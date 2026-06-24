День судьи и работника суда отмечают в Казахстане

Судья – профессия для честных людей с внутренними убеждениями. Он единственный, кто не имеет права на ошибку и эмоции. Ему нужно руководствоваться исключительно законом, выносить беспристрастные, справедливые и обоснованные решения, защищая права и свободы граждан.

24 июня в свой профессиональный праздник судья Специализированного межрайонного административного суда Астаны рассказала Zakon.kz, как заняла престижную должность, с какими вызовами сегодня сталкиваются судьи и как трансформировались современные суды.

За плечами Алии Иманбаевой 17 лет работы судьей. Героиня вспоминает, что ей всегда нравилось носить красивую форму, но именно мантия была ее заветной мечтой.

"В моей семье нет работников судебной системы. Я всегда хотела носить красивую форму, поэтому сначала устроилась в таможенные органы, намеревалась быть на страже экономической безопасности страны. Тогда узнала о Школе судей, точнее – Академии госуправления при президенте Республики Казахстан. В 2007 году успешно сдала экзамены и поступила туда. Два года учебы были насыщенными, нам лекции читали сильнейшие мировые эксперты. Помню слова председателя Верховного суда РК Мусабека Алимбекова, который на экзамене, будучи в составе комиссии, сказал: "Ребята, я вижу в вас огромный потенциал стать судьями. Следуйте за своей мечтой, и все у вас получится, а Верховный суд со своей стороны будет оказывать вам поддержку". Так и получилось: в течение пяти лет из 60 магистрантов 95% моих однокурсников стали судьями". Алия Иманбаева

Фото: из личного архива Алии Иманбаевой

Алия Иманбаева, окончив академию, подала на конкурс, однако ничего не ожидала. И приятно было удивлена, что ее рекомендовали на должность судьи Баянаульского районного суда Павлодарской области. Так началась ее карьера: сначала терзали сомнения, она пропускала через сердце тысячи историй, но так закалила характер.

"Сама я уроженка Павлодара, но жила в Астане. Раньше никогда не участвовала в конкурсе, а когда судебный совет выбрал меня, то направил в село Баянаул. Я, городская девушка, приехала в дальний поселок, где был частный дом, печка, уголь – условия, которые я никогда ранее не видела, и нужно было справляться со всем. Всего в 28 лет на мои хрупкие плечи легла большая ответственность. Около двух лет будто ощущала себя не на своем месте. Часто были мысли о том, что мне сложно, а может, лучше уволиться. Думала уехать обратно в столицу". Алия Иманбаева

Фото: из личного архива Алии Иманбаевой

Семь лет судья рассматривала дела общей юрисдикции – это уголовные, гражданские, административные дела. А после перевелась в Аксуский городской суд Павлодарской области, где проработала пять лет.

"Одно из эмоционально сложных дел в начале моего карьерного пути было групповое изнасилование, было тяжело пропускать через себя такое преступление в отношении юной девушки, чья жизнь только началась и должна была быть прекрасной. Также я осудила одну пожилую женщину за мошенничество к реальному лишению свободы, принимать такое решение в молодом возрасте мне далось тяжело, я все-таки эмпатичный человек". Алия Иманбаева

Фото: из личного архива Алии Иманбаевой

Когда в стране планировалось введение нового Административного процедурно-процессуального кодекса и ведение административной юстиции, было начато обучение судей, в их числе оказалась Алия Иманбаева.

"У меня были небольшие проблемы в семье, но, несмотря на это, я продолжила свое обучение. На интервьюировании сразу подумала, что, наверное, поеду в Астану, потому что там как раз нужны были специалисты с профильным знанием, которые разбираются в системе таможенных и налоговых органов изнутри. А у меня было высшее образование – таможенное дело, опыт работы в таможенных органах. И это сыграло весомую роль. Хотя в нашем административном суде нет случайных людей, здесь все сотрудники проходят тщательный отбор. Так, я здесь работаю уже пять лет". Алия Иманбаева

Фото: из личного архива Алии Иманбаевой

Быть судьей – значит всегда принимать правильное решение по закону и справедливости, считает собеседница. А главные качества – внутренняя порядочность, честность, человечность.

"Закон должен регулировать определенные правоотношения. Но, как бывает на практике, когда приходит бабушка, которая из-за незнания затянула со сроками или не воспользовалась каким-то своим правом в силу каких-то стечений тяжелых обстоятельств – здесь мы уже говорим и о справедливости. Когда меня назначили на должность судьи, у меня были внутренние противоречия. Мне казалось, что я молода, возможно, недостаточно квалифицирована. Но за почти 17-летний труд я уверенна, что какие-то знания можно получить, изучив материалы или практику. Но если у тебя внутри нет таких качеств, как справедливость, желание разобраться в ситуации, принять правильное решение, то тогда все остальное будет напрасно. Важно во главу угла ставить интересы человека, особенно стоящего перед тобой". Алия Иманбаева

Тем временем современные суды трансформированы: меньше стало бумажной волокиты, больше используется онлайн-формат, что облегчило и ускорило работу. Однако они все еще остаются загружены.

"Нагрузка всегда большая, не каждый поймет эту сложность. Здесь важно правильно планировать задачи и распределять дела. Благо в системе произошло много хороших изменений. Сейчас, наверное, мы единственная страна, которая проводит судебные заседания в онлайн-режиме. Отсутствие бумажных протоколов – безусловно, плюс, раньше сколько бумаг приходилось покупать, секретари сидели по ночам, чтобы вручную дописать их. Введение аудиовидеозаписи защищает даже судью, потому что поступали разного характера жалобы, а сейчас все фиксируется. Есть специальные платформы, которые упразднили бумажные хлопоты и сделали систему прозрачной. Эти новшества значительно облегчают задачу не только работникам судебной системы, но и участникам процесса. Хотя в дальнейшем есть над чем еще работать". Алия Иманбаева

Фото: из личного архива Алии Иманбаевой

Судья – профессия, статус и образ жизни. Его этикет под пристальным вниманием общества, поэтому запретов много. Но это нисколько не смущает тех, кто носит мантию.

"Есть убеждение, что судья должен быть примером для всех и не иметь права на ошибку. Порой нам выставляют слишком строгие требования. Мой ребенок говорит: "Мама, ты слишком строгая". Я семью прошу вести себя всегда корректно, потому что даже их поведение отражается на нашей репутации". Алия Иманбаева

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Самая лучшая награда, когда люди доверяют и называют справедливой, признается Алия Иманбаева. Судья отмечает, что их труд имеет особое значение для обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод граждан, укрепления доверия общества к правосудию.