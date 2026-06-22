Аллергия на солнце: что такое фотодерматит и как с ним жить летом

Лето – это время прогулок по городу, поездок на дачу, отпусков у моря, и кажется, что солнце создано для удовольствия. Но иногда после отдыха кожа вместо золотистого загара преподносит неприятный сюрприз. Что такое аллергия на солнце и как с ней бороться, в материале Zakon.kz.

В теплое время года солнце словно становится хозяином города, заглядывает в окна по утрам, сопровождает нас на прогулках и зовет проводить больше времени на свежем воздухе. Мы с радостью отвечаем на это приглашение, не задумываясь, что для кожи такая дружба иногда оборачивается неприятным сюрпризом.

Покраснение, зуд, высыпания, ощущение жжения – такие симптомы многие по привычке списывают на солнечный ожог. Однако не всегда причина именно в нем. В теплое время года врачи нередко сталкиваются с фотодерматитом – реакцией кожи, связанной с воздействием солнечного света. Более подробно о данном заболевании рассказала заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор в аллергоцентре профессорской клиники Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Жанат Испаева.

Фотодерматит (или фотодерматоз) – это собирательный диагноз, обозначающий воспалительную реакцию кожи, вызванную повышенной чувствительностью к ультрафиолетовым (УФ) лучам. "Фотодерматит" и "аллергия на солнце" являются синонимами.

"Главное отличие заключается в том, что солнечные лучи сами по себе не содержат белковых аллергенов. Они лишь запускают химические и иммунные процессы в коже", – объясняет Жанат Испаева.

"Аллергия на солнце" нередко становится причиной испорченного отпуска или выходных на природе. Вместо беззаботного отдыха приходится искать способы успокоить раздраженную кожу и разбираться, что именно вызвало такую реакцию.

"У людей также может быть и генетическая предрасположенность к фотодерматиту. Различия в реакции кожи на солнце объясняются сложным взаимодействием ДНК, состояния иммунной системы и внешних триггеров. Сам по себе ультрафиолет (УФ) не является аллергеном, но он запускает фотохимические процессы в коже", – говорит аллерголог.

Фотодерматит может возникать по разным причинам. У некоторых людей кожа изначально более чувствительна к солнцу, например, при светлой коже, рыжих или светлых волосах и веснушках. В таких случаях в коже меньше меланина, который защищает от ультрафиолета, поэтому солнечные лучи быстрее вызывают раздражение и повреждения.

Важную роль играет реакция иммунной системы. Иногда под действием солнца в коже происходят изменения, и организм воспринимает их как угрозу. В ответ запускается защитная реакция, появляются покраснение, зуд и высыпания. Также повышенная чувствительность к солнцу может быть связана и с внутренними факторами, некоторыми хроническими заболеваниями, в том числе нарушениями работы печени и почек.

"Если вы столкнулись с реакцией на солнце, расскажите: замечали ли вы сыпь после определенных продуктов/лекарств или она появляется каждый раз при первом выходе на солнце весной? Это поможет понять тип фотодерматита", – говорит Жанат Испаева.

Материал по теме Больше, чем витамин D: как дневной свет влияет на мозг и настроение

Что может спровоцировать фотодерматит

"Некоторые лекарства делают кожу более чувствительной к солнцу. В их числе – отдельные антибиотики, противовоспалительные и мочегонные препараты, некоторые сердечно-сосудистые средства, антидепрессанты и наружные ретиноиды. В результате даже привычное пребывание на солнце может закончиться сильным ожогом, высыпаниями или появлением волдырей", – поясняет аллерголог.

Кроме того, по словам врача, триггером могут стать косметические средства и парфюмерия. Такие как: эфирные масла: масла бергамота, лимона, апельсина, лайма, грейпфрута, сандаловое масло, розовое масло;

масла бергамота, лимона, апельсина, лайма, грейпфрута, сандаловое масло, розовое масло; активные кислоты: гликолевая и салициловая кислоты (при частом использовании истончают роговой слой кожи);

гликолевая и салициловая кислоты (при частом использовании истончают роговой слой кожи); отдушки и фиксаторы: мускус, амбра, кумарин;

мускус, амбра, кумарин; некоторые консерванты и антибактериальные компоненты: фенол, производные дегтя.

Неожиданную реакцию могут спровоцировать и некоторые продукты или растения. Чаще всего это петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, морковь, лайм, грейпфрут, другие цитрусовые и инжир.

"Особую осторожность стоит соблюдать при контакте с борщевиком, его сок в сочетании с солнечными лучами может вызвать сильные ожоги и болезненные волдыри. Некоторые растения и продукты содержат вещества, которые делают кожу более уязвимой для солнца. Поэтому даже обычная прогулка в солнечный день после контакта с ними иногда может закончиться сильным покраснением, раздражением кожи и появлением пузырей", – поясняет аллерголог.

Чем фотодерматит отличается от других поражений кожи

Главное отличие данной аллергии от обычного солнечного ожога – характер высыпаний. При ожоге кожа обычно равномерно краснеет, становится горячей на ощупь и болезненной. При фотодерматите, помимо покраснения, появляются сильный зуд и мелкая сыпь, напоминающая укусы насекомых, раздражение от крапивы или небольшие пузырьки. Причем высыпания могут возникать не только на открытых солнцу участках, но иногда и под одеждой.

"Еще один важный признак – продолжительность симптомов. Обычный солнечный ожог чаще всего проходит за несколько дней или неделю. Проявления фотодерматита могут сохраняться значительно дольше, периодически возвращаться и без лечения иногда приобретать хронический характер". Жанат Испаева

Чтобы подтвердить фотодерматит и исключить другие заболевания кожи, врач может назначить специальные обследования.

Один из основных методов – проверка чувствительности кожи к ультрафиолету. На небольшой участок кожи воздействуют безопасными дозами УФ-лучей и оценивают реакцию. Это помогает понять, насколько кожа чувствительна к солнцу.

"Если есть подозрение, что проблему вызывают косметика, духи или лекарства в сочетании с солнечным светом, проводят специальные кожные пробы. На кожу наносят предполагаемые вещества, а затем часть участков подвергают воздействию ультрафиолета. По реакции кожи врач может определить, что именно стало причиной высыпаний", – поясняет врач.

Также, по словам специалиста, иногда для постановки диагноза требуется несколько дней подряд наблюдать за реакцией кожи на ультрафиолет, чтобы воспроизвести характерные высыпания. В сложных или спорных случаях врач может взять небольшой образец кожи для исследования под микроскопом. Это помогает подтвердить, что изменения действительно связаны с воздействием солнечных лучей.

"Полностью избавиться от фотодерматита удается не всегда, но заболевание можно успешно контролировать. Во время обострения лечение помогает уменьшить зуд, воспаление и восстановить кожу. Для профилактики важно защищаться от солнца: использовать средства с высоким SPF, избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы и носить закрытую одежду. Также необходимо выявить и по возможности устранить фактор, который провоцирует реакцию, например, некоторые лекарства или сопутствующие заболевания", – говорит Жанат Испаева.

Главные ошибки

Ориентация только на SPF и игнорирование UVA-защиты SPF защищает в основном от солнечных ожогов (UVB-лучей). Но при фотодерматите особенно важна защита от UVA-лучей. На упаковке стоит искать отметки UVA в кружочке, PA++++ или PPD. Нанесение крема слишком поздно SPF нужно наносить заранее, примерно за 15-20 минут до выхода на солнце, а не уже на пляже или на улице. Отсутствие повторного нанесения Любой солнцезащитный крем постепенно теряет защиту. Его нужно обновлять примерно каждые 2 часа, а также после купания или вытирания полотенцем, даже если он водостойкий.

Фотодерматит – это не случайность и не просто неудачный загар. Это сигнал кожи о том, что солнце в определенных условиях перестает быть безопасным фактором. Хорошая новость в том, что при понимании причин и правильной защите с ним можно жить спокойно и без постоянных обострений.

Лето необязательно становится временем ограничений, скорее, временем осознанности: как, когда и с чем кожа встречает солнце. И чем больше мы знаем о своей реакции на ультрафиолет, тем меньше шансов, что отпуск закончится не загаром, а зудом и пузырьками.