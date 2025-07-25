Рахмет, сау болыңыз: ковбой из Беларуси автостопом посетил Казахстан

Ковбой из Беларуси Семён Клёнов в своем кругосветном путешествии заглянул в Казахстан и приятно удивился красотам природы, гостеприимству жителей и ощущению безопасности. Zakon.kz расскажет, какие города он посетил и что интересного там увидел.

29-летний Семён Клёнов из Беларуси создает удивительный видеороман о кругосветном путешествии. Это история о том, как он решил увидеть мир своими глазами, познакомиться с культурами разных народов, встретить в пути настоящую любовь. И самое главное – жить здесь и сейчас.

"Профессионально я вырос в киноиндустрии. Учился на режиссера и оператора, работал на телевидении, в производстве фильмов и рекламы. Но всегда мечтал заниматься этим не ради денег, а по зову души. С самого детства я обожаю захватывающие истории о ковбоях и искателях приключений. Эта страсть не оставляет меня до сих пор. Думаю, поэтому судьба и подтолкнула меня к кругосветному путешествию. Надеюсь, мне хватит сил довести его до конца". Семён Клёнов

Как раз-таки образ ковбоя у Семёна Клёнова зародился в путешествии. А точнее, из-за необходимости носить комфортную и эргономичную одежду. Путь долгий, поэтому он всегда налегке – один рюкзак весом 10 кг, в который умещаются палатка, коврик, предметы гигиены и другие необходимые принадлежности.

"Камеру и прочую технику таскать с собой я не могу, поэтому снимаю на коленке с телефона. Мне близка идея автостопа за его доступность и искреннее человеческое общение. Ничто не передает суть страны так, как душевный разговор с попутчиком, когда никто никуда не спешит". Семён Клёнов

Кто бы мог подумать, что среди бескрайнего земного шара и богатой насмотренности страннику невероятно понравится Казахстан.

"В Казахстане я оказался впервые и уже при переходе к границе в районе Троицка был приятно удивлен доброжелательностью, простотой и сердечностью пограничников. Вряд ли где-то еще мне встречались столь приветливые и искренние люди. Общение с ними и их готовность помочь со словами: "Теперь ты можешь чувствовать себя как дома" – стали для меня настоящим бальзамом для души. Я наконец-то смог выдохнуть и почувствовать себя в безопасности". Семён Клёнов

У нас гость провел почти месяц – с начала июня до начала июля. Почти все это время ему везло с погодой: солнце, легкий ветер, редкие дожди, как будто бы кто-то переключал пластинку, создавая саундтрек его путешествия, говорит собеседник.

"Сначала от Троицка в Костанай. Оттуда до Астаны я сменил семь машин и за один день узнал больше, чем за неделю сидения в интернете. Следом самолетом в Алматы. Затем в поселок Басши и на границу с Китаем. Все это время меня сопровождали десятки отзывчивых людей. Музыканты, спортсмены, художники, артисты – мы всегда находили общий язык. Их объединяет одно – искренняя любовь к своей стране и гордость за соотечественников. Они с радостью рассказывали о своих национальных героях и лидерах, делились своим видением и вдохновением". Семён Клёнов

Казахская кухня и национальные блюда других народов, проживающих в Казахстане, стали настоящим гастрономическим открытием для путника. Также он удивился низким ценам на некоторые продукты.

"Меня не раз приглашали в гости, угощали бараниной, кониной, мучными блюдами. Я пробовал бешбармак и другие традиционные вкусняшки. Настоящие кулинарные открытия. С трудом верилось, что можно купить огурцы по 200 тенге. Я никогда не встречал таких низких цен на овощи при таком высоком качестве продуктов. А морковь размером с мою руку я съел больше 5 кг за неделю". Семён Клёнов

Благодаря палатке путешественник мог останавливаться, где угодно, что позволило избежать трат на жилье. И никто ему не мешал отдыхать в палатке.

"Хотя, как оказалось, в Казахстане много отличных кемпингов с душевыми, кухнями и Wi-Fi. В таких местах я часто встречал единомышленников. Мы долго беседовали за чашкой зеленого чая, делились историями о пройденных дорогах. Я пытался выяснить с самого начала, что представляет из себя путешественник в Казахстане. Оказалось, что у слова "Мусафир" в казахской культуре и в исламской традиции есть не только значение физического перемещения из одного места в другое, но и глубокий духовный смысл. Мусафир – это тот, кто отправляется в путь, оставляя за спиной привычное, принимая на себя трудности дороги, сталкиваясь с незнакомым и открывая новое не только во внешнем мире, но и внутри себя. Сначала, отправляясь в большую дорогу, я переживал страх и волнение за свою жизнь. Но со временем они остались позади. Все благодаря людям, которые помогли развеять эти мифы. Никто не задумывает зла и не планирует причинять путешественникам никакого вреда, а совсем наоборот. Люди испокон веков помогают таким, как я, можно сказать, что это традиция, а может быть, и национальная особенность, которой я оказался безмерно счастлив". Семён Клёнов

Особым откровением для жителя Беларуси стала религия. Он признается, что по-новому открыл для себя ислам.

"Многие иностранцы подвержены стереотипам и пропаганде, не желают разбираться, но истина проста. По своей природе люди всегда выбирают добро, и ислам именно об этом. О балансе, справедливости, сочувствии, гармонии и уважении к другим. Именно это помогло мне открыть глаза и сердце для новых братьев и сестер, за что я бесконечно благодарен". Семён Клёнов

В этом году парень уже посетил:

Таиланд – проехал почти через всю страну на велосипеде. От крайней точки Пхукета с пляжа Раваи до Ранонга – это около трех недель пути.

– проехал почти через всю страну на велосипеде. От крайней точки Пхукета с пляжа Раваи до Ранонга – это около трех недель пути. Турцию – около месяца прожил в Стамбуле, Аланье и Кемере, узнав много нового о горных восхождениях.

– около месяца прожил в Стамбуле, Аланье и Кемере, узнав много нового о горных восхождениях. Объединенные Арабские Эмираты – Дубай был слишком горяч и полон туристов.

– Дубай был слишком горяч и полон туристов. Казахстан – эту историю вы узнали детально.

– эту историю вы узнали детально. Китай – сейчас активно изучает его традиции и культуру.

– сейчас активно изучает его традиции и культуру. Впереди – Непал, Индия и Вьетнам.

Безусловно, каждый может задаться вопросом: на какие деньги он путешествует?

"Я пять лет работал и не брал отпуск. Скопившиеся дни решил реализовать в правильное русло. У меня вышло больше 120 дней отпуска. Именно на эти сбережения я передвигаюсь и покупаю еду. Сейчас я отгуливаю отпуск и изредка работаю дистанционно, чтобы совсем не забыть, что такое работа. Занимаюсь монтажом видео, делаю рекламные рендеры и создаю 3D-анимацию. На все это нужно время и главное – большой опыт. Мне хватает уединенного места в кафе или столика в поезде. Главное, чтобы время от времени по пути встречалась розетка". Семён Клёнов

Парень отметил, что с грустью покидал прекрасный Казахстан, который навсегда останется в его сердце.

"Когда я проезжал границу с Китаем в районе Хоргоса, сердце мое сжималось, не верилось, что скоро окажусь в другой стране. Так сильно я привязался к Казахстану, к его людям и их доброте. Сейчас я в Китае. Моя дорога ведет в Непал. Хочу добраться как можно ближе к Эвересту, а дальше, как карта ляжет". Семён Клёнов

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Герой поделился, что не строит маршрутов дальше, чем на пару дней вперед. Потому что настоящее приключение случается не по плану, а на неизведанных дорогах. Добавив, что будет рад встретить на своем пути казахстанцев и услышать от них до боли знакомые слова: "Салам алейкум, брат! Рахмет, сау болыңыз!". Ведь он все еще очарован теплыми объятиями Казахстана и его гостеприимством.