"Келешек мектептері": как реализуется проект и что он изменил для казахстанских школьников

Национальный проект поставил задачей избавить страну от аварийных школ и трехсменного обучения, восполнить дефицит ученических мест. Zakon.kz разбирался, насколько это удалось.

Для начала отметим, что власти пообещали ввести в эксплуатацию 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест до конца текущего года. Но это – в процессе. Из уже имеющихся достижений можно привести следующие.

40% от построенных школ находятся там, где в них больше всего нуждаются

"Келешек мектептері" – не про бездумное строительство "для галочки", а про чуткость к нуждам и особенностям каждого региона. Посему в разных местах возводятся образовательные учреждения разных вместимостей: где-то на 300, а где-то и на 2500 ученических мест. Что важно, более 40% из них достались селам, а это позволяет оным наконец сократить огромный разрыв с городами.

Немного цифр. На сегодня из запланированных 217 школ 105 уже введены в эксплуатацию по всей республике – в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской и Северо-Казахстанской, областях Улытау, Жетысу и Абай, а также в Астане, Алматы и Шымкенте.

При этом строго соблюдается принцип единого образовательного пространства. Иначе говоря, где бы ни появилось новое здание – в мегаполисе или поселке – оно будет соответствовать высоким стандартам. Так всем школьникам Казахстана, вне зависимости от "прописки", обеспечивается равный старт в будущее.

Отказ от "советского" подхода к строительству

К слову о стандартах. Школы нового формата совсем не похожи на своих типовых "предшественников". Во-первых, они на 15-20% больше по площади. Во-вторых, могут похвастаться кабинетами робототехники, STEM-лабораториями, залами хореографии, коворкинг-зонами, обилием спортзалов и наличием отдельных плацев для начальной военной подготовки.

Однако родителей, логично, волнует в первую очередь безопасность чада на занятиях. Данному требованию отвечают современные системы видеонаблюдения, контроля доступа, а также архитектурно предусмотренное разделение блоков для младших и старших классов.

Для детей с особыми образовательными потребностями выделены просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами.

Воспитание креативной и ответственной молодежи

Благодаря богатому оснащению классов, сочетанию теоретической базы и закрепляющих знания практических занятий, дети получают возможность развить критическое мышление и цифровую грамотность, проявить себя в науке и творчестве.

Впрочем, одного образования мало для формирования полноценной личности. Именно поэтому учителя стараются привить своим подопечным уважение к труду, честность, ответственность и стремление к справедливости. Только так республика может вырастить поколение граждан, способных внести вклад в ее дальнейшее развитие.

Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев разъяснил, что модель "Комфортных школ", предложенная главой государства, представляет собой стратегическую инициативу по системному повышению уровня среднего образования в стране через создание единого образовательного пространства с современными стандартами обучения.