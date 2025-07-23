Какие секреты помогают участковому Таутекину из Атырауской области завоевывать доверие сельчан

Полицейский Нурлыбек Таутекин несет службу в селе Аккизтогай Жылыойского района Атырауской области, и он знает секреты, помогающие наладить крепкий контакт с жителями. Участковый выстроил настолько прочную репутацию среди сельчан, что они опасаются любых кадровых перемен.

Они переживают, что при ротации кадров их "шерифа" могут перевести в другое село. Как он завоевал доверие сельчан, узнала корреспондент Zakon.kz.

Пример 38-летнего капитана полиции Нурлыбека Таутекина, работающего в селе Аккизтогай Жылыойского района, показателен. Сам он родом из села Сарыкамыс Жылыойского района. Выбор его профессии был неслучайным – с детства мечтал стать полицейским, готовился, тренировался, много читал. Именно мечта определила его жизненный путь и выбор профессии, а родные с пониманием отнеслись к решению: они Нурлыбека всегда поддерживают.

В селе Аккизтогай проживает около 2000 человек, там почти 300 домов. Кроме того, около 30 сельчан живут на летних пастбищах, занимаясь скотоводством. В селе есть школа и медицинский пункт. С какими проблемами сельчане чаще всего обращаются к участковому инспектору?

"У каждой семьи – своя история, свои заботы. Главное, считаю, уметь слушать и чувствовать человека. Только так можно заслужить доверие и действительно помочь. Стараюсь относиться к каждой ситуации неформально, с искренним желанием подсказать, поддержать, направить. Например, просят помочь с трудоустройством. Отказать людям нельзя, они же мне верят и надеются. Стараюсь содействовать. Недавно, например, помог троим сельчанам устроиться в охранную организацию. Сейчас у них стабильная работа, доход. Знаете, когда вижу, как потом люди радуются, мне на душе тепло. Моя работа – постоянное взаимодействие с людьми. Нельзя оставаться в стороне от их чаяний. Нужно быть рядом, поддерживать. Иногда достаточно просто поговорить, и человеку станет легче ". Участковый инспектор Нурлыбек Таутекин

Однажды на пороге пункта полиции появился пожилой мужчина. Переминался с ноги на ногу, никак не мог начать разговор. Сел на стул. Пот катил градом, начал было говорить, но запнулся. Участковый не торопил, дал возможность собраться с духом и рассказать, что же привело в полицию. Оказалось, сельчанин почувствовал жуткую зависимость, становясь игроманом, и не знал, как справиться с пороком. Нурлыбек Таутекин предложил поработать в одном из близлежащих хозяйств. Там всегда нужны трудяги. Посетитель, соглашаясь, кивнул. Он начал заниматься скотоводством, постепенно отказавшись от пагубного увлечения. Позже аксакал пришел поблагодарить участкового инспектора, и это стало для офицера настоящей наградой.

Большинство жителей села держат скот. Потеря коров и овец – достаточно распространенная проблема в сельской местности. В подобных случаях полицейский незамедлительно приступает к розыскным мероприятиям и оказывает помощь. Понимая, что для сельчан животные – основа благополучия, он реагирует максимально оперативно.

"Был случай – украли 40 голов крупного рогатого скота. А виновным оказался не пришлый человек, а местный житель. Когда он попытался продать одну из коров через социальные сети, хозяин узнал об этом и сообщил мне. Я выступил в роли покупателя, чтобы выяснить все обстоятельства. После этого вызвал оперативно-следственную группу Жылыойского районного отдела полиции, и оставшихся животных нашли. Преступление было раскрыто, скотокрад понес заслуженное наказание". Участковый инспектор Нурлыбек Таутекин

За капитаном закреплено более 30 крестьянских хозяйств. Когда пастухи выезжают на летние пастбища, участковый инспектор заранее проводит профилактические беседы. Убеждает, что за животными в степи нужен глаз да глаз. Профилактика преступлений – неотъемлемая часть его службы.

Люди благодарны своему участковому за старание и доброе отношение, они часто приглашают его на праздничные семейные мероприятия. Однако в силу служебных ограничений офицер старается воздерживаться от участия в частных торжествах. Уже то, что жители села относятся с уважением и доверием, для него большая честь и ответственность.

Сейчас в селе начали переживать о возможной ротации кадров, так как тогда их участкового могут перевести в другой населенный пункт.

"Вот, знаете, президент нашей страны говорит о том, чтобы люди оставались честными, достойными, Адал азамат. Наш участковый Нурлыбек Таутекин именно такой – душевный, неравнодушный, честный, порядочный. Нам очень повезло. Мы искренне ему благодарны за ответственное отношение к службе и человечность в общении с нами. Нурлыбека хорошо знают все – он всегда на месте, откликается на любые обращения, не делит людей на "важных" и "простых". С ним легко наладить контакт – он умеет выслушать, разобраться в проблеме и найти решение. Часто помогает не только как сотрудник полиции, но и просто как человек: даст совет, поддержит, направит в нужное русло. Именно благодаря его профилактической работе у нас в селе стало значительно спокойнее. Он проводит встречи с молодежью, беседует с родителями, помогает решать семейные конфликты до того, как они перерастают в серьезные проблемы. Всегда вежливый, терпеливый, никогда не перебивает. Справедливый. Такие сотрудники, как Нурлыбек, вызывают уважение и доверие. Мы гордимся своим участковым. А ведь у него нелегкая, очень важная служба". Жительница села Аккизтогай Дина Сандыбаева

Как говорят жители, когда требуется помощь, капитан Таутекин никогда не откажет, не отмахнется.

"Хочу отметить, наш участковый полицейский Нурлыбек – ответственный, порядочный и доступный. Работает честно, по совести. Выслушает внимательно, к каждому жителю умеет найти подход". Нұржау Амангельдыұлы

Заместитель начальника Жылыойского районного отдела полиции, подполковник полиции Арман Насипкерей поясняет, что Нурлыбек Таутекин – надежный и честный сотрудник, безупречно знает обслуживаемый участок. Он оперативно реагирует на обращения сельчан и именно его стараниями в селе Аккизтогай поддерживаются порядок и стабильность. А что может быть главнее?

В настоящее время в Атырауской области без малого 300 участковых инспекторов. Благодаря профилактической работе в ряде сельских округов за последние пять лет не зарегистрировано ни одного преступления, а в некоторых селах даже полностью отказались от употребления алкогольной продукции. И там нет пьяных драк и семейных скандалов на почве алкоголя.

Ранее Zakon.kz рассказывал об инспекторе батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау Бибарысе Конысове, который на службе обезвреживает семейных дебоширов и спасает людей от суицидов, а в свободное время изучает французский и английский языки.