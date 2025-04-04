Озеро Сайран: на каком этапе находится благоустройство любимого алматинцами места отдыха

Решение о реконструкции данной территории было принято еще в 2023 году. Уже долгое время на пляже орудует строительная техника, а жители и гости города с нетерпением ждут возвращения легенды. Zakon.kz рассказывает, долго ли осталось ждать.

Активная деятельность властей началась с заседания Земельной комиссии Алматы от 7 апреля 2023, где приняли решение о возможности проведения процедуры изъятия земельных участков для благоустройства территории Сайрана, которая, к слову, не облагораживалась с 1989 года, шокировала прохожих сильным запахом ила, общим запустением и периодично вспыхивающими скандалами с обнаружением в мутноватой воде кишечной палочки.

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В мае 2024-го автор и главный архитектор проекта Нелли Лаптева делилась с журналистами фишками амбициозной стройки.

Если кратко, людям анонсировали:

прогулочную набережную длиной в 2,5 км;

два понтонных перехода – 250 и 150 метров;

прогулочную зону шириной почти 11 метров;

зеленый массив;

лужайки для отдыха;

перголу в 220 метров;

озеро лотосов;

детский кластер со скейтпарком, роллпарком;

арт-зону "Алые паруса";

теннисные площадки;

ледовый каток;

пять туалетов в равной удаленности;

два пункта полиции;

спасательные и наблюдательные пункты.

Выглядеть Сайран после вмешательства должен был примерно так:

Иллюстрации предоставила главный архитектор проекта Нелли Лаптева

Иллюстрации предоставила главный архитектор проекта Нелли Лаптева

В июне того же года наш корреспондент прогулялась по южной столице и заметила, что на водоеме идет механическая очистка дна, а у центрального входа выстроена спецтехника, которая вывозит строительный и бытовой мусор.

Правда, до возможности насладиться обещанными красотами, понежиться в прохладной воде и зарыться ногами в песок на тот момент было еще далековато – срок сдачи проекта где-то между весной и летом "переехал" с декабря 2024 года на май 2025-го. Впрочем, как и старт строительства – его в свое время перенесли с августа 2023 года на 2024-й.

И вот на дворе начало апреля, до "часа X" теперь рукой подать. Поэтому редакция повторила свой променад.

Если сравнивать с прошлым визитом, разница, конечно, колоссальная: площадку вычистили и выровняли, гостей встречает вымощенная брусчаткой дорожка и аккуратные свежевысаженные деревца, кое-где уже виднеются робкие очертания будущего места притяжения алматинцев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Особенно четко масштаб произошедших позитивных перемен виден с высоты птичьего полета.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Словом, работа кипит. Однако когда же "блюдо" наконец будет "подано к столу"?

Еще в феврале текущего года аким Алматы Ерболат Досаев заявлял: объект готов более чем на 75%. Остался заключительный аккорд – установка малых архитектурных форм и озеленение. Накануне, 3 апреля, в ходе встречи с жителями Ауэзовского района градоначальник вновь вернулся к теме:

"В конце 2024 года были завершены основные строительные работы, а в мае текущего года завершается заключительный этап проекта. Уверен, что озеро Сайран станет одним из самых привлекательных дестинаций для посещения жителями и гостями города".

Реконструкцию озера в акимате считают одним из ключевых проектов благоустройства в Ауэзовском и Алмалинском районах мегаполиса.