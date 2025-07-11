История особенной собаки без части мордочки: почему одни калечат животных, а другие спасают

У каждого человека есть сердце, но чем оно наполнено – другой вопрос. История песика по кличке Китон, который живет без верхней части мордочки, показывает, насколько разными бывают люди. Одни изуродовали его, а другие вернули веру в человечество, сообщает Zakon.kz.

Большой человек с добрым сердцем

Житель Астаны Сергей Цырульников давно занимается благотворительностью. В этот раз он отправился помочь животным приюта "Сердце ангела".

"Все чаще вижу новости, от которых стынет кровь: избили, порезали, задушили, взорвали. Становится страшно, потому что это не про животных, а про людей. Мы теряем человечность. В приюте встречают глаза: сломленные, испуганные, благодарные. Будто говорят: "Мы не виноваты, просто хотим жить". Сергей Цырульников

Фото: Григорий Белый, коллаж: Zakon.kz

Благотворитель признается, что с комом в горле общался с питомцами, которые вмиг окружили его лаской и нежностью.

"Волонтеры рассказывают истории, которые как ножом по сердцу. Кто-то выжил в мороз, кого-то выкинули в мусорку, над кем-то издевались. Я задавался вопросом – за что вы так, люди? Несмотря на все, четвероногие продолжают тянуться к людям и хотят дружить". Сергей Цырульников

Печальная история Китона

Китон не может не приковывать к себе внимание. У пса полностью отсутствует верхняя часть мордочки. Правда, она у него была, однако из-за травмы болталась. Неравнодушные забили тревогу, и в феврале 2025 года пес оказался в приюте, где было принято решение ампутировать уже бесполезную костную структуру.

"Верхняя челюсть Китона была полностью сломана, и морда держалась просто на коже. Она ходила ходуном. Ее уже нельзя было спасти. Поэтому было принято решение об ампутации. Переживали, конечно, как он сможет жить. Благо, он питается, пьет, гавкает. Фактически полноценный пес, но с физическими особенностями", – рассказала основатель приюта для бездомных животных Гульмира Назарханова.

Волонтер предполагает, что Китона сбила машина, или это вовсе результат жестокого обращения. В любом случае, здесь не обошлось без человека. Самое поразительное, что собака не потеряла веру в людей и осталась ласковой.

Забирать животных не приходят

Гульмира Назарханова, которую многие знают, как просто Миру, почти 10 лет заботится о брошенных животных. Ей 48, всю осознанную жизнь она прослужила в силовых структурах Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Ушла на пенсию в звании подполковника юстиции. Вот уже семь лет она – активный волонтер.

"Родители не разрешали заводить кошку или собаку. Поэтому я была далека от этого. В 2016 году случайно увидела в соцсетях странички приютов и волонтеров. Стала откликаться на посты, помогала с финансами, кормом, транспортом. Не заметила, как уже сама подбирала кошечек, лечила и пристраивала. Через несколько лет открыла свой приют, потому что встретила двух собак на улице, они нуждались в лечении. Положила их в клинику, их прооперировали. После определяла на платную передержку. Потом их некуда было девать, на улицу выпускать тоже не вариант. Так в мае 2019 года я организовала отдельное убежище для них". Гульмира Назарханова

Фото: Григорий Белый

Изначально "Сердце ангела" рассчитывалось на 20 хвостатых. Однако на деле оказалось, что они поступали, но забирать их никто не приходил. На сегодняшний день в приюте находится больше 100 собак и 20 кошек.

"Мы преимущественно занимаемся собаками. Берем покалеченных, которые без медпомощи не выживут. Поэтому все питомцы с тяжелыми судьбами. Лечим и восстанавливаем их. Оставшуюся жизнь они доживают здесь. Вопрос с их пристройством стоит очень остро. За год единицы приходят забрать кого-то – это в лучшем случае". Гульмира Назарханова

Желающих приютить хвостатого дружка тщательно проверяют и постоянно поддерживают с ними связь. Потому что были шокирующие случаи.

"Много жестокости в отношении животных. Их забирают на мясо, жир, лекарства, притравку, бои и на другие страшные цели. Поэтому мы серьезно подходим к вопросу пристройства. Общаемся с людьми, заключаем договор, напоминаем об ответственности, если надо, сами отвозим хозяину. Потому что были случаи, когда давали левые номера и адреса, а сами исчезали с животными. Если есть сомнения, мы не отдаем питомца. Мало кто соглашается на эти условия, поэтому у нас только прибавление". Гульмира Назарханова

Фото: Григорий Белый

За что вы так, люди?

Психолог, гештальт-терапевт Артур Жумашев ответил на вопрос, почему одни люди калечат животных, а другие спасают их. По его мнению, все упирается в способность быть в контакте – с собой, со своей уязвимостью, с болью другого.

"Те, кто помогают животным, часто умеют чувствовать. Чувствовать тонко, глубоко. Видеть не просто кошку или собаку, а живое существо, которое чувствует страх, боль, одиночество. Помощь животным для таких людей – это не только про заботу о других, но и про восстановление своей человечности. Про возможность быть рядом с чьей-то уязвимостью и не разрушить ее, а бережно поддержать. Часто за этим стоит и личная история – детская привязанность, опыт любви, потребность быть понятым хотя бы кем-то. Иногда – желание спасти хоть кого-то, когда не удалось спасти себя". Артур Жумашев

Фото: Григорий Белый

Что касается жестокости, по словам психолога, это почти всегда про боль.

"Это про вытесненную агрессию, про бессилие, которое когда-то невозможно было выдержать. Животное слабее, не ответит, не пожалуется. И тогда в ход идет все то, что внутри самого человека не пережито, не принято, не осмыслено. Это не оправдание. Это объяснение. Причинять боль тем, кто не может защититься, – один из способов хоть как-то справиться со своей собственной болью. Но это путь разрушения – себя, других, мира. И в каком-то смысле отношение к животным – это про то, как человек справляется с уязвимостью: своей и чужой. Увидеть, признать, выдержать или уничтожить". Артур Жумашев

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Тут как в песне: собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Но человек всегда должен оставаться человеком, независимо от ситуации.