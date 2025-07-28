Чувствует как поэт, играет как артист: вдохновляющая история учителя из ЗКО

29-летний Самат Байболатов с детства прекрасно поет, читает и пишет стихи, играет на домбре и гитаре, участвует в театральных постановках. Учителя прочили ему карьеру артиста, однако он cтал педагогом. С талантливым парнем из казахстанской глубинки беседовал корреспондент Zakon.kz.

Самат Байболатов родился и вырос в селе Акбулак Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области. С ранних лет родные заметили в нем тягу к искусству: мальчик прекрасно пел, освоил игру на домбре и сочинял стихи.

Фото: из личного архива героя

В отличие от своих сверстников, которые целыми днями играли на улице и гоняли мяч, Самат все время читал книги, слушал традиционные песни в исполнении казахстанских певцов и с нетерпением ждал очередной выпуск айтыса (импровизированное состязание двух акынов, форма устной народной песенной поэзии у казахов. – Прим. автора).

"В школе я больше был близок к творчеству, поэтому все наставники думали, что я уйду в искусство. Но я стал учителем, и спустя годы я не жалею об этом, а радуюсь", – говорит наш герой.

После окончания школы Самат поступил на педагогический факультет, отучился и вернулся в родное село учителем казахского языка и литературы. Устроился на работу, а через два года стал методистом отдела образования. Сейчас является директором центра по внешкольной работе. Первые ученики Самата Байболатова являются студентами топовых вузов.

Фото: из личного архива героя

"Я считаю, что учитель должен давать ученикам не только знания, но и воспитание. Аль-Фараби говорил, что образование без воспитания – злейший враг человечества. Ведь именно мы, учителя, в ответе за это. Учитель не просто передает информацию. Он проводник в мир, где знания служат человеку, а не наоборот", – считает Самат Байболатов.

Став педагогом, мужчина не забыл про творчество. Он все так же поет песни, пишет стихи, играет на домбре и гитаре. Он наизусть знает песни талантливого казахстанского поэта и барда Табылды Досымова. А также талантливый учитель осваивает игру на фортепьяно. Еще одна страсть мужчины – это театр.

"Когда поднимается занавес и начинается волшебство, я словно переношусь в другое измерение. Я посещал кружки и секции, а потом играл в районном театре "Шаңырақ". Это народный театр под руководством режиссера Асылай Кубжановой, именно она многому научила меня. Как подавать себя, как донести до зрителя мысль, как произносить слова, как работать над интонацией", – делится наш герой.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Вокал – еще одно увлечение обычного учителя из сельской местности. Его голос завораживает, а способность подать себя вызывает восхищение. Впервые услышав его пение, можно подумать, что он профессиональный исполнитель. Но это не так. Самат и в вокале самоучка.

Фото: из личного архива героя

"Пение – мое хобби. Для меня нет лучшего отдыха, чем после долгого рабочего дня взять в руки домбру или гитару и спеть любимые песни", – делится он.

Кроме этого, у Самата уже есть внушительный список своих стихов. Наш герой вспоминает, что первые стихи родились в глубоком детстве, когда он пас овец. Он писал о жизни, об отношениях, о любви к Родине, к родным и близким. Стихи собственного сочинения он бережно записывает в своем блокноте. Некоторые читает на творческих вечерах поэтов.

"Мне посчастливилось читать свои строки перед поэтессой Акуштап Бактыгереевой, которая высоко оценила их и дала свое наставление. Но я не считаю себя великим поэтом, я просто пишу свои мысли", – говорит Самат.

Фото: из личного архива героя

Его произведения печатали в районной газете. Это не только стихи, но и небольшие статьи и очерки. Поэтому в 2024 году Самат стал членом республиканского Союза журналистов. Это стало еще одной победой в его копилке. Ранее в конкурсе педагогов "Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз" учитель из ЗКО завоевал главный приз. Позже стал победителем республиканского конкурса в номинации "Лучшая авторская программа".

Сейчас в свои 29 лет он руководит государственным учреждением. Он признается, что должность директора дается ему нелегко, но он старается. Под его руководством работают такие же талантливые люди, как и он сам: вокалисты, чтецы, хореографы, художники, которые передают свои знания подрастающему поколению.

"С коллективом я стараюсь поддерживать хорошие отношения. Руководитель должен уметь находить общий язык со всеми, всегда стараться понять и поддерживать каждого работника. Нужно принимать их как личностей, ведь у каждого есть свой характер, принципы и особенности. Бауыржан Момышулы говорил: "Жақсы бастық – жарты бақыт", что переводится как "Хороший руководитель – половина счастья". В коллективе должна царить гармония, только тогда мы можем учить этому и детей", – признается Самат Байболатов.

Фото: из личного архива героя

В повседневной жизни Самат – примерный семьянин, заботливый отец трех дочерей, сын и брат. Все, за что он берется, он старается выполнять с честью и достоинством.

Он является ярким примером концепции "Адал азамат", инициированной президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. У Самата есть все: любовь к ближнему, признание профессионализма, служение своей нации, своей стране. Ведь глава государства говорит: "Если каждый казахстанец будет патриотичным, трудолюбивым, дисциплинированным, ответственным, справедливым, бережливым и отзывчивым, то для нас не будет недостижимых высот".

Глядя на таких казахстанцев, как Самат Байболатов, думаешь о том, чтобы таких людей в образовании и в нашем обществе было больше.