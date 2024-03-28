Неконтролируемый поток: сколько опасных дамб и плотин в Казахстане

До конца 2025 года отремонтируют 24 гидротехнических сооружений по Казахстану. Пока они находятся в плачевном состоянии и признаны особо аварийными. Корреспондент Zakon.kz узнала, какую угрозу они представляют и когда будут приведены в порядок.

Заместитель председателя Комитета водного хозяйства МВРИ РК Максат Аяшев пояснил, что всего ограждающих сооружений, которые удерживают воду, по стране насчитывается 1502, из них 247 дамб, 461 плотина, 405 водохранилищ, 271 пруд и 118 гидроузлов.

"В прошлом году паводка как такового не было. Яркий пример – 2015- 2017 годы. Есть защитная дамба Астаны. Тогда этот объект очень хорошо сработал. Столица спала спокойно, хотя паводок был мощнейший: резкое потепление, таяние снега, вода побежала со всех сторон. Она была уловлена в накопители и пропущена через город", – поделился Максат Аяшев.

Говоря о готовности этого года, представитель ведомства отметил, что ситуация во всех емкостях разная. Здесь важен индивидуальный подход к каждому объекту.

"Если водохранилище полное, то мы немного спускаем воду для того, чтобы можно было уловить предстоящий паводок. В настоящее время все водохранилища наполнены максимум на 50-70%. Есть особо аварийные объекты, которые не подлежат эксплуатации, в них вода долго не задерживается", – пояснил зампред комитета.

По словам Максата Аяшева, в Казахстане до 2017 года было выявлено 41 аварийное гидротехническое сооружение. За последние пять лет 17 из них отремонтированы. Остальные 24 планируется обновить до 2025 года. Здесь все зависит от бюджета и своевременного финансирования, подчеркнул спикер.

"Подготовка к паводкам ведется на основании данных РГП "Казгидромет". Если есть прогноз на предстоящий паводок, то мы готовимся к нему. Он уже был, мы ожидаем последние прогнозные данные. Согласно тому, что мы получили в начале марта, под пристальным вниманием находятся восточные, северные и центральные регионы. Сейчас там осуществляется особый контроль, начаты дежурства, созданы региональные штабы", – подчеркнул Максат Аяшев.

Сотрудник комитета уточнил, что паводковая ситуация в некоторых регионах уже началась. Сколько она продлится, зависит от плотности снега и климатических условий. Однако, как показывает практика, это может затянуться до июня.

Материал по теме Еще одно село в Казахстане осталось под водой, жителей эвакуировали

Эколог-эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова говорит, что ежегодно, как по сценарию, большая часть Казахстана утопает в большой воде. Почему так происходит – большой комплексный вопрос.

"Каждую весну больше 200 населенных пунктов в стране с численностью около 300 тысяч человек подвергаются ЧС в виде паводков. Правительство знает об этом, оно проводит противопаводковые и превентивные мероприятия. На сегодня большинство гидротехнических сооружений находятся в коммунальной собственности, а меньший процент принадлежит государству и частникам. Ответственность за них несут и их владельцы. Объекты в основном были построены полвека назад, поэтому устарели и требуют реконструкции. Некоторые из них вообще в нерабочем состоянии", – заявила Айжан Скакова.

Эколог уточнила, что только в Актюбинской области построено более 50 различных плотин, которые не имели правоустанавливающих документов.

"Акимату области было поручено убрать эти незаконные заграждения. Поэтому этот вопрос должен изучаться всесторонне. Также фактически износ водохозяйственных объектов в стране превышает 60%. Гидротехнические сооружения нуждаются в срочном ремонте. Причем в Казахстане до сих пор нет отдельного закона об их безопасности", – добавила эксперт.

Материал по теме Весна подкралась незаметно: чего казахстанцам ожидать в сезон паводков

Как считает эксперт Общественной палаты, значительную роль играют превентивные меры, то есть готовность МЧС своевременно реагировать на гидрологический прогноз метеослужб.

"Необходимо учитывать ситуацию, которая является неравномерной по республике, с объемами накопленных влагозапасов в снежном покрове. Этот показатель дает основания быть готовыми к половодью. В стране имеется недостаток статистической информации о ЧС, Бюро национальной статистики не ведет сбора таких данных. В отчете МЧС за прошедшие паводки сведения приведены округленно, без детализации. Нет статистики по годам. Все это не позволяет нам видеть полную картину в динамике". Айжан Скакова

Эколог также бьет тревогу за населенные пункты, расположенные рядом с реками.

"Возможно, нужно пересмотреть правила установления водоохранных зон, они выделяются в основном в связи с экологическими задачами, тогда как необходимо учесть и ситуацию в области ЧС. Сейчас в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы шириной не менее 35 метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности. Ширина водоохранных полос должна учитывать значение половодья, то есть отметку высоких вод – до какого уровня доходит вода при весеннем паводке. Если какая-то территория вблизи рек подвержена подтоплениям, то необходимо запрещать на этой территории размещать населенные пункты и производства", – резюмировала Скакова.

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал о плачевном состоянии гидротехнических сооружений в Казахстане. По его словам, 304 дамбы и плотины угрожают жизни казахстанцев.