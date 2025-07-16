Солнце, воздух и вода: как летом ухаживать за собакой и кошкой

Жаркая пора подразумевает под собой более частые прогулки с четвероногими друзьями и отдых за городом, на даче. Но длительное нахождение на открытом воздухе, прогулки в лесной и горной местности таят в себе свои опасности. Как позаботиться о любимце летом – в материале Zakon.kz.

Валяния на траве, плескания в воде и совместные путешествия не всегда приносят домашним животным и их владельцам удовольствие и радость. Чтобы отпуск и выходные дни провести без последствий, нужно учитывать определенные меры безопасности и предостережения от специалистов.

Что нужно учесть, выезжая на природу?

По словам главного ветеринарного врача крупной алматинской клиники Ксении Перуновой, готовясь к летнему периоду и возможным дальним поездкам для отдыха на природе, следует убедиться в актуальности прививок питомца. Особенно важно проверить наличие вакцины от бешенства и лептоспироза.

Кроме того, немаловажна обработка животного от клещей и блох, которую следует провести в обязательном порядке.

Не забудьте взять с собой в поездку воду, миску, поводок, намордник, если он требуется. Также нужна будет подстилка, запас корма и аптечка. Продумайте, какое вы сможете организовать для любимца теневое укрытие, если планируется длительное пребывание на солнце.

При подготовке домашнего животного к лету необходимо пройти профилактический осмотр у ветеринарного врача.

"Провести дегельминтизацию и защиту от эктопаразитов. У животных с густой шерстью – рассмотреть гигиеническую стрижку, особенно это касается собак. Адаптировать режим выгула под погодные условия", – рассказала ветеринар.

Погода

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Очевидно, что в безопасные солнечные часы прогулка с четвероногим любимцем станет более комфортной для всех.

"Наиболее благоприятное время для проведения отдыха на природе – утро до 10:00 и вечер, после 17:00. Долгое нахождение на солнце может вызвать у вашего друга перегрев, особенно, если у животного черная шерсть, короткая морда или имеется лишний вес", – сказала врач.

Если вы отправились в загородный дом или на дачу вместе с собакой или кошкой, то в часы пиковой активности солнечных лучей лучше завести животных в дом или на веранду. Так вы убережете их от перегрева или теплового удара.

"После прогулок важно осматривать лапы на наличие колючек и ожогов, особенно если был контакт с горячим асфальтом. Можно использовать защитный крем для подушечек лапок. При пыльной погоде – протирать глаза и уши, особенно у длинношерстных пород. Купания в открытых водоемах требуют последующего мытья в чистой воде, чтобы смыть возможные загрязнения". Ксения Перунова

Чтобы предупредить термическое повреждение подушечек пальцев у животного, проверьте температуру поверхности дорожного покрытия рукой: если горячо вам, то будет больно передвигаться по нему и животному, добавила ветеринар.

Лапы можно спасти от ожогов, не только используя защитный крем. Можно купить специальные ботиночки. Но, безусловно, на пользу пойдут прогулки только в тени и вне жарких часов.

Кроме того, трагедией могут обернуться не только солнечный удар и ожоги лапок, но и инфекции, полученные из воды и общения с другим животным.

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Опасные заболевания – такие вирусные инфекции, как чума плотоядных, паровирусный энтерит, парагрипп – у собак и кальцивирус, панлейкопения, ринотрахеит – у кошек. Но их возможно предотвратить с помощью регулярной вакцинации.

"Бешенство – вирус, который передается только через укусы и слюну больного животного. Симптомы, указывающие на смертельное заболевание, – агрессия, водобоязнь, паралич. Заболевание для животного является фатальным, лечению не поддается. Ежегодная вакцинация обязательна и проводится строго до возможных контактов с дикими животными, минимум за месяц. После укуса немедленно обращайтесь к ветеринару, даже если животное ранее было привито", – сказала ветеринар.

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Часто лето сопровождается укусами насекомых или паразитов. Это не менее опасно, так как укус клеща может привести у собак к пироплазмозу и боррелиозу.

Для защиты от паукообразных используйте акарицидные препараты – капли, ошейники, таблетки.

"Клеща лучше извлекать специальным инструментом, если нет уверенности, что удастся самим – везите питомца в клинику. Следите за температурой тела и поведением в течение двух недель после укуса". Ксения Перунова

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Эксперт по здоровью кошек и собак отмечает, что нужно взять за правило брать с собой аптечку, в которой должны быть антигистаминные препараты и антисептик.

"В эндемичных районах стоит заранее проконсультироваться с ветеринаром по поводу специфических рисков. Например, укуса гадюки. Избегайте для выгула животных высоких трав и кустов, где могут прятаться змеи. При укусе змеи не накладывайте жгут, не прижигайте. Приложите холод. Животное следует как можно скорее доставить в клинику, желательно сделать фото змеи, если это безопасно". Ксения Перунова

Но чаще всего активных четвероногих кусают насекомые. И в этом случае собаке или кошке нужно дать антигистаминный препарат согласно дозе, которую вы согласуете с врачом. К травмированному месту приложите холод.

Отравления

Существуют и другие опасности. Если на даче или в загородных домах жарят шашлыки или просто жгут листву, в этом случае на животном может негативно сказаться загрязненный воздух. Ведь удушливый запах гари опасен не только для людей, но и для всего живого.

Как быть в этой ситуации и как помочь питомцу перед обращением к врачам, если пес или кот уже надышались, разъяснила ветеринар.

"Животные чувствительны к гари и дыму. Симптомы отравления угарным газом: одышка, вялость, шаткость походки, синюшность слизистых. До обращения в клинику необходимы свежий воздух, тень, прохлада и покой. Не оставляйте питомцев рядом с местами, где жгут мусор или листья", – объяснила Ксения Перунова

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Кроме того, специалист подчеркнула, что нужно быть внимательными и не оставлять продукты без присмотра. Животные могут съесть шашлык с костями, объедки или неподходящую для них еду, к примеру, грибы.

"При первых признаках отравления – рвота, диарея, вялость – следует не кормить питомца, обеспечить доступ к воде и обратиться к врачу", – отметила эксперт.

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Если вы проводите время у воды, не разрешайте купаться своим любимцам в природных водоемах, а если не уследили, то вымойте своего хвостатого сразу после выхода из воды, желательно, с шампунем.

Купаясь в загрязненных водах, питомец может подхватить серьезные инфекции или паразитов.

"Животные могут заразиться лептоспирозом, дерматофитией, подцепить паразитов, а также инфекции ЖКТ. Избегайте стоячих водоемов с мутной водой. После купания надо хорошо промыть шерсть чистой водой и следить за самочувствием". Ксения Перунова

Важно следить, чтобы животное не пило из водоема. Опасность могут представлять и острые камни, так как не исключены порезы. Приучите собаку к жилету, тем более, если купаетесь в глубокой воде. Внимательно наблюдайте, чтобы питомец не заплывал далеко.

Аллергии

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Если у вашего любимца проявились такие симптомы, как зуд, отеки, высыпания, слезотечение, то, скорее всего, это указывает на аллергическую реакцию на какой-то раздражитель. При внезапной реакции нужно дать домашнему животному антигистаминное средство, но только по согласованию с врачом. Есть и более опасные признаки, которые должны вас насторожить.

"При отеке морды или дыхательных путей срочно отправляйтесь в клинику. Профилактическая дача препаратов возможна только по назначению врача", – предупредила ветеринарный врач.

Дополнительные опасности лета – семена трав, такие как овес. Они часто застревают в ушах, носу и глазах животных. Также в жаркий период увеличивается число укусов блох и клещей. Вырастает активность гельминтов.

"Во время путешествий с животными существует риск теплового удара в замкнутом пространстве – авто, а также стресс от переезда или перемены обстановки. Это вероятно, когда питомец большую часть жизни провел в домашних условиях и вдруг его вывезли из "зоны комфорта", – отметила специалист.

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Хозяевам питомцев нужно пристально следить и ухаживать за состоянием шерсти и кожных покровов животного, особенно в жаркую пору.

Ветеринары советуют регулярное вычесывание для профилактики колтунов, промывание глаз при пыльной погоде, кроме того, контроль длины когтей. Особенно это важно для собак, которые часто проводят время на природе.

"Осматривайте ежедневно кожу своего любимца на предмет покраснений и паразитов. При необходимости обрабатывайте антисептиком или увлажняющими средствами", – заключила врач.

Важно обращать внимание на поведение вашего питомца. Если животное ведет себя странно, непривычно или загрустило, обращайтесь за советом к ветеринарному врачу.