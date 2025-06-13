В 71 выгляжу на 30: жительница Павлодара раскрыла секрет своей молодости

Если описать среднестатистическую 70-летнюю казахстанку, то тут не обойтись без слов "платок", "сплетни на лавочке" и "жалобы на болячки". Но Насима Хаева явно сломала систему и может дать фору не только бабулькам, но и молодежи.

Zakon.kz узнал, как жительнице Павлодара удается выглядеть молодо, быть энергичной и не стесняться своего возраста.

Не нужно гнаться за временем, а лучше любить жизнь, тогда она в ответ пришлет тебе все самое ценное, советует Насима Хаева. Павлодарка никогда не думала о том, что может стать эталоном красоты.

"Я родилась 4 февраля 1954 года в глубинке Башкирии. В 20 лет по направлению, как молодой специалист, приехала на Павлодарский алюминиевый завод. И вся моя трудовая биография связана с ним. В 1985 году перешла в бухгалтерию, в 1993-м стала заместителем главного бухгалтера, и с 94-го, до выхода на пенсию, а это 25 лет, была главным бухгалтером. Профессия требовала выглядеть с иголочки. А это, оказывается, вдохновляло коллег, которые, провожая меня на заслуженный отдых, признались, что считают эталоном красоты". Насима Хаева

Ухоженность, стильные образы, каблучки по сей день невольно наводят общественность на стереотипы, что, живя в роскоши, сложно выглядеть иначе. Но женщина признается, что пережила много трудностей и не сдалась, – это и есть ключ к успеху.

"Нагрузки на работе, семья, трое детей – все приходилось успевать. Жизнь была разная. Я рано потеряла супруга, в 51 год у него оторвался тромб. У старшей дочери были проблемы со здоровьем, она дважды испытала клиническую смерть. Но я не впадала в депрессию, не могла позволить нам сломаться, выкарабкалась. Посторонние видят нашу жизнь лишь на 10%, остальное, как в айсберге, скрыто от чужих глаз. И не всем донесешь свое состояние, и в принципе, оно не имеет смысла". Насима Хаева

На вопрос, прибегала ли она к пластической хирургии, собеседница кивнула согласием, однако подробностей не стала раскрывать.

"Я всегда следила за собой и вкладывалась в себя, и нисколечко об этом не жалею. В первую очередь нужно нравиться себе, а потом уже, если нужно, подстраиваться под других. Можно сделать операции, но если нет выработанных правильных привычек, режимов сна, сбалансированного питания и регулярных физических упражнений, внутреннего состояния, когда человек богат духовно, то это напрасно. Только все это дает долгосрочный результат". Насима Хаева

Тем, кто хочет хорошо выглядеть, не обойтись без спорта, считает красавица. А им она занимается всю жизнь, не учитывая небольшие паузы.

"В молодости я играла в волейбол, в последующем стала ходить на фитнес для поддержания здоровья. В 2018 году забросила тренировки. Тогда резко поправилась, стала носить 50-й размер, догнала 70 кг. И когда с трудом застегнула замок на сапогах, решила вернуться в зал. Теперь мои занятия стабильно три раза в неделю. При росте 163 см вешу около 56 кг. Часто спрашивают, почему я занимаюсь спортом, мол, все равно обвиснет кожа. Я считаю, что лучше проводить время с пользой, особенно если это помогает здоровью". Насима Хаева

Еще для желающих обладать привлекательным телосложением Насима Хаева рекомендует соблюдать здоровое питание. Оно у нее состоит из обогащенных витаминами продуктов.

"Я не сидела на диетах, но включила в рацион побольше рукколы, брокколи, сочетание белков и овощей. Например, картофель с мясом для меня совершенно неприемлемы. Готовлю я без масла и воды, просто правильно компонуя продукты". Насима Хаева

Пенсионерка параллельно и активный блогер. Она признается, что раньше остерегалась соцсетей из-за того, что там нужно делиться красивыми фотографиями. Но, попробовав, уже собрала большую аудиторию поклонников, которые восхищены, вдохновлены и замотивированы.

"Мнение о соцсетях изменилось после ведения блога. Он больше не про внешнюю красоту, а про отношение к жизни, внутренний стержень, энергию. Если в марте у меня было всего 950 подписчиков, то сейчас их больше 15,8 тыс. Удивительно и неожиданно я стала мотиватором для многих женщин разного возраста. Мне пишут с просьбой поделиться опытом, что делаю с большим удовольствием. Недавно соседи сказали, что за моей страницей интересно наблюдать из-за того, что она живая, там нет вымысла, а я искренний человек, который делится своими чувствами. И такой отзыв дорогого стоит, приятно быть примером для подражания". Насима Хаева

Что таить, красоте, бодрости и позитиву пенсионерки удивляются даже родные, а дочери признаются, что благодаря такой маме приходится ни в чем не отставать.

"На тренинге моя ровесница заявила, что для нее жизнь потеряна. Я считаю, все зависит от нашего отношения к жизни, ответственность за нее лежит на самом человеке. Моим дочерям – 47 и 42, сыну – 43 года, у меня трое внучек и двое внуков. Однажды старшая дочь спросила: "Мама, ты ощущаешь свой возраст?". Я говорю: "Нет". Она добавила, что я их стимулирую и не даю им расслабиться". Насима Хаева

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За спиной вереница событий, но еще так много интересного впереди. Жизнь на пенсии тоже может быть яркой и полной приключений, ведь это то самое время, когда стоит жить для себя.