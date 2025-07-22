Мощнейший шторм и курьез с "похищением": казахстанец называет себя коллекционером красивых мест Земли

Данат Алиев с детства задумал коллекционировать невероятные места планеты, теперь он колесит по миру и наполняет свою жизнь лишь лучшими впечатлениями. Житель Астаны рассказал Zakon.kz, в какие страны отправляется в поисках неземной красоты.

Астанчанин Данат Алиев прислушался к мудрым словам Конфуция и выбрал профессию по душе, чтобы не тратить свое время лишь на зарабатывание денег, но и успевать наслаждаться жизнью. Он тревел-блогер, благодаря чему удается увидеть самые невероятные уголки мира и рассказать о них землянам. Сейчас у него только в Instagram больше 135 тыс. подписчиков.

Фото: из личного архива Даната Алиева

"В детстве мама выписывала разные журналы. В одном из них увидел статью про 100 удивительных мест на Земле. Подумал, вот бы всю эту красоту вживую лицезреть. Хотел не просто путешествовать по миру, а именно коллекционировать ее самые крутые локации. Сначала казалось, что это нереально, но оказалось вполне достижимо". Данат Алиев

Сколько он посетил стран – на этот вопрос путешественник затрудняется ответить, однако их минимум 60. А вот точное количество увиденных невероятных достопримечательностей тем более счету не подлежит.

"Например, Сингапур – маленькое государство, которое успеешь обойти за два дня. А в США можно поехать 30 раз и даже половину интересных мест не увидеть, потому что это гигант. Поэтому коллекционировать страны абсолютно нерационально и неправильно, это довольно плохая метрика. Как часто удается отправляться в путешествия? Тоже всегда по-разному. Поскольку, допустим, я сейчас нахожусь в евротуре, и за месяц мы посмотрели 10 государств". Данат Алиев

Что касается расходов на поездки, к примеру, за год, казахстанец не назвал круглую сумму, отметив, что они индивидуальны и зависят от предпочтений туриста.

"Я не веду калькуляцию, универсальной цифры за год не существует. Все зависит от того, еду один или с ребятами. Также важно, какую страну выбираю: в Узбекистане одни траты, в Китае другие. Например, сейчас мы в евротуре по самым дорогим 10 странам и по суперсложным местам, не посещая городов, то есть только в природных локациях. С ребятами делим расходы на жилье, транспорт и так далее. Каждый уложился в 2-2,5 млн тенге, при том что, в принципе, ни в чем себе не отказывали. Но могли спать и в палатке, и в хостеле, и в очень хороших отелях. Каждый день меняли локацию. Однако такой формат мало кто выдержит". Данат Алиев

Избежать лишних трат, да и вообще с умом подойти к путешествию можно благодаря правильному планированию маршрута. Для собеседника в приоритете – вау-локация, как из другого измерения, которая приводит в дикий восторг от первого взгляда. Обычно на поездку его вдохновляют красивые кадры из соцсетей.

"Если мне понравился какой-то снимок в соцсетях, я в интернете смотрю картографию. Нахожу эту местность, рассматриваю с разных точек: в какой части находится объект, куда смотрит, с какой стороны будет светить солнце, в какое время там лучше оказаться, какую технику взять, на чем я смогу туда добраться. Идет полное планирование, что не только важно, но и очень сложно и занимает много времени. Мне визуально важна локация: живописность, геометрия, свет. А когда добираюсь до места, немаловажной является съемка. Есть блогеры, которым лишь бы показать объект, для меня же главное – эстетика. Съемка может занять от пяти минут до долгих часов, пока не получу нужный кадр. Например, в Австрии между гор висит лестница в небо, там был туман, и я ждал, пока он рассеется". Данат Алиев

Данат безумно влюблен в Намибию, где был трижды, и готов хоть десятки раз обойти ее. Сильно импонирует Япония, которая все больше вдохновляет с каждым посещением. В тройку крутых держав парень относит Китай, но это не только знаменитые места Пекина или Шанхая, а Чэнду и Чунцин, которые гарантируют приятный эмоциональный шок.

"Еще волну эмоций испытал от Антарктиды. Но о ней страшно вспоминать, потому что в этой поездке я чуть не попрощался с жизнью. Мы в составе семи пассажиров и четырех матросов отправились на маленькой 18-метровой яхте в дальнее плавание. И чудом пережили самый сильный шторм в мире по шкале 12 баллов. А после наша группа застряла на острове, некоторые получили сильное обморожение. Когда все стихло, мы вернулись, но каждый из нас испытал глубокое потрясение". Данат Алиев

Следом герой вспоминает другой курьезный случай, который произошел в Таиланде на острове Самуи.

"Хоть это было почти 10 лет назад, у меня до сих пор мурашки. Был ранний вылет. В четыре часа утра вызвал такси с другой части острова в аэропорт. За мной приехали. В пути я зашел посмотреть на карту и увидел, что он везет меня в другую сторону. Появилось сомнение, что это реальный таксист. Подумал, скорее всего, меня похитили. Начал продумывать план, как убежать. Решил, что буду нападать, придушу его, выскочу из машины, побегу и спрячусь, дождусь утра, а там обращусь за помощью. GPS показывал, что он все глубже едет к центру острова. И я взялся за план. Со всей силой схватил его. Он резко затормозил и в недоумении проговорил: "Ты что творишь?". Я выскочил. Он в шоке кричит: "Куда ты, куда? Что случилось?". Я бросил взгляд на мобильник и увидел, что точка на карте резко переместилась к аэропорту. Оказалось, к пункту не так далеко осталось. Словил себя на мысли, что приложение в дороге просто гнало. Мне было жутко неловко. Таксист все же не бросил меня и довез. У меня все равно присутствовал какой-то страх, поэтому в аэропорту я схватил свой чемодан и быстро устремился на посадку, не оглядываясь назад. Только сейчас мне смешно, представляю, в каком положении тогда был водитель". Данат Алиев

Тревел-блогер признается, что экстрим стал частью жизни. Даже сейчас, находясь в евротуре, ему пришлось столкнуться с вызовом.

"В Австрии есть лестница, висящая между двух гор. Пик называется Доннеркогель. По дороге к нему мы немного заблудились, поэтому решили пойти другим путем. Получилось, что пришли с обратной стороны и вышли на самой макушке горы. А чтобы слезть с нее, нам пришлось заняться настоящим альпинизмом. Нацепить на себя экипировку и спускаться с высоты 2000 м по тросу по скалам в 90 градусов. Ситуацию обострили дождь, ветер, холод и туман. Реально страшно. Мы шли в неизвестность". Данат Алиев

Именно из-за острых ощущений казахстанец выбирает путешествия. Считая, что человек запоминает не даты, а события и испытанные эмоции.

"Когда живешь в одном русле, то переходишь в режим автопилота. Такая рутина быстро утомляет и энергетически опустошает тебя. А путешествия дарят много эмоциональных моментов: вкус кофе, запах улиц, архитектура, потому что это новое, непривычное, заряжает тебя. Для меня путешествия – это способ растянуть жизнь очень надолго. Я оборачиваюсь, и мне кажется, что проживаю долгую, насыщенную, классную жизнь". Данат Алиев

Парень посчитал, что за последние несколько лет суммарно в Астане провел максимум два месяца. Все остальное время он в разъездах. Кроме того, он считает, что у Казахстана большие перспективы развивать туризм.

"Казахстан – необработанный алмаз. Здесь много невероятных локаций. Часто, отправляясь в другие страны, я понимаю, что такая же красота есть у нас. Но в других странах в таких местах комфортная инфраструктура. Если нам поработать в этом направлении – будет прибыльный массовый туризм. А пока 70% иностранцев ничего не знают о нашей стране. Остальные узнают ее благодаря нашим звездам в спорте и культуре". Данат Алиев

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В большинстве случаев соотечественник получает интересные предложения по работе от иностранцев. Вскоре Данат Алиев планирует выпустить видео о путешествиях на YouTube, для этого уже отснял четыре больших выпуска, которые ожидают монтажа. Кроме того, блогер намерен не только путешествовать, но и попробовать себя в качестве гида, чтобы показать другим великолепие всего мира.