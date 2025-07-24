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Жители Атырау возмущены вандалами, сломавшими яблони в общественном саду

Яблони, общественный сад, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:07 Фото: пресс-служба "Каспийдормостострой"
В Атырау неизвестные повредили 170 деревьев в общественном саду, расположенном на территории парка Победы. По словам работников сада, отдыхающие срывали недозрелые яблоки, ломая ветки и даже целые деревья, передает корреспондент Zakon.kz.

Видео с жалобами сотрудников сада разлетелись в соцсетях. На кадрах женщина говорит о неуважении к труду людей с инвалидностью, пожилых людей и рабочих, которые ежедневно ухаживают за деревьями в сильную жару. Она попросила людей быть аккуратнее при сборе плодов.

Идея создания сада на пустыре рядом с парком Победы принадлежит областному филиалу Ассамблеи народа Казахстана. Как рассказала фермер, член АНК Тамила Розметова, инициатором выступил Герой труда, агроном Владимир Розметов. В 2020 году на участке площадью 1,5 гектара высадили около 2 000 деревьев, включая яблони и абрикосы. Все саженцы были адаптированы к местному климату.

Фото пресс-службы "Каспийдормостострой"

"Мы сами устанавливали капельное орошение и ухаживали за деревьями. Молодежь Ассамблеи активно участвовала в посадках и уходе. Вырастить дерево в нашем климате – огромный труд. Саженцы, как дети, нуждаются в заботе и правильном уходе, чтобы окрепнуть и дать плоды", – отметила Тамила Розметова.

По словам Тамилы Розметовой, сейчас сад находится на балансе акимата Атырау, обслуживание ведет ТОО "Каспийдормостострой" (КДМС). По данным предприятия, в рамках проекта по озеленению города было высажено более 25 000 деревьев.

Сад стал символом партнерства, инклюзивности и экологической ответственности. Здесь трудятся 25 работников с нарушением слуха и речи, многие из которых уже шесть лет занимаются уходом за деревьями.

Между тем пресс-секретарь акимата города Атырау Гасырбек Толеген отметил, что предприятие является партнером в проекте ГЧП "Озеленение города Атырау".

"Сердце болит, когда видишь, как ломают то, что мы сажали и ухаживали. Люди с инвалидностью работают на ногах с утра до вечера, чтобы деревья прижились и радовали горожан. А кто-то за минуту разрушает их труд. Где уважение? Где элементарное понимание, что это делается и за счет бюджета, и за счет частных средств, и за счет человеческого труда?" – сказала бригадир КДМС Светлана Цой.

Работники предприятия с болью рассказали корреспонденту Zakon.kz, как они с первых дней посадок несли и несут полную ответственность за зеленым уголком. Организовали полив, капельное орошение, подкормку, фитообработку и сезонные работы.

"Это был не просто акт озеленения: так начиналась история сада, который стал примером устойчивого партнерства между бизнесом, государством и обществом", – говорят они.

Фото пресс-службы "Каспийдормостострой"

По словам общественника Андрея Кораблева, проблема вандализма кроется не только в воспитании, но и в отсутствии культуры, а также уважения к плодам чужого труда.

"Если бы можно было потребовать компенсировать причиненный ущерб в том же виде! Вот был бы прецедент! Сломал яблоню – посади новую, выходи ее, оберегай от капризов погоды, поливай, получи плоды своего труда, и никогда твоя рука не поднимется ломать деревья! Что происходит в сознании людей, которые занимаются вандализмом?" – спрашивает Андрей Кораблев.

По его мнению, только через собственное участие можно научиться ценить плоды и своего, и чужого труда.

"Настоящая культура – это не то, в какой руке должна быть ложка, а в какой вилка. В первую очередь это образование, книги, театры. Иначе невозможно представить культурного человека. А ведь человек как сосуд. Чем его наполнишь, то и получишь", – добавил он.

Будут ли искать вандалов, сломавших деревья в местном саду, пока неясно. Но в городском акимате отметили, что собирать плоды не запрещено, и попросили отдыхающих бережнее относиться к зеленым насаждениям в регионе.

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Фото Светлана Новак
Светлана Новак
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