Шашлык на летнике: можно ли разжигать мангал в городе, рассказали эксперты

С наступлением лета многие стараются чаще проводить время на открытом воздухе. В выходные горожане спешат на природу, а после работы – отдохнуть в вечерней прохладе и поужинать на летних террасах. Но не всех радует аромат жареного шашлыка. Zakon.kz разбирался в ситуации.

Жители, живущие рядом с установленными мангалами, нередко жалуются на исходящий от них дым. Кого-то беспокоит пожарная безопасность, а кто-то не согласен ощущать у себя дома постоянный шашлычный аромат. Безусловно, у большинства запах жареного мяса на шампурах ассоциируется с праздником и пикниками. Но когда из окна ежедневно веет дымом и запахом еды, романтичное настроение меняется на раздражение.

В городах нередко шашлычные расположены рядом с жилыми домами, а их владельцы пренебрегают экологическими нормами. Жители все чаще выражают недовольство работой многочисленных заведений, готовящих блюда на мангале. Едкий дым мешает дышать, а у кого-то он раздражает горло и глаза. Не говоря уже о том, что вредит экологии мегаполиса.

Жарка шашлыков в городе разрешена, но существуют некоторые условия: мангал должен находиться минимум в 10 метрах от зданий, а рядом всегда должны быть огнетушитель или емкость с водой. Об этих правилах рассказали в Министерстве по ЧС Казахстана.

Спасатели разъяснили, что запрет на разведение костров, сжигание мусора и проведение пожароопасных работ на дачных и садовых участках не является нововведением. Эта норма существует с 2006 года (п. 140 Правил пожарной безопасности от 8.02.2006 года), соответственно, и административная ответственность также давно установлена.

"В действующих в настоящее время Правилах пожарной безопасности эта норма прописана в п.174 "В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в городах, сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках не допускаются разведение костров, проведение пожароопасных работ, розжиг углей, мусора, отходов, сухой травы, а также топка нестационарных печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе", – отметили в МЧС РК.

Но есть и определенные разрешения и рекомендации к ним. МЧС рекомендует разводить костры и готовить шашлык при благоприятных условиях погоды, а также если расстояние от зданий и сооружений составляет не менее 50 метров, при этом если это осуществляется в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем.

Вместе с тем запрещается установка мангала (барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов.

В противном случае в соответствии со ст. 410 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, чтобы регулировать деятельность шашлычных заведений, существуют нормы и стандарты от санитарных врачей.

По словам руководителя ДСЭК Алматы Касымхана Алпысбайулы, в мегаполисе деятельность заведений общественного питания, использующих открытый огонь, регулируется приказом Министерства здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" (далее-№ҚР ДСМ-16).

"Согласно правилам, выбросы из систем местных отсосов должны производиться на высоте не менее двух метров над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м. Кроме того, не допускается устройство варочных, отопительных печей и мангалов на твердом топливе в жилых зданиях или встроенных в жилые здания объектах питания", – пояснил специалист.

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К тому же для измерения уровня дыма и выбросов от шашлычных предусмотрены замеры содержания загрязняющих веществ в атмосфере, которые проводятся специализированными лабораторными службами.

"В случае превышения допустимых уровней выбросов предусмотрены административные штрафы в соответствии со ст. 425 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", включая выдачу предписания по устранению нарушений. При повторных или серьезных нарушениях возможно приостановление деятельности заведения до устранения выявленных нарушений по решению суда." ДСЭК Алматы

Для контролирования соблюдения шашлычными заведениями и летниками ресторанов всех установленных экологических норм регулярно проводятся проверки объектов общественного питания. За их соответствием следят уполномоченные органы, включая Департамент экологии.

"На основе системы оценки рисков по субъективным и объективным критериям в соответствии с требованиями совместного приказа МЗ РК от 2 декабря 2022 года №ҚР ДСМ-152 и министра нацэкономики Казахстана "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (от 2 декабря 2022 года № 117) информационная система формирует полугодовые списки субъектов (объектов) контроля и надзора, подлежащих профилактическому контролю с их посещением. Они публикуются на информационно-коммуникационной портале "электронного правительства", – разъяснил руководитель ДСЭК.

Как поделился руководитель ДСЭК города Алматы Касымхан Алпысбайулы, в основном нарушения фиксируются из-за использования твердого топлива – угля и древесины. Использование этого топлива для розжига не соответствует требованиям Минздрава.

"После проведенных проверок объектов предпринимательства, в том числе шашлычных, были наложены штрафы и выданы предписания об их устранении", – отметил специалист.

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Санэпидемиологи считают, что жители города играют важную роль в контроле за соблюдением экологических норм своими обращениями в уполномоченные органы, такие как Департамент экологии или Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. Кроме того, предыдущий глава города Ерболат Досаев поручал соответствующим ведомствам взять под контроль вопрос установки фильтров в шашлычных заведениях.

"Взаимодействие между Департаментом экологии, Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля и другими городскими службами осуществляется в рамках совместных проверок, обмена информацией и координации действий по контролю за соблюдением экологических норм заведениями общественного питания", – пояснили в ДСЭК Алматы.

При этом с недавних пор очевидцу нарушений при приготовлении пищи на открытом огне недостаточно обратиться на привычный номер 102. В Департаменте полиции города Алматы уточнили, что, согласно новым правилам, стражи порядка не могут наказать организации общепита за приготовление блюд на открытом огне:

"Решением внеочередной XXI сессии маслихата города Алматы VIII созыва от 19 июля 2024 года №138 утверждены новые Правила благоустройства территории города Алматы (ст. 505 КР КоАП), зарегистрированы в Департаменте юстиции города Алматы 26 июля 2024 года №1776-02. В новых Правилах благоустройства территории города Алматы исключен п. 136 – "на территории зон отдыха общего пользования не допускается: использование мангалов, приготовление шашлыков и других блюд на открытом огне". В связи с чем, согласно новым Правилам благоустройства территории города Алматы, у сотрудников полиции не имеется оснований по ст. 505 КР КоАП привлекать кафе, рестораны, другие заведения и физические лица за использование мангалов, приготовление шашлыков и других блюд на открытом огне", – отмечается в документе.

Теперь это прерогатива Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы и Департамента по ЧС города.

"Привлечение к административной ответственности по вышеуказанным нарушениям входит в компетенцию РГУ "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК" по ст. 425 КРКобАП (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК" по ст. 410 КРКобАП (нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, за исключением требований, установленных техническими регламентами)", – заключили в ДП Алматы.

Согласно статье 410 КРКобАП, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: