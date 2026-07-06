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День столицы празднуют в Казахстане

Праздник , фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 08:49 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 6 июня 2026 года, Астана отмечает свой 28-й "день рождения". Это государственный праздник и выходной день для всех жителей республики, сообщает Zakon.kz.

День столицы – один из самых молодых государственных праздников Казахстана, связанный с новейшей историей страны.

А начиналось все тогда еще с Акмолы и идеи о переносе столицы в нее из Алматы. Соответствующее предложение было озвучено еще 6 июля 1994 года, но главным город стал лишь в 1997-м.

В 1998-м столица обзавелась более привычным именем – Астана, а 10 июня того же года состоялась ее официальная презентация. Именно по этой причине День столицы первоначально отмечался 10 июня – как стандартный день города, на местном уровне.

На 6 июля праздник "переехал" в 2006 году – было решено увековечить дату предложения о переносе столицы.

А с 2008 года этот день стал красным в календаре, и Астана наконец получила возможность разделить свои "именины" со всей страной.

Казахстанцев традиционно ожидает насыщенная программа. Так, только сама "виновница торжества" готовит огромное количество тематических мероприятий, которые пройдут в разных локациях города.

Астана

Помимо традиционных праздничных концертов, 6 июля:

В 10:00 в Триатлон-парке пройдут соревнования "Жас Қыран" по вольной и греко-римской борьбе, қазақ күресі и дзюдо.

В 11:00 в Парке влюбленных все желающие смогут принять участие в турнире по асық ату "Астана сақасы".

Завершит спортивную программу турнир силачей "Толағай", который начнется в 16:00 на городской площади перед акиматом Астаны.

В 12:00 в столичном Доме дружбы пройдет фестиваль "Өнермен нұрланған – асқақ Астана" с участием творческих коллективов.

Вечером гуляния развернутся сразу на двух крупных площадках города. В 18:00 у монумента "Қазақ елі" и возле стадиона "Астана Арена" стартуют концерты в формате Open Air, где для жителей и гостей столицы выступят известные артисты казахстанской эстрады.

С более полным перечнем мероприятий можно ознакомиться здесь.

Алматы

6 июля:

15:00 – флешмоб с участием 100 домбристов (мкр. Шугыла, 347);

17:00 – праздничный концерт (Амфитеатр);

19:00 – кинопоказ "Ұлы дала үні" (Амфитеатр).

Весь список – здесь.

Напомним, в этом году День столицы выпадает на понедельник, соответственно, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 4, 5 и 6 июля (суббота, воскресенье, понедельник).

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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