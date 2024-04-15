В суде по делу Бишимбаева заменили одного из присяжных

В Астане продолжается суд по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. 15 апреля перед началом очередного процесса заменили одного из присяжных, сообщает Zakon.kz.

Судья Айжан Кульбаева объяснила замену.

"В зал судебного заседания не явился присяжный заседатель под №2 по состоянию здоровья. Согласно статье 645 УПК, присяжные заседатели и запасные присяжные заседатели должны постоянно присутствовать при судебном разбирательстве дела. Если в ходе судебного разбирательства, но до удаления присяжных заседателей и судьи в совещательную комнату для вынесения вердикта, выяснится, что кто-либо из заседателей не может участвовать в заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в том порядке, в каком билеты запасных присяжных заседателей были извлечены из урны. В этой связи запасного присяжного заседателя №11 прошу пройти на место присяжного заседателя по №2", – зачитала она.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.