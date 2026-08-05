Золото снова дорожает: почему растут цены на металл в мире и в Казахстане

Глобальный рынок в очередной раз заговорил о цене золота. После нескольких месяцев снижения цены на актив пошли вверх, и центральные банки стран мира вновь продолжили активно пополнять свои резервы. Что происходит на рынке золота, в материале Zakon.kz.

Цена страха измеряется в унциях

Рост цен на золото возобновился после нескольких месяцев коррекции. На мировом рынке стоимость тройской унции вновь поднялась выше 4170 долларов, прибавив за день более 2%. А за последние 12 месяцев драгоценный металл подорожал примерно на 23%.

При этом нынешние котировки все еще остаются примерно на четверть ниже исторического максимума. В январе 2026 года цена золота впервые превысила 5600 долларов за тройскую унцию, обновив абсолютный рекорд.

В Казахстане динамика выглядит скромнее, но также остается положительной. По данным Нацбанка, сегодня один грамм аффинированного золота стоит 61 444,62 тенге против 58 514,37 тенге год назад. Таким образом, за 12 месяцев металл подорожал примерно на 5%.

Обратите внимание: мировые цены на золото за год выросли значительно сильнее казахстанских (23,3%). Дело в том, что часть этого роста компенсировало укрепление тенге: за 12 месяцев доллар подешевел к национальной валюте примерно на 12,4%. В результате стоимость грамма золота в Казахстане увеличилась лишь примерно на 5%.

Фото: Zakon.kz

Трамп нажал на пошлины - рынок нажал на "купить!"

История мирового финансового рынка показывает, что золото практически всегда растет в периоды высокой неопределенности. Причина заключается в самом характере этого актива.

В отличие от валют, облигаций или акций золото не является обязательством государства, банка или компании. Его стоимость не зависит от финансового состояния отдельного эмитента. Именно поэтому во время войн, финансовых кризисов, торговых конфликтов и всплесков инфляции инвесторы традиционно переводят часть капитала в драгоценный металл.

Последний яркий пример рынок увидел в начале 2026 года. После объявления администрацией президента США Дональда Трампа масштабного повышения импортных пошлин фактически для всех стран инвесторы начали опасаться новой торговой войны, ускорения инфляции и замедления мировой экономики.

На этом фоне цена золота менее чем за два месяца выросла примерно с 4,7 тыс. до рекордных 5,6 тыс. долларов за тройскую унцию. Именно тогда металл установил исторический максимум.

Ормуз держит рынок на крючке

Летом 2026 года рынок руководствуется той же логикой, хотя причины уже другие.

Как отмечает Trading Economics, инвесторы внимательно следят за переговорами вокруг Ормузского пролива. Через этот узкий морской коридор проходит около пятой части мировых поставок нефти. Любые риски для судоходства способны привести к росту цен на энергоносители, усилить инфляционное давление и повысить спрос на защитные активы, то есть и на золото.

Старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг обращает внимание на корреляцию цен двух активов.

"Связь золота с нефтью остается неизменной, поскольку цены на нефть оказывают огромное влияние на мировую экономику с точки зрения инфляционного давления. Если мы получим очень четкий план дальнейшей деэскалации напряженности, цены на золото могут вырасти". Кельвин Вонг

Речь идет не о прямой зависимости стоимости одного металла от цены нефти. Дорогая нефть усиливает инфляционные ожидания, а золото традиционно рассматривается инвесторами как инструмент защиты капитала от обесценивания денег.

Пока трейдеры спорят, Нацбанк покупает

Пока аналитики обсуждают дальнейшие перспективы рынка, центральные банки продолжают увеличивать золотые резервы.

Согласно оценке World Gold Council, во втором квартале 2026 года Национальный банк Казахстана приобрел 15 тонн золота и занял четвертое место в мире по объему чистых закупок.

Больше металла купили только Польша (51 тонна), Китай (33 тонны) и Узбекистан (16 тонн).

Во всем мире центральные банки за квартал приобрели 289 тонн золота. Это стало рекордным результатом для второго квартала и на 62% превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом опрос World Gold Council показал, что 89% центральных банков ожидают дальнейшего роста мировых золотых резервов в течение ближайшего года, а 45% намерены увеличить собственные запасы.

Такая стратегия показывает, что крупнейшие финансовые институты мира продолжают рассматривать золото как один из наиболее надежных резервных активов в условиях сохраняющейся геополитической и экономической неопределенности. Именно поэтому мировые котировки остаются главным ориентиром для стоимости драгоценного металла и в Казахстане, несмотря на укрепление тенге.

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