственность и стремление к справедливости. Только так республика может вырастить поколение граждан, способных внести вклад в ее дальнейшее развитие.
Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев разъяснил, что модель "Комфортных школ", предложенная главой государства, представляет собой стратегическую инициативу по системному повышению уровня среднего образования в стране через создание единого образовательного пространства с современными стандартами обучения.