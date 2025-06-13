Питание, а не перформанс: как выглядит реальный путь к себе

Помните, был тренд на легкое похудение? Мы пили зеленые напитки и измеряли свои части тела сантиметровой лентой. Все худели к лету, к свадьбе, к пятнице. Казалось, если ты не в марафоне по воде с лимоном, ты вообще кто? Где теперь наши смузи, челленджи и марафоны, разбирался Zakon.kz.

Почему ЗОЖ больше не на хайпе и слава богу

Сегодня все больше людей выбирают не тренды, а осознанность. Худеть не к событию, а для себя. Не ради цифры на весах, а ради самочувствия, энергии и здоровья. Сбалансированное питание вытесняет жесткие диеты, а марафоны по выживанию на одной гречке люди заменяют прогулками на свежем воздухе. Спорт становится опцией по желанию, а не из чувства вины.

Осознанный подход к телу – это не про жертвы, а про заботу. Это не быстро, не ярко и не всегда инстаграмно. Но это работает, а главное, что остается с тобой надолго.

Прошло всего несколько лет, и весь этот глянцево-смузийный рай как будто испарился. Где сторис с облепиховыми смузи? Где таблицы БЖУ, скачанные "на старт похудения"? Почему все реже люди хвастаются в сторис тем, что проснулись в 5:30 ради йоги с видом на подоконник и чашку матчи?

Мы решили разобраться, и оказалось, все не так грустно. Просто мода на ЗОЖ… повзрослела.

Когда-то здоровый образ жизни был, как подростковая любовь, громкий, импульсивный, со срывами и немного напоказ. Мы взахлеб считали калории, принимали витамины, о которых знали только по обложке, и свято верили, что три дня детокса способны обнулить годы пренебрежения к телу. Жизнь делилась на до марафона и с понедельника, а холодильники выглядели, как эстетичная витрина дорогого магазина: все зеленое, безумно дорогое и непонятное на вкус.

Фото: freepik

А потом пришло взросление. Вместо мыслей о похудении к лету пришло желание чувствовать себя хорошо круглый год. Вместо марафонов на 10 тысяч шагов в день – понимание, что это должно войти в привычку, но не как временное явление на пару недель. Жизнь в ритме сбалансированного питания и любви к своему телу должна стать привычкой. Невидимой, тихой, твоей.

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"Когда речь заходит о лишнем весе, очень важно понимать, что это не всегда просто вопрос переедания или малоподвижного образа жизни. Часто за набором веса скрываются более глубокие, медицинские причины. Ожирение может быть следствием целого ряда внутренних нарушений. Среди них паразитарная нагрузка, нарушение желчеоттока, снижение ферментативной активности поджелудочной железы, воспалительные процессы и другие проблемы со стороны ЖКТ. Все это требует врачебного внимания", – рассказывает врач-диетолог Лали Бацикадзе.

Поэтому, прежде чем начинать худеть, особенно если хочется сделать это быстро и эффективно, важно пройти базовый медицинский чек-ап.

По данным ВОЗ, в 2024 году численность детей младше 5 лет с избыточной массой тела оценивалась на уровне 35 миллионов человек. Избыточная масса тела когда-то считалась проблемой богатых стран, однако ее распространенность растет и в странах с низким и средним уровнем дохода. В 2024 году почти половина детей в возрасте до 5 лет, имеющих избыточную массу тела или ожирение, проживали в странах Азии.

Ожирение – это не слабость воли, а хроническое заболевание

Когда мы говорим о лишнем весе, важно перестать воспринимать это как исключительно эстетическую проблему или результат лени. На самом деле ожирение – это такое же заболевание, как гипертония, сердечная недостаточность или сахарный диабет. Это хроническое, системное состояние, которое требует комплексной диагностики и профессионального подхода, а не быстрых решений.

Ожирение – это не просто лишние килограммы, а патологическое накопление жировой ткани, которое может серьезно влиять на здоровье. Оно повышает риск развития: Сахарного диабета 2 типа.

Сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезней опорно-двигательного аппарата.

Нарушений репродуктивной функции.

Некоторых видов онкологических заболеваний.

Проблем с качеством сна и снижением общей подвижности.

Именно поэтому поверхностные методы – популярные марафоны "похудей за 21 день", смузи-диеты, голодания и "волшебные детоксы" – неэффективны.

"Без устранения этих скрытых проблем любые попытки похудеть с помощью диет, подсчета калорий, интервального или водного голодания не только не дадут стойкого результата, но и могут навредить организму. Основа успешного и безопасного снижения веса – это здоровье. И только решив внутренние проблемы, можно приступать к работе с питанием, активностью и образом жизни в целом. В первую очередь нужно проверить состояние здоровья и устранить выявленные проблемы. Соблюдать диету и физическую активность без фанатизма. Ложиться вовремя спать, стараться иметь полноценный сон", – рассказывает врач-диетолог Лали Бацикадзе.

Нам нужно слушать тело, а не трендовую карусель. Понимать, что еда – не враг, а союзник. Что сбалансированное питание – это не про исключения, а про включения: вкуса, разнообразия, удовольствия. Что похудение – не sprint challenge, а диалог с собой, без чувства вины и "чистых листов" каждую неделю.

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И если раньше худеть было модно, то теперь модно делать это осознанно. Без абсурда, без насилия, без "я молодец, потому что ничего не ела". Здоровье и отсутствие лишних килограммов – это не проект на лето, а постоянный фон жизни.

Так что нет, ЗОЖ не исчез. Он просто перестал быть громким. И стал настоящим.

Тренд на смузи и питание на 900 ккал

"Я верила, что неделя на смузи – это забота о себе и сброс минимум 5 килограммов лишнего веса. Но уже после 3 дней без еды чувствовала себя не стройной, а пустой как физически, так и морально. Тогда и поняла, что настоящая забота – это не наказание под видом детокса, а регулярное, сытное питание без чувства вины. Разгрузка важна, но это день-два в неделю, а не отказ от нормальной жизни", – делится своим опытом Адель Омиргазиева.

Программы "правильного питания" на 900 ккал в день и детокс-смузи на неделю – это не забота о теле, а стресс и истощение под видом ЗОЖ. Такие схемы могут дать кратковременный визуальный эффект, но на деле запускают опасные процессы: замедляется обмен веществ, страдают гормоны, нарушается работа пищеварения, иммунной и нервной систем. Организм воспринимает это как сигнал бедствия и начинает накапливать вес с удвоенной скоростью. Настоящее восстановление начинается не с резкого дефицита, а с полноценного, сбалансированного рациона, который дает энергию, а не отнимает ее.

Фото: freepik

Когда-то здоровое питание выглядело, как спектакль: все обязательно яркое, необычное, с ингредиентами, которые не произносятся с первого раза. Теперь все по-другому. Люди возвращаются в супермаркет. Берут гречку, курицу, брокколи и идут домой. Потому что здоровье – это не шоу. Это повседневность. Это не то, что нужно доказывать сторисами. Это то, что не требует аплодисментов.

"Если человек хочет безопасно сбросить пару килограммов, в первую очередь стоит начать с диетических рекомендаций, индивидуально подобранного рациона, подходящего именно ему. Важно также уделить внимание очищению организма и пройти базовый медицинский чек-ап. Правильное питание, мягкая детоксикация и понимание состояния здоровья – это основа безопасного снижения веса", – резюмирует врач-диетолог Лали Бацикадзе.

ЗОЖ без пафоса и запретов

Здоровый образ жизни трансформировался в осознанность. Люди должны понимать, что они едят, не срываться, не страдать от чувства вины и самое главное – не болеть от похудения.

Звучит как взрослая, здоровая позиция. И да, скучновато, если сравнивать с марафонами на гречке. Зато реально работает.

Мир не рухнет, если ты не выпьешь спирулину утром. Правда. Утро без матчи не делает тебя хуже, так же как ужин с макаронами не отменяет твое стремление к здоровому образу жизни. Потому что настоящий здоровый образ жизни – это не про идеальность, не про контроль на 100% и уж точно не про чувство вины за еду.

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Мы слишком долго ассоциировали заботу о себе с самобичеванием. С установленными рамками и графиками, где нельзя пропустить тренировку, с "грехами" в виде шоколадки, с бесконечным делением еды на "плохую" и "правильную". Но еда – это не экзамен на дисциплину. Это часть жизни. Она может быть простой, вкусной, разной и при этом здоровой.

Настоящий баланс – это когда брокколи и спагетти могут спокойно сосуществовать в одной тарелке. Когда ты не извиняешься перед собой за кусок пиццы и не вознаграждаешь себя за "детокс". Когда ты умеешь слушать свое тело и понимать: сегодня оно хочет тарелку супа, а завтра – бокал вина и пасту. И ты умеешь дать ему и то, и другое без паники и самосуда.

И в этом самая взрослая, настоящая забота о себе. Нам не нужно быть идеальными, чтобы быть здоровыми. Необязательно есть киноа, чтобы заботиться о себе. Иногда лучшее, что мы можем сделать для себя, это перестать бороться. И начать жить.

Как именно, решать только вам…