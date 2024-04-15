В суде по делу Бишимбаева заменили одного из присяжных
Судья Айжан Кульбаева объяснила замену.
"В зал судебного заседания не явился присяжный заседатель под №2 по состоянию здоровья. Согласно статье 645 УПК, присяжные заседатели и запасные присяжные заседатели должны постоянно присутствовать при судебном разбирательстве дела. Если в ходе судебного разбирательства, но до удаления присяжных заседателей и судьи в совещательную комнату для вынесения вердикта, выяснится, что кто-либо из заседателей не может участвовать в заседании, то он заменяется запасным присяжным заседателем в том порядке, в каком билеты запасных присяжных заседателей были извлечены из урны. В этой связи запасного присяжного заседателя №11 прошу пройти на место присяжного заседателя по №2", – зачитала она.
9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".
8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.
4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.
1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.
9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.
11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.