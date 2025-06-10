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Слезы счастья в Эрмитаже: душевные портреты создает фотограф из Тараза

Слезы счастья в Эрмитаже: душевные портреты создает фотограф из Тараза, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 15:21 Фото: из личного архива Асылбека Имандосова, коллаж: Zakon.kz
Портрет – прежде всего отражение души. И никто ее лучше фотографа не сумеет передать. Таким мастерством обладает житель Тараза Асылбек Имандосов. Zakon.kz предлагает пролистать снимки автора и прочувствовать особенную атмосферу.

Говорят, хороший фотограф как вампир: в зеркалах не отражается и тени не отбрасывает. А еще, насколько он талантлив, можно судить по тому, какой отклик вызывает увиденное в вашем сердце. Безусловно, 33-летний Асылбек Имандосов – одаренный. Ведь его работы удивительно теплые, с добрым сюжетом, полны эмоций, энергии и красок. От них веет любовью, нежностью, жизнерадостностью. Впрочем, сам автор признается, что почти за 15 лет профессиональной деятельности через свои снимки рассказал тысячи историй.

"Я родился в Узбекистане, 20 лет живу в Таразе. Недолго работал официантом, продавцом, но именно фотография целиком затянула меня. С 2011 года снимаю портреты. Самоучка, потому что, когда начинал, не было ни курсов, ни информационной поддержки. Шел на ощупь, тружусь по зову сердца".Асылбек Имандосов

Почему выбраны именно портреты, фотограф отвечает: "Из-за душевности". По его словам, этот жанр позволяет передать не просто красивый кадр, а познакомить с человеком, поведать маленькую историю, наполнить ее волшебством. Главное, дать модели расслабиться и получать удовольствие от фототерапии, тогда снимки будут удачными, говорит парень.

"Съемка – это не просто позирование и щелчок по кнопке. В процессе мы знакомимся, беседуем, обмениваемся историями. Я помогаю человеку довериться мне, раскрыться, предстать таким, какой он есть или вовсе показать себя с лучшей стороны. Тогда получается результат, который ожидают клиент и я. Мне нравился сюрреализм, снимал с мрачным и загадочным сюжетом. Затем освоил фоторедакторы, и в моих кадрах заиграли яркие краски. После обуздал жесткий свет, ослепляя моделей жгучим полуденным солнцем. Потом был репортаж, когда с камерой в руках сливался с толпой на танцполе. На его смену пришла классика в обработке приглушенными оттенками. Хочется познавать глубже человека в кадре, чтобы ярко сохранить момент, который никогда не повторится".Асылбек Имандосов

Зрители называют казахстанца настоящим виртуозом. За его шедеврами следят больше 43 тыс. подписчиков в Instagram, которые оставляют комплименты к его постам. И порой работы, результат, достижения трогают в самое сердце даже самого фотографа. Например, недавно Асылбек Имандосов не сдержал слез счастья и гордости в художественном музее Эрмитаж, где было представлено его творчество.

"Я в третий раз участвовал в международном форуме "Диалог культур", который в 20-й раз проходил в России. До этого стеснялся рассказывать об этом из-за того, что я скромный. Но в этот раз подумал: почему бы нет? Снял видео, как отправляюсь в Эрмитаж навстречу своим работам. Из-за того, что была насыщенная программа, утомился и проспал официальное открытие. Приехал впопыхах, когда зал уже опустел. Стоило мне переступить порог, как десятки взглядов – живописных, неподвижных, но таких живых – устремились на меня со стен. Меня охватил вихрь эмоций: смятение, трепет, доброта и гордость. Неподдельные эмоции запечатлел друг из Таджикистана. Я буквально на коленке собрал ролик и выложил в соцсети. Рилс залетел в топ и в первый же день набрал почти миллион просмотров".Асылбек Имандосов

Выставка называлась "Я здесь живу". Фотографы из разных уголков земли представили работы, отражающие жизнь и быт в их стране.

"Мне нравится снимать портреты с этническим уклоном, подчеркивать неповторимые локации, костюмы и, соответственно, наши казахские лица. Я отправил около 20 работ, семь было отобрано и продемонстрировано ценителям искусства. Каждая из них дорога для меня. Например, девушка с косами – съемка была проведена ровно год назад. На ней моя клиентка, которая на протяжении девяти лет поддерживает мое творчество. Она выходила замуж, я решил сделать ей подарок и организовал съемку в Мангистауской области. Когда она узнала, что ее фото выставлено в Эрмитаже, – была приятно удивлена".Асылбек Имандосов

Несмотря на то, что у фотографа есть своя студия, он редко в ней останавливается. Предпочитает отправляться в поездки в поисках интересных лиц.

"В студии, конечно, все удобства, там есть световое оборудование, которое помогает сделать фотографии качественными. Но в последнее время мне нравится выезжать в поисках героев. Это не коммерческие съемки, а творческие. И это желание часто забрасывает меня в отдаленные аулы, города, страны".Асылбек Имандосов

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Так и в этот раз после России казахстанец отправился в США – это его 19-я страна, сейчас он находится в Калифорнии, а после посетит Лос-Анджелес. До конца июня парень намерен побывать в Сан-Пауло в Бразилии. Собеседник отмечает, что рабочая поездка плюс отдых – все это, чтобы расширить горизонты, а также "пробить" почву для дальнейших выставок и, самое главное, показать, насколько разными бывают люди в то же время мы все одно целое. 

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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