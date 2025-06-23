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Туризм

Международная экспедиция прибыла в Казахстан: какие города она посетит

Экспедиция &quot;Путешествие в сердце Евразии&quot; прибыла в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 04:33 Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта
Стало известно, какие города Казахстана посетит международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии", прибывшая на днях в Актюбинскую область, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства туризма и спорта Казахстана, международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" стартовала в Москве. В течение двух месяцев участники преодолеют более восьми тыс. км, посетят 30 городов, расположенных в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане.

В первый день участники экспедиции посетили город Актобе, где ознакомились с культурой и традициями региона. Далее состоялась официальная церемония открытия казахстанской части экспедиции.

В рамках программы участники приняли участие в этнокультурных мероприятиях, осмотрели экспозиции этноаула, познакомились с архитектурой юрт, обрядами, ремеслами и традиционной кухней.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Также в Казахстане маршрут охватывает ключевые культурные и туристские направления юга и запада страны. Это города Аральск, Байконур, Кызылорда, Туркестан, Шымкент, Тараз и Алматы.

Также Алаколь – один из наиболее привлекательных туристических регионов Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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