Четыре пожара и опасное соседство: как жители Семея выживают в доме-призраке

Двухэтажный кирпичный дом в районе Кожзавода когда-то был образцом добрососедства и уюта, но в последние годы стал пристанищем для бомжей и собак. Его признали аварийным. Людей расселили в 2024 году. Но в пустующем доме остались пять семей. Как и почему это произошло, узнал Zakon.kz.

В дни лютых морозов они вынуждены сутками топить печи и жить в страхе обрушения и пожаров.

Как бывшее ЛТП стало домом для рабочих

В начале 1970-х годов на улице Кожкомбинатская в городе Семипалатинске (переименован в Семей. – Прим. ред.) построили три двухэтажки из силикатного кирпича для борьбы с алкоголизмом и наркоманией. В них размещались знаменитые ЛТП – лечебно-трудовые профилактории, где перевоспитывали советского человека, свернувшего на антисоциальный путь.

В начале 80-х годов кожевенный комбинат переоборудовал эти дома в общежитие для своих сотрудников. Палаты с высокими потолками и большими окнами превратили в квартиры. Людям выделили собственное жилье рядом с работой. Спустя годы самым проблемным оказался вот этот дом по адресу: улица Кожкомбинатская, 13/4. Сейчас он смотрит на мир пустыми глазницами окон.

Коммунальные проблемы

Гульнар Мамбетова заселилась в него одной из первых, в 1981 году. Здесь родились ее шестеро детей, здесь же сыграли им свадьбы. Жили дружно, в уюте, а соседи ходили друг другу в гости. Проблемы начались в начале 90-х, когда люди оказались на пороге коммунальной катастрофы.

"Тогда многие люди остались без работы. Не было денег платить за тепло, и в итоге большинством голосов мы, жильцы, отказались от центрального отопления. Помню, как во дворе стояла большая буржуйка, на которой мы по очереди готовили еду. Затем построили у себя в квартирах печи. Мы привыкли к такому быту", – вспоминает наша собеседница.

Не получилось жильцам договориться друг с другом об оплате и других коммунальных услуг. Поэтому вдобавок люди отказались от водоснабжения и канализации. На заднем дворе дома они построили себе уличные уборные.

Позже стала протекать крыша. А однажды на дом упало дерево: стены покосились. По словам местных, добавилась проблема с фундаментом, который начал просаживаться из-за близости с болотом. И дом стал быстрыми темпами сдавать позиции.

В 2021 году его признали аварийным. Здесь проживало 19 семей. Люди много раз выступали с просьбой поскорее решить вопрос с жильем. В результате в 2024 году большая часть семей обменяла аварийные квадратные метры на абсолютно новые – государство выделило им квартиры.

Почему последние обитатели дома не переезжают

Однако пять собственников вот уже пять лет остаются последними обитателями проблемного дома и свидетелями его непрерывного разрушения.

Получив в собственность новое жилье, некоторые из бывших жителей не забыли снять двери, пластиковые оконные рамы из аварийного дома, чем усугубили ситуацию, открыв доступ в пустующие квартиры для всех желающих.

Искатели приключений и уединения не заставили себя ждать. В брошенные комнаты, обставленные скромной мебелью прежних хозяев, стали заходить случайные люди.

За полтора года опасного соседства в доме вспыхнуло четыре пожара, и последний из них привел к возгоранию рядом стоящих построек.

"Мы не можем обеспечить безопасность в своем же доме. Сюда ходят все, кто хочет. Мы их выгоняем. Какие-то парни заходят курить, бросают окурки и уходят. Бродяги ночуют, шумят и пьют ночами. В одном пожаре едва не погибли два моих соседа, чуть не отравились дымом. Иногда перед сном думаю, а проснусь ли я утром. Здесь очень опасно", – говорит Гульнар Мамбетова, которая живет на первом этаже.

Единственная жилая квартира на втором этаже принадлежит Нуржану Байгапанову. У него инвалидность, вторая группа. Живет с дочерью и сыном. Оставить жилье не может. Ему просто некуда идти. Топит печь каждый день, но тепла едва хватает, чтобы немного обогреть кухню. В спальне приходится включать электрообогреватель.

"Я живу здесь 26 лет. Мне больше некуда идти. Недавно приходили из акимата. Посмотрели на наши условия. Говорят, ничего сделать не можем из-за моих проблем с документами", – рассказал Нуржан Байгапанов.

Для того, чтобы получить новое жилье из госфонда взамен аварийного, необходимо встать в очередь на улучшение жилищных условий. Но последние обитатели дома не могут этого сделать из-за проблем с оформлением документов. У Нуржана Байгапанова был дом в собственности. По закону у людей, претендующих на жилье, не должно быть своего недвижимого имущества 5 и более лет. Из-за проблем с документами ему и отказывают в новом жилье.

Гульнар Мамбетова столкнулась с другой проблемой – у нее нет правоустанавливающих документов и акта приватизации своей квартиры. Из-за этого жилье числится бесхозным и нигде не отображается как ее собственность. Сейчас она доказывает свое право владения через суд.

А пока люди надеются на юридическую справедливость и новое жилье вместо аварийного, их дом буквально трещит по швам. Стены оккупировал и копится холод, через открытые окна и двери гуляет ледяной ветер. В эти дни в Семее установились продолжительные 30-градусные морозы.

В жилых квартирах заметно ощущается сырость. Плесень уже распространилась по стенам и потолкам. Электричество здесь не стабильно.

"Я не могу пригласить к себе в гости внуков. У меня холодно. Квартира совсем не нагревается. Сейчас приходится мыкаться по квартирам и жить то у одного сына, то у другого. Весной, как потеплеет, снова вернусь сюда, а пока приходится приезжать и топить печку, чтобы не разморозилась система отопления". Гульнар Мамбетова

Что говорит закон

В городской жилищной инспекции о проблеме знают, но разводят руками: мол, по закону сделать ничего не можем.

"Есть два требования для постановки человека в очередь по категории "единственное аварийное жилье": это наличие правоустанавливающих документов и статус очередника. Предыдущие жильцы, которые получили квартиры из госфонда, проходили по этим критериям. К сожалению, этим двум жильцам мы не можем помочь на законных основаниях. Одна семья обременена отчуждением имущества, у другой нет акта приватизации либо иных правоустанавливающих документов. Из-за этого они не могут встать в очередь как нуждающиеся по категории "аварийное жилье", – разъяснили ситуацию в жилищной инспекции Семея.

Выходит, лишь несколько документов и процедур отделяют жителей аварийного дома от мечты о защищенном, уютном жилье, но пока им ничего не остается, как и дальше оставаться в доме-призраке.

