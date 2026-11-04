Рожденные музыкой: семья из Астаны стала популярным ансамблем в Казнете

Музыка объединяет сердца, уверена семья из Астаны. Супруги и их трое маленьких детей сплотились в креативный ансамбль. Они виртуозно играют на разных музыкальных инструментах, по-новому демонстрируя полюбившиеся хиты. Zakon.kz предлагает оценить творчество талантов.

Семейный ансамбль из Астаны хорошо знаком пользователям Instagram. Вот уже почти год он креативно исполняет мировые хиты. Однако аудиторию восхищает не только то, как одновременно гармонично звучат самые разные музыкальные инструменты, но и уникальные участники, а точнее, молодые супруги и их маленькие дети.

Глава семьи – 39-летний Гани Рустамбеков, его спутница по жизни – Акмаржан Рыспанбетова. Супруги – профессиональные музыканты, вот и талант передался генетически, считает пара из Астаны.

"Я – артист эстрадно-симфонического оркестра "Астана", играю на трубе. Совмещаю работу в Национальном военном патриотическом центре, являюсь участником центрального военного оркестра. Жена тоже музыкант, вместе учились в Казахском университете искусств, известном как университет "Шабыт". Мы с детства близки к музыке, а вместе с супругой уже 12 лет". Гани Рустамбеков

Дети пошли по стопам родителей: 11-летний Алихан Ахматбек хорошо владеет саксофоном, восьмилетний Алижан Ахматбек играет на ударных инструментах, а четырехлетняя дочь уже держит ритм на бубне.

"Мне нравится жить насыщенной и плодотворной жизнью. Когда я вышла в декрет, стала обучать детей музыке в детском саду №8 "Думан". Глядя на них, думала: вот бы своих научить играть на инструментах. Вскоре с супругом стали замечать, что им нравится музыка, они сразу попадали в ноты и увлеченно учились. Поэтому мы отдали их в музыкальную школу, где они легко освоились и им это очень нравится. У казахов говорят: "Әкенің қанымен, ананың сүтімен берілген", что значит как "Переданное с кровью отца и молоком матери". Думаю, они в нас такие", – поделилась Акмаржан Рыспанбетова.

В начале года старший сын Алихан Ахматбек уговорил родителей снять совместный контент. Но подача стала настолько необычной, что аудитория стала просить продолжения.

"У нашего ансамбля пока нет названия – мы еще думаем над этим. Снимать видео начали только в этом году. Старший сын каждый день играл на фортепиано турецкую мелодию. Потом он начал исполнять ее на флейте, а я стал подыгрывать на фортепиано. Жена добавила домбру – и внезапно возникло удивительно гармоничное звучание. Мы научили младшего сына и дочь играть ритм на барабанах, и тоже подключили их. Затем решили записать происходящее на видео, а когда выложили его в Сеть, оно получило огромный отклик – более 500 тыс. просмотров. С тех пор продолжаем этим заниматься и работаем над дальнейшим развитием нашего контента". Гани Рустамбеков

По словам Гани Рустамбекова, дети уже ощущают свою популярность, их не только узнают на улице, но и появились фанаты. Но за развлекательными видео стоит титанический труд, признаются авторы.

"Чаще всего контент обсуждается за дастарханом. Каждый готовится самостоятельно, потом мы объединяемся. Но снять такое видео непросто, как кажется на первый взгляд. Нас пять человек, из них трое – дети, поэтому если кто-то ошибется, приходится играть заново. В итоге дети могут утомиться и иногда съемки откладываются. Пока на этом не зарабатываем, но дело полезное, чем дети просто бы сидели в гаджетах. Они узнают старые хиты, а мы не только воспитываем чадо, а делимся своим творческим опытом. У сыновей и дочери хороший слух, и хотелось бы, чтобы они развивали свой талант и направляли энергию в нужное русло. Моя мечта, чтобы они стали популярными музыкантами и главное хорошими людьми. Но каждый из них сам выберет свой путь". Гани Рустамбеков

Материал по теме С чувством ритма: как шестилетний барабанщик из Шымкента покорил Казнет

Семья отметила, что для них музыка – не просто работа или хобби, а способ быть сплоченными, больше времен проводить друг с другом и разделять свое увлечение. Также дарить слушателям красивое исполнение и позитивные эмоции. Ведь в наши дни это ценный ресурс.