Цена любопытства, или Как детская шалость может привести к трагедии

Дети любознательны и стремятся через личное прикосновение изучить окружающий их мир. Однако это не всегда полезно и может даже представлять угрозу. Zakon.kz узнал, почему маленькие исследователи не осознают опасность и как их уберечь от трагедий.

История боли

34-летняя жительница Алматинской области Зарина Идрисова – счастливая мама прекрасного сына. Она жизнерадостная, стильная и уверенная в себе женщина. Но за ее улыбкой скрыта история боли: в детстве огонь лишил ее привычных радостей и оставил на теле глубокие следы.

"Вспомнить, как все произошло, я не могу, поскольку на тот момент мне было всего два года. По рассказу родителей, мы с братом играли дома, потом неожиданно разожгли костер. Я была в платье из синтетики, оно мгновенно вспыхнуло и прилипло к моему телу. Папа и мама тут же прибежали на помощь. Один из них укутывал одеялом, пытаясь потушить пламя, другой снимал с меня одежду. Но огонь был беспощаден: он затронул лицо, грудь, живот, руки, ноги, пальцы". Зарина Идрисова

Фото: из личного архива Зарины Идрисовой

Девочке сразу сделали пересадку кожи, но она потеряла много крови. Ей срочно требовалось переливание. Подошла кровь ее отца, и она чудом осталась в живых.

"Меня заново учили ходить. Постоянные операции в школьном возрасте. Помню, левая рука была опущена из-за того, что слиплась с подмышками, которых практически не было. Одна грудь была ниже другой. Ее должны были выровнять, но врач просто удалил часть рубцовой ткани на животе и снова зашил". Зарина Идрисова

Фото из личного архива Зарины Идрисовой

Однако физическая боль не сравнима с моральной, говорит собеседница. Долгие годы ей пришлось бороться с комплексами и негативным отношением людей.

"Буллинг среди детей – сложно и неприятно. У меня были ужасные комплексы из-за шрамов. Особенно, когда ездила на море. Многие обращали внимание: одни насмехались, другие боялись, были и те, кто, не отрывая взгляда, нагло рассматривали меня с ног до головы. Далеко ходить не надо, некоторые одноклассники обзывали уродиной". Зарина Идрисова

Фото: из личного архива Зарины Идрисовой

Но Зарина оказалась крепким орешком. Она полюбила себя такой, какая есть.

"Шрамы больше не мешают мне жить и не влияют на мою самооценку. Это, прежде всего, благодаря родителям, которые поддерживали меня и внушали, что я такой же человек, как другие. Судьбу не выбирают. Но зато как жить, знаешь только ты". Зарина Идрисова

Ожоги – сложная травма

Врач-комбустиолог, специалист ожогового отделения Многопрофильной городской детской больницы №2 Астаны Зура Серикова отметила, что случаи ожогов среди детей встречаются довольно часто. Не исключение, когда серьезные поражения оказываются не совместимыми с жизнью.

"В нашем отделении за год получают лечение около 800 несовершеннолетних пациентов. Чаще всего это дети от одного до семи лет. Основные причины – случайный контакт с горячими жидкостями, игра с огнем, падение на плиту, ожоги от бытовой химии, а также аварии. Когда ребенок шалит с зажигалкой или спичками, это может закончиться тяжелыми последствиями. Обычно родители не успевают вовремя отреагировать, и ситуация быстро выходит из-под контроля". Зура Серикова

Врач назвала алгоритм действий, как правильно оказывать первую медицинскую помощь погорельцу:

если загорелся человек, лучше всего быстро укрыть его пледом или плотной тканью, чтобы погасить пламя, не растирать ожоги и не срывать прилипшую ткань;

после этого нужно охладить ожоговую поверхность прохладной (но не ледяной) водой;

немедленно вызвать скорую медицинскую помощь;

очень важно помнить, что при ожогах и пожаре нельзя наносить на кожу мази, зубную пасту или масла – это усугубляет ситуацию.

Зура Серикова пояснила, что ожоги – сложная травма, затрагивающая не только кожу, но и внутренние органы. Поэтому такие пациенты нуждаются в тщательном и длительном уходе. Нужен регулярный динамический контроль за общим состоянием, обработка ран, контроль за инфекциями, восстановление функции кожи, а также психологическая поддержка.

"Лечение ожогов может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда требуется длительная реабилитация, пересадки кожи и восстановительные операции. Наши врачи могут проводить сложные операции по пластической и реконструктивной хирургии. К сожалению, поврежденная кожа уже не восстанавливается до первоначального состояния. Однако, благодаря современным методам лечения и реабилитации, мы можем значительно улучшить ее состояние, сделав жизнь пациента гораздо более комфортнее. Но социальное восприятие нередко остается проблемой, поэтому пострадавшие нуждаются в поддержке близких и общества, чтобы преодолеть стигму". Зура Серикова

Спички – не игрушка

Почему детям так нравится играть с огнем и как уберечь их от беды? Психолог Махаббат Нугуманова поделилась своим мнением.

"В детстве ребенок получает первичный опыт, исследует все вокруг. Движущей силой становится любопытство, стремление к познанию. И, несмотря на свою зависимость от родителей, ребенок обладает определенным ресурсом самостоятельности. Чадо копирует действия взрослых, учится ориентироваться в окружающем мире, показывать свои эмоции. Игра с огнем или намеренное разжигание может быть формой выражения эмоций. Помните, как мы увлеченно играли, уходя вглубь фантазий, разглядывали в пламени разные фигуры, не думая о последствиях". Махаббат Нугуманова

Фото: из личного архива Махаббат Нугумановой

Психолог подчеркивает, что взрослым необходимо разъяснять детям правила поведения в случае пожара.

"Поскольку в пожаре у детей подсознательно срабатывает инстинкт самосохранения, они закрывают дверь, прячутся под кроватью, тем самым создавая помеху себе и другим. Тем более, если воспламенение произошло по его вине, ребенок чувствует страх, что родитель может отругать его. Он начинает винить себя и плакать. Плач снимает сильное напряжение, поэтому он может расслабиться и даже заснуть, особенно от угарного газа. Последствия могут быть необратимыми". Махаббат Нугуманова

Поэтому не стоит запугивать ребенка, а лучше говорить открыто, считает Махаббат Нугуманова. И подходов множество. Если это малыш от трех лет, можно яркими карандашами проиллюстрировать опасность игры со спичками или зажигалками. Ну, а если ребенок старше шести лет, то родителям можно устроить ролевые игры, домашний театр, чтобы участник знал, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Важно проговаривать: спички – не игрушка. А вот школьникам от девяти лет будет интересно, если организовать встречи с реальными пожарными.

Уроки безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК приводит тревожные данные: за шесть месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрирован 6 181 пожар, из них по причине детской шалости с огнем – 88 (1,4%).

"Несмотря на принимаемые меры, наблюдается увеличение пожаров из-за игр детей с огнем на 14% (2024 год – 77). В большинстве случаев сопутствующим фактором причины детской шалости является оставление их без присмотра и недостаточно сформированные представления об опасности. Культуру безопасности родителям и организациям образования необходимо закладывать с раннего возраста посредством проведения интерактивных уроков, демонстрации поучительных роликов и мультиков, в детских садах – в форме игр". Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

В ведомстве пояснили, что пожарные на постоянной основе проводят встречи с детьми дошкольного и школьного возраста.

"В рамках проекта "Адал азамат" в организациях образования страны проведены классные часы. Через учителей в родительские чаты отправлены видеоролики по пожарной безопасности. Для маленьких гостей организовываются Дни отрытых дверей и экскурсии в пожарные части. Для обучения правильным действиям при возникновении различных чрезвычайных ситуаций на объектах с привлечением детей и преподавателей проводятся инструктажи и учения по безопасной эвакуации из зданий. В школах созданы и функционируют около 2,5 тыс. кружков "Юный спасатель". По итогам обучения ежегодно в каждом регионе проводятся соревнования, победители участвуют в слете". Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

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Какие меры безопасности следует соблюдать для того, чтобы предотвратить трагедии:

не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, своевременно ремонтируйте электропроводку;

не допускайте перегрузку электросетей (включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку);

не пользуйтесь неисправными электроприборами;

всегда проявляйте особую осторожность при пользовании свечами и любым открытым огнем;

не оставляйте детей без присмотра, пресекайте любые игры детей с огнем;

не храните легковоспламеняющиеся материалы в подъездах, на лестничных площадках и в других местах общего пользования;

не загромождайте пути эвакуации, обеспечивайте свободный доступ к пожарным выходам и оборудованию;

своевременно ремонтируйте отопительные печи, чистите дымоходы от сажи. Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона.

При пожаре не следует: