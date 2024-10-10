И пожарный, и переговорщик, и полиглот, или Зачем офицер полиции из Атырау изучает французский язык

Инспектор батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау, 23-летний старший лейтенант Бибарыс Конысов на службе обезвреживает семейных дебоширов и спасает людей от суицидов, а в свободное время учит французский и английский языки, передает корреспондент Zakon.kz.

Бибарыс Конысов родился в Атырау. Закончил школу для одаренных детей "Дарын" и поступил в Казахский гуманитарный юридический университет имени М.С.Нарикбаева, но пандемия внесла свои коррективы. Из-за карантина он перевелся в Атырауский университет имени Халела Досмухамедова, учился на юридическом факультете.

Трудовую деятельность начал в сфере пожарной безопасности, а в 2022 году Бибарыс, завершив учебу в вузе, перевелся на работу в систему МВД РК. Его приняли в батальон патрульной полиции инспектором.

Бибарыс мечтал стать полицейским, его отец, сейчас находящийся на заслуженном отдыхе, работал в органах внутренних дел старшим следователем. Родные советовали к делу жизни отнестись ответственно, профессия сотрудника полиции очень серьезная, и нужно быть беспристрастным, уметь принимать решения в экстренных ситуациях, безупречно знать законы. Поэтому молодой человек стал целенаправленно готовиться, получать профессиональные знания, заниматься спортом, изучать языки, читать книги на юридическую тематику.

Наставники на работе учили новичка стоять на регулировке дорожного движения, составлять административные протоколы, устанавливать контакты с людьми.

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

"Наша основная задача – соблюдение общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения, недопущение преступлений, быстрое реагирование на вызовы, принятие решений в экстренных ситуациях. В наряд заступаем в 7:00, но приходим раньше, получаем табельное оружие, видеорегистратор, рацию и планшет. После этого у нас проверяется служебное удостоверение, офицерский жетон, еще внешний вид, мы же всегда обязаны иметь опрятный вид. Записываем ориентировки и выезжаем на патрулирование, работа завершается в 19:30. Много ли спокойных дней? Их не бывает. ДТП, семейно-бытовые скандалы, хулиганства, распитие спиртных напитков, в общем, разные вызовы, на которые выезжаем. Вот сегодня с утра, например, был вызов по дорожно-транспортному происшествию — на центральном проспекте Сатпаева столкнулись две автомашины. Повреждения незначительные, поэтому оформили Европротокол. Упрощенная система возможна, если ущерб не более 360 тысяч тенге и водители без претензий друг к другу", — рассказал инспектор Бибарыс Конысов.

Однажды, когда Бибарыс Конысов заступил в ночную смену с напарником старшим лейтенантом Ерболатом Шахиевым, по рации сообщили о пожаре в микрорайоне "Геолог". У частного дома горела времянка.

"Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели густой дым и жильцов в панике. Я спросил, есть ли в доме дети. Выяснилось, что во дворе играла девочка. Мы всех эвакуировали, стали искать ребенка, и нашли ее, всю трясущуюся, спрятавшуюся за домом. Очагом возгорания оказалась плита. Соседи принесли несколько ведер с водой, и я залил пламя. В этот момент приехали пожарные и "скорая". Я работал пожарным, так что профессиональные навыки помогли действовать быстро и правильно. Знаю, что входить в горящий дом нужно, сильно пригнувшись, даже "гусеницей", потому что, если человек резко зайдет, то он может упасть от ударной волны". Старший лейтенант Бибарыс Конысов

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

Молодой инспектор обладает хладнокровием и молниеносной реакцией. Именно эти качества и умение "достучаться" до человека спасли жителя Атырау от гибели. В полицию позвонила женщина и плача, умоляла спасти сына, держащего огромный кинжал у своего горла. Первым на место происшествия в микрорайоне Балыкши прибыл патрульный полицейский Бибарыс Конысов.

"Мужчина закрылся в своей комнате, никого туда не пускал. Стали гореть подушки, которые он поджег. Через приоткрытую дверь начал с ним вести переговоры. Минут пятнадцать убеждал, что жизнь у человека одна, ее повторения не будет, мама за него волнуется. Тот твердил, что жизнь ему не нужна. Изловчившись, я смог вылить ведро воды в сторону подушек, потушив возгорание. Потом мужчина попросил закурить, и я решил, ну вот, удобный момент. Как только он потянулся за сигаретой, в доли секунды выхватил у него кинжал. Скорая медицинская помощь забрала его в соответствующую больницу". Инспектор Бибарыс Конысов

Случаи в практике старшего лейтенанта Бибарыса Конысова самые разные. В полицию поступил сигнал, что мужчина привязан веревкой к забору, кричит на всю улицу. Патруль, спешно приехавший на сигнал очевидцев, освободил его от веревки, а тот стал не благодарить, а убегать. Разумеется, его догнали. Оказалось, это его родные пошли на столь неординарный шаг, пытаясь уберечь от употребления наркотиков, но в тот момент он уже находился под воздействием этих опасных веществ. Свидетели дали показания, что мужчину часто видели с ножом.

"В час пик возникают разные ситуации. Когда отключаются светофоры, мы стоим на регулировках. Бывает, что водители попросту не подчиняются, торопятся, вот и нарушают правила дорожного движения. В позднее время нередки вызовы на семейные скандалы, подчас муж с женой ссорятся так, что, как говорится, перья летят. Стараемся помирить, после убедительного разговора иногда получается. Мы медиаторы? Выходит, да". Бибарыс Конысов

Особо буйные семейные нарушители спокойствия даже пытаются напасть на сотрудников полиции, спустить на них агрессивных псов. Недавно Бибарыс Конысов прибыл на сигнал о семейной разборке. Это был дом на улице с символическим названием Дружба. Хозяин встретил патруль совсем не по- дружески, выставив вперед хозяйскую овчарку, злобно скалившую клыки. Но Бибарыс, понятное дело, не растерялся. Агрессивную собаку надо было отвлечь. А как? Пошел на хитрость. Поманил кусочком сыра, который дали по его просьбе в соседней квартире. Пока собака уминала вкусняшку, на дебошира надели наручники и доставили в городской отдел полиции.

В целом, правоохранители большое внимание уделяют повышению уровня профилактики нарушений на дороге, политике нулевой терпимости к правонарушениям. Делают упор на разъяснительные мероприятия.

"Сейчас школьная пора, мы обошли все учебные заведения, объяснили ребятам, как правильно переходить дорогу, соблюдать правила при езде на мопедах. Демонстрируем видеоматериалы, какие трагические последствия могут случиться при ДТП". Инспектор Бибарыс Конысов

Показ пострадавших при авариях искореженных автомашин никого не оставляет равнодушным.

"Бибарыс Бакытбекулы — преданный своему делу, требовательный и ответственный сотрудник, который выделяется своей профессиональной компетентностью. Он всегда стремится справедливо оценивать свои действия и подходить к ним критически, постоянно добиваясь высоких результатов. На службе придает большое значение ответственности, своевременно и безупречно выполняя все порученные задачи. В 2024 году сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау за нарушение правил дорожного движения и совершение административных правонарушений в общественных местах по принципу "нулевой терпимости" составили 47 529 административных протоколов, из которых 5 374 — по нарушениям в общественных местах. Зарегистрировано 369 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП погибли 24 человека, а 442 получили различные травмы", — отметил командир батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау Даурен Насиполла.

После работы офицер Конысов спешит в тренажерный зал или играет в футбол. А еще изучает английский и французский языки. Мечтает побывать в Париже. Иностранным туристам, проезжающим транзитом через Атырау, полицейский-полиглот объясняет дорогу на английском языке. На днях так произошло с заблудившимися туристами из Испании, которые нарушили правила дорожного движения, и он рассказал им, как ехать в нужном направлении.

"В семье нас четверо — родители и я с младшим братом Бекзатом. Ему 20 лет, он учится в Академии полиции в Актобе, 4-й курс заканчивает. Так что и мой брат посвятит свою жизнь интересной, трудной и важной работе в полиции", — поделился Бибарыс Конысов.

Офицер Конысов продолжает нажимать на чтение книг, преимущественно юридического характера. Жизнь не стоит на одном месте, вносятся изменения в законодательство, меняются статьи, санкции, поэтому важно не отставать от коллег в профессиональной сфере.

18 сентября 2024 года Zakon.kz рассказал о том, как участковый инспектор полиции Атырауского городского отдела №1, 33-летний Мухамбет Нугманов использует свой метод работы с людьми, живущими на обслуживаемом им участке.