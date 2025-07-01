В тени персонажей: актер 28 лет оживляет куклы на сцене театра Северного Казахстана

Северо-Казахстанский областной театр кукол превратился в родной дом Сапара Мапенова. В нем он больше половины жизни служит самому строгому зрителю – детям, оживляя перед ними сказочные персонажи. Zakon.kz побеседовал с актером и узнал, как старинное искусство воспитывает новое поколение.

Сапар Мапенов вспоминает, что в его детстве кукольные спектакли и телепередачи не были редкостью, поэтому выбор профессии очевиден.

"В детстве мне посчастливилось вживую лицезреть театр кукол. В наше село с гастролями, скорее всего, прибыл Курганский театр. Точно не помню. Тогда я остался под большим впечатлением. Да и телевидение было насыщено культурными программами, транслировалось много разных спектаклей. Я учился в Петропавловском колледже искусств на актера драматического театра. В студенческие годы нас приглашали в спектакли участвовать в массовке. В 1997 году после получения диплома пришел в Северо-Казахстанский областной театр кукол в качестве кукловода. Первым моим спектаклем был "Гусенок" по пьесе Нины Гернет. Этот спектакль играю и сейчас". Сапар Мапенов

Фото: из личного архива Сапара Мапенова

Театр кукол шагает в ногу со временем. Он не может существовать отдельно от происходящих событий, пояснил Сапар Мапенов. Поэтому сегодня спектакли динамичные, красочные и живые, чтобы удержать внимание самых строгих и честных зрителей – детей.

"Без реакции зрителя, без его отдачи, сопереживания актеру трудно играть. Поскольку большую часть аудитории составляют дети – это самые благодарные театралы. Но и самые строгие, потому что фальшь чувствуют на раз. Они должны целиком погрузиться в спектакль. Если услышат за куклой естественный шум, отключат свое внимание от представления и даже перестанут его смотреть. Зал подает главный знак, насколько правильно мы двигаемся". Сапар Мапенов

По сравнению с популярными развлекательными центрами, где ребенок может повеселиться, театр кукол – особенный вид искусства, он придерживается важных ценностей – это прежде всего правильное воспитание и желание привить детям такие качества, как доброта, честность, сопереживание.

Фото: из личного архива Сапара Мапенова

Кукловоды оживляют героев сцены с помощью рук, ниточек или специальных механизмов. Зал погружается в мир фантазии, где истории бывают смешными, волшебными и трогательными. И в каждой из них – добрым молодцам урок.

"Нынешнее время диктует свои правила. Вокруг все цифровое, и восприятие зрителя тоже меняется. Для него важно, чтобы динамично сменялись картинки. Поэтому и театр сейчас немножко другой. Если темп и ритм спектакля будет занижен, мы потеряем внимание зрителя. Поэтому используем новые технологии, такие как проекция и анимация. Сами куклы становятся в техническом плане более усовершенствованы: открывают глаза, рот, шевелят бровями, волосы дыбом встают". Сапар Мапенов

За 28 лет Сапар Мапенов сыграл больше 60 ролей. Однако, по его словам, театр кукол – это синтез жанров, где важна не только актерская игра.

"Театральных кукол великое множество. Есть куклы-марионетки, тростевые, перчаточные, планшетные. Они все делятся по категориям. Допустим, есть ширмовые куклы, где актер работает за ширмой, его не видно, видна только кукла. В открытом приеме видны актер и кукла. Театр кукол отличается от других тем, что сами актеры выполняют множество работы. Поэтому нельзя говорить о том, что я играю главную или второстепенную роли. Параллельно я могу передвигать декорации, помогать соседу, убирать лишнее со сцены. Это совсем не зазорно, а очень интересно. И порой второстепенные роли зрителю запоминаются лучше, нежели главные". Сапар Мапенов

Фото: из личного архива Сапара Мапенова

Радовать зрителей – не только искусство, но и тяжелый труд. Чтобы научиться держать куклу, нужна сила, а для ее оживления не обойтись без таланта и любви к сцене. Все же кукловод считает, что одной из сложнейших является марионетка.

"Еще по своей сложности управления отличаются тростевые куклы. С ними работаешь за ширмой. Все зависит от того, насколько она оборудована технически, есть ли у нее механизмы. Это, конечно, утяжеляет куклу. Потому что внутри сколько механизмов получается, рычажки, которые открывают и закрывают глаза, рот и так далее", – добавил собеседник.

У современных детей свои герои, однако театр также ориентируется на предпочтения их родителей, потому что именно они чаще всего приводят маленьких театралов в зал.

"Нынешние дети вряд ли узнают, допустим, Чиполлино. Они любят Фиксики, Бэтмена, Человека-паука. Но все зависит от того, как интересно подать спектакль. Есть бренды, как "Золушка", "Карлик Нос", "Красная Шапочка", "Машенька и Медведь", "Три поросенка", – на эти названия гости приходят". Сапар Мапенов

Фото: из личного архива Сапара Мапенова

Вообще, создание спектакля – трудоемкий процесс. Ключевая роль за режиссером, он ищет себе команду, которая будет участвовать в постановке определенного спектакля. Художник предлагает варианты, какими будут куклы. Далее отбираются актеры, предлагается им роль, идет читка, и режиссер принимает решение, с кем он будет работать по голосу и темпераменту.

"Мы читаем текст, разбираем психологию персонажа, почему он так говорит и поступает. Когда идет изготовление кукол, актер, который распределен на роль, помогает мастеру в цехе, пробует куклу, чтобы было удобно играть, где-то вносит свои предложения, адаптирует ее под себя. Обязательно репетирует, только после этого выходит на сцену. Самые главные работники в театре – художник-постановщик и режиссер, когда нет одного из них, спектакли, как правило, проваленные. Куклы и декорации должны быть в одном ключе. Потому что дурной тон, когда куклы с одного спектакля, а декорации с другого. Это будет смотреться, извините, как новогодняя елка". Сапар Мапенов

Фото: из личного архива Сапара Мапенова

Театр кукол гастролирует как по Казахстану, так и за рубежом. Активно принимает участие на международных фестивалях.

"Допустим, в 2023 году прошел большой фестиваль в Шымкенте. На сцене выступили представители из 12 стран. Мы представили спектакль "Отшельник и Роза", он по рассказу Бориса Заходера, режиссером был Борис Ходырев. Я получил награду за лучшую мужскую роль, сыграв Отшельника. Наш театр кукол сейчас принимает участие на международном фестивале театров кукол "Куралай" в Астане". Сапар Мапенов

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Театр кукол полезен не только для юных зрителей, он способствует развитию воображения, эмоционального интеллекта, творческого мышления, но и для взрослых. Это может быть отличным местом для свиданий, ностальгии по детству и получения эстетического удовольствия.