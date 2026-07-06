День столицы празднуют в Казахстане
День столицы – один из самых молодых государственных праздников Казахстана, связанный с новейшей историей страны.
А начиналось все тогда еще с Акмолы и идеи о переносе столицы в нее из Алматы. Соответствующее предложение было озвучено еще 6 июля 1994 года, но главным город стал лишь в 1997-м.
В 1998-м столица обзавелась более привычным именем – Астана, а 10 июня того же года состоялась ее официальная презентация. Именно по этой причине День столицы первоначально отмечался 10 июня – как стандартный день города, на местном уровне.
На 6 июля праздник "переехал" в 2006 году – было решено увековечить дату предложения о переносе столицы.
А с 2008 года этот день стал красным в календаре, и Астана наконец получила возможность разделить свои "именины" со всей страной.
Казахстанцев традиционно ожидает насыщенная программа. Так, только сама "виновница торжества" готовит огромное количество тематических мероприятий, которые пройдут в разных локациях города.
Астана
Помимо традиционных праздничных концертов, 6 июля:
В 10:00 в Триатлон-парке пройдут соревнования "Жас Қыран" по вольной и греко-римской борьбе, қазақ күресі и дзюдо.
В 11:00 в Парке влюбленных все желающие смогут принять участие в турнире по асық ату "Астана сақасы".
Завершит спортивную программу турнир силачей "Толағай", который начнется в 16:00 на городской площади перед акиматом Астаны.
В 12:00 в столичном Доме дружбы пройдет фестиваль "Өнермен нұрланған – асқақ Астана" с участием творческих коллективов.
Вечером гуляния развернутся сразу на двух крупных площадках города. В 18:00 у монумента "Қазақ елі" и возле стадиона "Астана Арена" стартуют концерты в формате Open Air, где для жителей и гостей столицы выступят известные артисты казахстанской эстрады.
С более полным перечнем мероприятий можно ознакомиться здесь.
Алматы
6 июля:
15:00 – флешмоб с участием 100 домбристов (мкр. Шугыла, 347);
17:00 – праздничный концерт (Амфитеатр);
19:00 – кинопоказ "Ұлы дала үні" (Амфитеатр).
Весь список – здесь.
Напомним, в этом году День столицы выпадает на понедельник, соответственно, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 4, 5 и 6 июля (суббота, воскресенье, понедельник).