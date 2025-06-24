Доллар сдается: миром правит золото

Центральные банки по всему миру все активнее обращаются к золоту. Июньский опрос World Gold Council (Всемирный золотой совет) подтверждает: золото перестало быть просто активом, оно превратилось в мощный щит от геополитических потрясений, сообщает Zakon.kz.

Гарант будущего

Результаты опроса World Gold Council однозначны: золото остается одним из самых ценных активов в портфелях центральных банков мира. Подавляющее большинство респондентов (85%) считают, что поведение золота во время кризиса крайне релевантно, а 81% признают его ключевым диверсификатором портфеля. Более 80% ценят его за способность сохранять стоимость в долгосрочной перспективе, особенно в условиях инфляционного давления.

Интересно, что эти цифры даже близко не передают полного оптимизма. Подобно предыдущим годам, центральные банки продолжают демонстрировать благоприятные ожидания относительно золота.

95% респондентов уверены, что мировые золотые резервы центробанков увеличатся в течение следующих 12 месяцев.

EMDE: авангард золотой революции

Особый акцент смещается на центральные банки стран с формирующимся рынком (EMDE). Для них инфляция (84%) и геополитика (81%) являются значительно более острыми проблемами, чем для развитых экономик. Соответственно, EMDE видят в золоте не просто защитный актив, а мощный геополитический хедж (78% против 46% у развитых стран). Это обьясняет, почему именно они остаются основными покупателями золота, порой используя непрозрачные каналы.

Для EMDE золото – это "безрисковые" финансовые артерии в мире, где суверенные активы уже не воспринимаются как абсолютно надежные. И это неудивительно, учитывая опасения, связанные с санкциями и торговыми войнами XXI века.

75% EMDE считают эти угрозы крайне возможными, в то время как среди развитых стран этот показатель значительно ниже (54%).

Дедолларизация и золото

В контексте глобальных сдвигов центральные банки прогнозируют значительное снижение доли доллара США в мировых резервах в течение следующих пяти лет: 73% респондентов ожидают умеренного или значительного снижения. Одновременно, по их мнению, доля других валют, таких как евро и юань, а также золота, будет расти. Это говорит о стремлении к диверсификации и снижению рисков, связанных с доминированием одной резервной валюты.

Что касается хранения золота, то Банк Англии остается для этого самым популярным местом (64%).

Отметим, что еще в январе 2025 года председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов заявил, что регулятор начал переход к "монетарному нейтралитету в покупках золота" с целью укрепления международных резервов и защиты экономики от внешних шоков. При этом Нацбанк сообщил, что золотовалютные резервы страны выросли на 27,5%.

По данным World Gold Council (на 30 апреля 2025 года), Казахстан сегодня находится на 4-м месте в мире по покупкам драгметалла. С начала года наша страна увеличила свои золотые резервы примерно на 10 тонн. Лидером остается Польша, которая купила с января по май 75 (!) тонн золота.

Для справки. В опросах World Gold Counci участвуют розничные инвесторы из разных стран, включая Индию, Канаду, США, Китай, Германию и Россию, арабские страны. В среднем в исследованиях опрашивается около 18 тысяч инвесторов по всему миру. Членами WGC являются 32 крупнейшие золотодобывающие компании, которые добывают золото в более чем 45 странах. Эти компании составляют около 60% мировой добычи и производства золота, и они активно участвуют в деятельности совета, включая проведение исследований и опросов, направленных на изучение отношения инвесторов к золоту.