Казахстанцы отмечают День столицы: какой стала Астана за 27 лет

6 июля Астана отмечает свой 27-й день рождения – праздник, который для кого-то просто выходной. Но для многих жителей города – часть личной биографии, неразрывно связанной с ростом и становлением как личности, так и любимой столицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Идея о переносе столицы возникла в 1994 году, но официально Астана стала главным городом Казахстана в 1998 году. 27 лет назад это был провинциальный областной центр с населением около 300 тысяч человек. Сегодня в городе по состоянию на 1 мая 2025 года проживают свыше 1,5 млн человек.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Вспомнить, как выглядела столица накануне переноса, можно тут. Коренные целиноградцы помнят, что в новом городе началось бурное строительство. Цены на недвижимость взлетели, и многие жалели, что не приобрели ее.

Фото: pixabay

35-летний житель Астаны Нурсултан Камзебаев в то время учился во 2-м классе. Он вспоминает, что проспект Целинников переименовали в проспект Республики. Улицы украсили красивые вывески, здания росли так быстро, что через полгода-год на пустырях появлялись целые жилые районы. Активное строительство шло в конце 90-х и продолжалось до 2017 года.

Фото: Instagram/astana_central

В эти годы появились такие знаковые сооружения, как "Байтерек", Акорда, Дом министерств, Дворец мира и согласия, Хан Шатыр и многие другие.

Фото: Василий Крась

Фото: Василий Крась

"Если разделять историю столицы на две части, то завершением первой волны строительства стало проведение международной выставки EXPO-2017. По факту центр города сместился на левый берег. До 2017 года все интересное происходило на правом берегу. К окончанию фазы активного строительства мы осознали, что Астана – огромный город", – рассказал Нурсултан Камзебаев.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он считает, что Астана сейчас – центр притяжения для всех казахстанцев. В столице прошла вся его жизнь. Здесь он родился, учился, поступил на юриста в КазГЮУ (Maqsut Narikbayev University), женился и воспитывает детей. Нурсултан работал на госслужбе. Ныне он блогер и на своей странице делится историческими и ностальгическими моментами об истории Астаны.

"После того как Астана стала столицей, изменилось и празднование Дня города. Сразу же и режиссеров привезли из Москвы и других мест. Танцовщицы бродили на карнавалах. Всем нравилось, была своя атмосфера. Люди искренне бежали на мероприятия. В середине 2000 годов происходили масштабные празднования с 1 по 6 июля", – вспоминает Нурсултан Камзебаев.

Фото: Василий Крась

67-летний фотограф газеты "Вечерняя Астана" Василий Крась через призму фотообъектива фиксировал все годы становления столицы. Он трудится в редакции уже 22 года! В огромном архиве ветерана фотожурналистики скопились десятки тысяч фотографий.

Фото: vechastana.kz

"Все мы видим, как прекрасна Астана. Я много езжу, путешествую. У нас просто идеально чистый город, хотя этого добиться было не очень легко. Все эти зеленые насаждения – это колоссальный труд. Земли у нас очень сложные, солончаковые, и требуется научный подход, чтобы столица была зеленой", – отметил Василий Крась.

Фото: Василий Крась

Он называет Астану фотогеничным городом. Можно каждый день снимать что-то новое и удивляться многообразию красок жизни. Столице есть чем гордиться и показать свою красоту всему миру.

Фото: Zakon.kz

Аманжол Чиканаев – непосредственный участник и свидетель застройки Астаны. Все проекты, документация и генплан проходили через него.

Аксакал какое-то время являлся главным архитектором города. Огромный опыт пенсионера востребован до сих пор. Сегодня в возрасте 79 лет он трудится главным специалистом научно-исследовательского отдела НИПИ "Астанагенплан".

Фото: из личного архива Аманжола Чиканаева

"Участвовал в разработке проекта здания Верховного суда Казахстана и моста через реку Есиль рядом с ним. Я от руки набрасывал эскизы, а мои молодые коллеги воссоздавали их с помощью компьютерной графики. Также я участвовал в разработке архитектуры зданий Евразийского университета", – поделился воспоминаниями Аманжол Чиканаев.

Фото: primeminister.kz

Левый берег столицы строился с широким масштабом. С высоты птичьего полета все было очень красиво. Но большие расстояния и пустые пространства вызывали отчасти и справедливую критику у населения.

Архитектор признал, что тогда увлекались, так сказать, показушной стороной. Макеты представлялись руководству страны, и, чтобы получить одобрение, требовалась красивая картинка. О том, что среда должна быть дружелюбной к людям, порой забывали, сейчас идет работа над ошибками.

Фото: Василий Крась

"Мы начали переходить на другой уровень градостроительного мышления. Образ города, его облик и оценка производятся не с птичьего полета, а через восприятие пешехода или водителя. Важна не только архитектура зданий, но и среда между ними. За последние 3-4 года произошли большие изменения. В каждом дворе есть детские площадки, уличные тренажеры, поля для футбола и баскетбола. Если раньше внутридворовое пространство было пустырем, то теперь там полно детишек", – говорит Аманжол Чиканаев.

Фото из личного архива Аманжола Чиканаева

Он пояснил, что в советское время архитекторов приучали экономно подходить к трате бюджетных денег и благоустройству территории, озеленению уделялось минимум внимания. Это не считалось главным. Ведь надо было обеспечить людей жильем и выполнить план по вводу жилья в эксплуатацию.

Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов

Аманжол Чиканаев шутит, что знает в городе каждую кочку и каждый кустик. Он живет в Астане с 1965 года. Здесь он учился на архитектора и тут прошло его становление как профессионала. Он верит, что современный мегаполис в ближайшие годы превратится в крупнейший центр евразийского сотрудничества.