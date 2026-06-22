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Происшествия

Многодетная казахстанка погибла на глазах у детей

Пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 03:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В микрорайоне Кайнарбулак на окраине Шымкента на глазах у детей заживо сгорела их 39-летняя мама Марал, сообщает Zakon.kz.

Из огня женщину спасали муж и старший сын. Как передает "Седьмой канал", от полученных ожогов пострадавшая скончалась в реанимации.

"Момент пожара попал на камеры видеонаблюдения. По словам очевидцев, из огня мать вынес 17-летний сын. Он также получил ожоги, остальные семеро детей успели выбежать из дома", – говорится в репортаже.

Семья зарабатывала на жизнь пошивом одеял и матрасов и во дворе дома у них был небольшой цех. По словам очевидцев, сначала загорелся хлопок, а затем огонь охватил весь дом. Первыми на крики о помощи прибежали соседи. После пожара семья лишилась крыши над головой и осталась без заработка. Муж погибшей также получил ожоги ног, а пятерых сыновей и трех дочерей, которые остались без матери, на время приютили родственники. Они ждут помощи от местных властей.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. В настоящее время проводят следственные мероприятия", – рассказали в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

В Астане от удара током погиб многодетный отец-электромеханик.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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