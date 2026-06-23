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Полицейские Казахстана отмечают профессиональный праздник

День полиции Казахстана, полиция, туристическая полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:08 Фото: Zakon.kz
В Казахстане отмечают День полиции – праздник тех, кто ежедневно стоит на страже порядка и безопасности. Среди них и сотрудники туристической полиции Алматы, которые каждый день помогают иностранным гостям и казахстанцам из регионов. Как устроена их служба – в материале Zakon.kz.

Для большинства людей полиция – это прежде всего погони, задержания и расследования. Но есть и другая сторона службы, о которой говорят реже. Это ежедневная работа с людьми, помощь в бытовых ситуациях и умение быстро сориентироваться там, где человек растерян, напуган или просто не понимает, куда идти. Именно такой работой в Алматы занимается туристическая полиция.

День полиции Казахстана, полиция, туристическая полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:08

Фото: akorda.kz

На улицах Алматы туристических полицейских можно узнать сразу – они работают там, где чаще всего бывают гости города: на Арбате, у озера Сайран, в районе Медео и в международном аэропорту Алматы. Именно сюда в первую очередь попадают иностранцы, и именно здесь чаще всего возникают вопросы, проблемы и неожиданные ситуации.

Как рассказывает командир взвода туристической полиции Алматы майор Нурболсын Сейсембаев, попасть в это подразделение непросто. Отбор идет на конкурсной основе. В первую очередь рассматривают действующих сотрудников полиции, но шанс есть и у тех, кто только приходит на службу. Однако одного желания здесь недостаточно.

"Нужна хорошая физическая подготовка, высокий уровень дисциплины, стрессоустойчивость и умение быстро принимать решения. Но один из самых строгих критериев – знание языков", – объясняет Нурболсын Сейсембаев.
День полиции Казахстана, полиция, туристическая полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:08

Фото: Instagram/sqo_pd

И это неудивительно. Алматы ежегодно принимает тысячи туристов из разных стран, и часто именно туристический полицейский становится первым представителем государства, с которым сталкивается человек. А значит, важно не просто понимать иностранца, а уметь быстро помочь.

"Минимальный стандарт – английский язык на уровне intermediate. Этого достаточно, чтобы объяснить дорогу, помочь разобраться в ситуации или принять обращение. Но в подразделении есть сотрудники, которые владеют и другими языками – турецким, китайским, арабским. Иногда именно знание языка помогает за считанные минуты решить проблему, которая без перевода могла бы затянуться на часы", – рассказал майор Сейсембаев.

Работа здесь редко бывает однообразной. За смену сотрудник может несколько раз помочь туристу с маршрутом, найти потерянный телефон, вызвать скорую помощь, успокоить человека после кражи документов или связаться с другими государственными органами.

День полиции Казахстана, полиция, туристическая полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:08

Фото: Polisia.kz.

Бывают и совсем другие истории. Например, потерявшийся ребенок, который испугался толпы. Или пожилой турист, которому стало плохо во время прогулки. Или человек, который впервые оказался в Казахстане и просто не понимает, куда ему ехать дальше. В такие моменты главное – не форма, а умение быстро расположить к себе. И здесь, как признаются сами полицейские, большую роль играет командная работа мужчин и женщин.

"Девушки часто лучше находят контакт с детьми и людьми в стрессовом состоянии. Они более эмпатичны, и это помогает в консультационной работе. Дети чаще доверяют именно женщинам в форме", – пояснил офицер.

При этом мужчины в подразделении зачастую обеспечивают силовую поддержку, если ситуация выходит за рамки обычной консультации. Но, как подчеркивают сами сотрудники, разделения на "мужскую" и "женскую" работу здесь нет. Все работают на общий результат – безопасность людей.

"При этом туристическая полиция помогает не только иностранцам. Обратиться сюда может любой гражданин Казахстана. И многие этим пользуются. Кто-то просит помочь найти документы, кто-то – вызвать медиков, а кто-то просто ищет нужный адрес. И в этом, пожалуй, главное отличие туристической полиции от привычного образа правоохранителей. Здесь работа часто начинается не с нарушения закона, а с простого человеческого вопроса", – сказал полицейский.
День полиции Казахстана, полиция, туристическая полиция, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 09:08

Фото: Instagram/sqo_pd

За годы службы сами сотрудники говорят, что поняли одну важную вещь. Безопасность – это когда рядом есть человек, который поможет. И возможно, именно в этом и есть настоящая суть полицейской работы. Не только защищать, но и быть рядом тогда, когда это действительно нужно.

Отметим, что в 1992 году Верховный совет Республики Казахстан принял Закон "Об органах внутренних дел Республики Казахстан". Это был первый правовой акт после провозглашения независимости республики, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году указом главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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