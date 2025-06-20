Острые ощущения: альпинист и парашютист испытали экстремальные аттракционы в Алматы

Все чаще казахстанцы стремятся сделать отдых запоминающимся, бросить вызов самому себе и испытать новые ощущения. Алматы полон адреналина: здесь парки с головокружительными аттракционами, прыжки с парашютом, роуп-джампинг. Главное –найти смельчака.

Одним из них оказался Нурбол Нуралин, который поделился с Zakon.kz своими впечатлениями.

Жизнь 32-летнего Нурбола Нуралина очень насыщенная, и экстрима в его деятельности предостаточно. Он – альпинист, горный гид и инструктор по горнолыжной подготовке. Однако впервые решился испытать на себе роуп-джампинг.

"Опыт прыжков с высоты за плечами у меня есть. Я служил в воздушно-десантных войсках, окончил военное училище, где прыгал с парашютом. К тому же вся моя биография связана с экстримом. Однако роуп-джампинг – это совсем другое и дарит новые ощущения". Нурбол Нуралин

Молодым человеком овладело желание пощекотать нервы, взглянуть страху в глаза и бросить вызов своим возможностям. А тут и друг согласился составить ему компанию.

"Мырзабек Мухамеджанов – мой друг. Он действующий парашютист, приехал из другого города. Чтобы показать Алматы, как на ладони, заодно провести время весело и подарить приятные впечатления гостю, я повел его на трамплины. Это классное место, где открываются потрясающие виды. Тем более в шаговой доступности, не надо идти, допустим, в горы по 5-6 часов". Нурбол Нуралин

На территории трамплинов пять различных аттракционов. Приятели опробовали три из них: прыжок с высоты, тарзанка и свинг.

"Свинг – это что-то вроде качели, там под ногами пол неожиданно открывается и вы проваливаетесь вниз. После попробовали роуп-джампин, где надо разбежаться и выпрыгнуть. Прыжок с высоты 45 м. А на тарзанке вас привязывают к тросу и вы катитесь вниз с видом на город. Протяженность спуска составляет 555 и 375 метров под углом и разгоном до 50-80 км в час. Это дает вкус жизни, а также почувствовать, что ты живой. Про высоту – каждый раз, как в первый раз, мне сильно страшно. Другу тоже понравилось. Говорит, вообще другие ощущения. Хоть он постоянно на высоте и прыжке, здесь отметил момент неожиданности и адреналин". Нурбол Нуралин

Такая встряска придется по душе многим, считает собеседник. Особенно тем, кто давно не был в отпуске, находится в стрессе или просто жаждет приключений.

"Развлечение подходит для тех, кто хочет получить большой заряд энергии и адреналина. Усталость, как рукой снимает. Я считаю, это лучшая альтернатива для человека, который хочет перезагрузиться. И для этого не надо идти в далекие походы, ехать за сотни километров от города. Главное – быть физически подготовленным, здоровым и со смелым сердцем". Нурбол Нуралин

В каких случаях человек решается на экстрим, пояснил психолог и гештальт-терапевт Артур Жумашев.

"В гештальт-подходе считается, что за каждым действием человека стоит потребность – осознанная или вытесненная. Экстрим может становиться способом почувствовать себя живым, вернуться к переживаниям, если в повседневной жизни пустота и отстраненность. Покой для таких людей воспринимается как отсутствие жизни, и тогда нужен риск, чтобы хоть что-то почувствовать. Иногда за этим стоит адреналиновая зависимость – как способ убежать от внутренней боли, тревоги, горя. Это похоже на обезболивающее: человек понимает, что так себе вредит, но иначе слишком больно. Подобно другим аддикциям, тяга к экстриму может быть формой ухода от себя и своих проблем, способом не сталкиваться с реальностью". Артур Жумашев

Фото: из личного архива Артура Жумашева

По его словам, есть и более глубокий мотив – бессознательная аутоагрессия. Когда невозможно выразить злость, несогласие или отстоять свои границы, возбуждение, направленное вовне, разворачивается внутрь. И тогда человек как будто наказывает себя через телесные травмы – полученные, в том числе, в экстремальных ситуациях. Но это не единственная причина. Вовсе не каждый, кто увлекается экстримом, страдает от травм или зависимостей.

"Для многих это способ проверить себя, выйти за рамки, испытать волю, развить тело и дух. Поэтому важно не обобщать – у каждого своя история. И самый важный вопрос, который стоит себе задать: "Зачем мне это? Для чего это в моей жизни?". Ответ на него – путь к осознанности". Артур Жумашев

Невропатолог Адиль Иманов пояснил с точки зрения физиологии экстремала.

"Во время занятий сначала вырабатываются гормоны стресса – адреналин, кортизол и норадреналин. Они отвечают за щекочущее нервы чувство страха. После того, как опасность миновала, вырабатываются дофамин и окситоцин, которые дарят чувство эйфории и триумфа. Еще практика показывает: тот, кто хоть раз испытал эти чувства, решается это повторить. Даже говорили про адреналино зависимых. Преодоление страха, победа над негативом и стрессом играют важную роль для здоровья". Адиль Иманов

Однако врач просит экстремалов соблюдать меры безопасности. Также рекомендует не подвергать себя риску тех, кто имеет физиологические или психологические заболевания, такие как травмы опорно-двигательного аппарата, грыжи межпозвоночных дисков, болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем, зрения, повышенное внутричерепное давление, эпилепсия, беременность и шизофрения.