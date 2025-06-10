Слезы счастья в Эрмитаже: душевные портреты создает фотограф из Тараза

Портрет – прежде всего отражение души. И никто ее лучше фотографа не сумеет передать. Таким мастерством обладает житель Тараза Асылбек Имандосов. Zakon.kz предлагает пролистать снимки автора и прочувствовать особенную атмосферу.

Говорят, хороший фотограф как вампир: в зеркалах не отражается и тени не отбрасывает. А еще, насколько он талантлив, можно судить по тому, какой отклик вызывает увиденное в вашем сердце. Безусловно, 33-летний Асылбек Имандосов – одаренный. Ведь его работы удивительно теплые, с добрым сюжетом, полны эмоций, энергии и красок. От них веет любовью, нежностью, жизнерадостностью. Впрочем, сам автор признается, что почти за 15 лет профессиональной деятельности через свои снимки рассказал тысячи историй.

"Я родился в Узбекистане, 20 лет живу в Таразе. Недолго работал официантом, продавцом, но именно фотография целиком затянула меня. С 2011 года снимаю портреты. Самоучка, потому что, когда начинал, не было ни курсов, ни информационной поддержки. Шел на ощупь, тружусь по зову сердца". Асылбек Имандосов

Почему выбраны именно портреты, фотограф отвечает: "Из-за душевности". По его словам, этот жанр позволяет передать не просто красивый кадр, а познакомить с человеком, поведать маленькую историю, наполнить ее волшебством. Главное, дать модели расслабиться и получать удовольствие от фототерапии, тогда снимки будут удачными, говорит парень.

"Съемка – это не просто позирование и щелчок по кнопке. В процессе мы знакомимся, беседуем, обмениваемся историями. Я помогаю человеку довериться мне, раскрыться, предстать таким, какой он есть или вовсе показать себя с лучшей стороны. Тогда получается результат, который ожидают клиент и я. Мне нравился сюрреализм, снимал с мрачным и загадочным сюжетом. Затем освоил фоторедакторы, и в моих кадрах заиграли яркие краски. После обуздал жесткий свет, ослепляя моделей жгучим полуденным солнцем. Потом был репортаж, когда с камерой в руках сливался с толпой на танцполе. На его смену пришла классика в обработке приглушенными оттенками. Хочется познавать глубже человека в кадре, чтобы ярко сохранить момент, который никогда не повторится". Асылбек Имандосов

Зрители называют казахстанца настоящим виртуозом. За его шедеврами следят больше 43 тыс. подписчиков в Instagram, которые оставляют комплименты к его постам. И порой работы, результат, достижения трогают в самое сердце даже самого фотографа. Например, недавно Асылбек Имандосов не сдержал слез счастья и гордости в художественном музее Эрмитаж, где было представлено его творчество.

"Я в третий раз участвовал в международном форуме "Диалог культур", который в 20-й раз проходил в России. До этого стеснялся рассказывать об этом из-за того, что я скромный. Но в этот раз подумал: почему бы нет? Снял видео, как отправляюсь в Эрмитаж навстречу своим работам. Из-за того, что была насыщенная программа, утомился и проспал официальное открытие. Приехал впопыхах, когда зал уже опустел. Стоило мне переступить порог, как десятки взглядов – живописных, неподвижных, но таких живых – устремились на меня со стен. Меня охватил вихрь эмоций: смятение, трепет, доброта и гордость. Неподдельные эмоции запечатлел друг из Таджикистана. Я буквально на коленке собрал ролик и выложил в соцсети. Рилс залетел в топ и в первый же день набрал почти миллион просмотров". Асылбек Имандосов

Выставка называлась "Я здесь живу". Фотографы из разных уголков земли представили работы, отражающие жизнь и быт в их стране.

"Мне нравится снимать портреты с этническим уклоном, подчеркивать неповторимые локации, костюмы и, соответственно, наши казахские лица. Я отправил около 20 работ, семь было отобрано и продемонстрировано ценителям искусства. Каждая из них дорога для меня. Например, девушка с косами – съемка была проведена ровно год назад. На ней моя клиентка, которая на протяжении девяти лет поддерживает мое творчество. Она выходила замуж, я решил сделать ей подарок и организовал съемку в Мангистауской области. Когда она узнала, что ее фото выставлено в Эрмитаже, – была приятно удивлена". Асылбек Имандосов

Несмотря на то, что у фотографа есть своя студия, он редко в ней останавливается. Предпочитает отправляться в поездки в поисках интересных лиц.

"В студии, конечно, все удобства, там есть световое оборудование, которое помогает сделать фотографии качественными. Но в последнее время мне нравится выезжать в поисках героев. Это не коммерческие съемки, а творческие. И это желание часто забрасывает меня в отдаленные аулы, города, страны". Асылбек Имандосов

Материал по теме Волшебство в моменте: рукодельница из Алматы создает сказку на природе

Так и в этот раз после России казахстанец отправился в США – это его 19-я страна, сейчас он находится в Калифорнии, а после посетит Лос-Анджелес. До конца июня парень намерен побывать в Сан-Пауло в Бразилии. Собеседник отмечает, что рабочая поездка плюс отдых – все это, чтобы расширить горизонты, а также "пробить" почву для дальнейших выставок и, самое главное, показать, насколько разными бывают люди в то же время мы все одно целое.

