Одним театром сыт не будешь: актер дарит позитив на улицах Караганды

Замечали, что большинство прохожих всегда угрюмо спешат по своим делам? Актер театра из Караганды Руслан Маевский решил исправить это грустное состояние и подарить окружающим улыбку. Zakon.kz расскажет, как ему это удается.

Руслан Маевский – человек с отличным чувством юмора и прирожденный талант, которому доставляет удовольствие дарить людям эмоции, исключительно положительные. В 21 год он попал в театр имени Константина Станиславского и вот уже семь лет выступает перед театралами, как взрослыми, так и детьми. Он сыграл самые разные роли и делится, что каждая из них по-своему дорога ему.

"Я долго искал себя. Сначала хотел пойти по стопам отца, стать дальнобойщиком. Но понял, что это не мое. Был свободным слушателем в театре, и игра артистов настолько вдохновила меня, что тоже захотелось выступать на сцене. Поступил в вуз Екатеринбурга, отучился и пришел работать в театр Станиславского. Репертуар разный. Один из популярных – "Ромео и Джульетта" – играю брата Джульетты Тибальта, в "Ревизоре" – Шпекина, в "Макбете" – убийцу Ангуса, а в детских – Питера Пэна, Винни-Пуха и так далее". Руслан Маевский

Фото: из личного архива Руслана Маевского

По словам актера, отличие театра, допустим, от кино, в том, что перед зрителями не переиграешь сцену, второго дубля не дано. И самое главное – здесь живые эмоции и благодарность зрителя можно прочувствовать. Отчего он получает адреналин и ощущение того, что делает хорошее дело.

"Идет спектакль, как ты сделал, так оно и есть. В этом сложность, но и в то же время смак, что каждый раз роль в одном спектакле может по-разному быть сыграна. Чаще всего приходят зрители в диапазоне 40 лет. Еще приводят школьников и студентов. Но, к сожалению, бывает, что во втором акте 60% зрителей уже нет. Хотя театр сейчас находится на достаточно хорошем уровне. Потому что до этого коллеги рассказывали, что было время, когда у них вообще не было зрителя". Руслан Маевский

Одним театром сыт не будешь, говорит собеседник. Он признается, что если некоторым актрисам удается удачно выйти замуж, то в большинстве случаев актеры мужского пола остаются одинокими. Поскольку на зарплату, которую они получают, семью прокормить невозможно.

"Приятно, что у нас благодарный зритель, он тепло принимает спектакли, аплодирует стоя. Допустим, я был в зарубежных театрах, там это не принято. Наши актеры зарабатывают в среднем 220 тыс. тенге. Это благодаря тому, что был Год культуры и нам подняли зарплату на 20%, сейчас повышений нет. Зарплата стала более- менее нормальная, но все равно для мужчины это мало". Руслан Маевский

Поэтому актер не ограничивается творчеством на сцене, а ищет зрителя за театром. Он тамада на торжествах, комик в Stand Up, блогер и пранкер.

"Я записывал скетчи, но они не становились популярными. Друг посоветовал снимать в том направлении, в каком сейчас делаю. Сначала я не понимал, что это несет для людей. А когда попробовал, получил много комментариев со словами: "Спасибо, подняли настроение". Я полностью ко всему с юмором отношусь, не пытаюсь никого ни на что спровоцировать. Все делаю на голом энтузиазме. Цель – дарить людям позитив". Руслан Маевский

Руслана Маевского пользователи соцсетей знают как громкого итальянца. Именно на него он делает пародию в автобусах. Также молодой человек танцует с большой музыкальной колонкой под зажигательные хиты. Видя это, карагандинцы невольно пускаются в пляс.

"Была смешная реакция на громкого итальянца. Видео набрало больше всего просмотров. Однако на женщину, которая отругала меня, посыпался хейт. Тогда мне ее внучка написала, просила удалить ролик, хотела на меня в суд подать. Но я объяснил, что это все шутка. Еще удивительно, когда зашел в автобус, постелил в центр корпешку и лег спать. Реакция фбыло ноль, как будто это нормально, все просто ехали дальше по своим делам и не обращали на меня внимания". Руслан Маевский

Пранкер признался, что сначала знакомые не воспринимали всерьез его увлечение, а когда видео залетели в топ, даже немного позавидовали ему.

"В театре мне не запрещают вести контент в соцсетях. Так как я деятель культуры, я не несу ничего плохого в общество. И, конечно же, моя страничка – это личная жизнь, а театр – работа. Многие коллеги сначала говорили, что я занимаюсь какой-то ерундой. А после того, как ролики стали набирать популярность, они сказали: "Классно, продолжай в том же духе". Руслан Маевский

Как говорится, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Поэтому, учитывая, что вся жизнь – театр актер дарит радость людям на улицах Караганды. Пусть не полностью погружая в шедевры Шекспера, но делясь культурным позитивом.