Конский волос, древние легенды и музыка ветра: чем удивляет казахский кобыз

Говорят, что Коркыт ата пытался победить смерть силой музыки. Согласно легенде, пока звучал его кобыз, смерть не могла приблизиться к музыканту. Спустя века древние мелодии продолжают жить в Кызылорде. Как здесь сохраняют наследие Коркыта, рассказывает корреспондент Zakon.kz.

В областной филармонии Кызылорды работает ансамбль "Қорқыт сазы", объединивший исполнителей на шести разновидностях кобыза.

"Коллектив создан для изучения и популяризации наследия Коркыта ата. В 2018 году эпическая культура, сказания и музыка великого тюркского музыканта, философа были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Международную номинацию подготовили Казахстан, Азербайджан и Турция. После этого в Кызылординской области утвердили пятилетний план мероприятий, одним из результатов которого стало создание в 2020 году нашего специализированного музыкального коллектива". Художественный руководитель ансамбля Айнуза Бегимсалова

Как рассказывает худрук ансамбля, в коллективе собраны кыл-кобыз, нар-кобыз, альт-кобыз, прима-кобыз, шан-кобыз и бас-кобыз. Играют на них 17 артистов. Такого коллектива, в котором представлены почти все традиционные и оркестровые разновидности кобыза, в республике больше нет.

"Основой традиционного семейства этих инструментов считается кыл-кобыз. Приставка "кыл" означает конский волос: именно из него изготавливали струны. Корпус старинного инструмента выдалбливали из цельного куска дерева, придавая ему характерную ковшеобразную форму. Две струны скручивали из конского волоса. В отличие от ровного скрипичного тона, кыл-кобыз обладает глубоким, вибрирующим звучанием с множеством обертонов. Его голос может быть одновременно мягким и тревожным, словно в нем звучит сама степь". Художественный руководитель ансамбля Айнуза Бегимсалова

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Важна и техника исполнения. Музыкант не прижимает струны к грифу, как скрипач, а касается их пальцами и ногтями сбоку. Это позволяет добиваться необычных тембровых оттенков и передавать звуки, напоминающие голоса животных и птиц. В старину кобыз имел не только музыкальное, но и сакральное значение. На нем играли бахсы во время обрядов, а его звучание связывали с представлениями о невидимом мире.

Со временем у инструмента появились разные разновидности. Название нар-кобыза связывают со словом "нар" – одногорбый верблюд. Его описывают как более крупный инструмент с низким, глуховатым звучанием.

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Иное назначение у оркестровых разновидностей – прима-, альт- и бас-кобыза. Они различаются размерами и диапазоном: прима звучит в высоком регистре, альт – в среднем, а бас исполняет низкие партии, создавая звуковую основу ансамбля. Есть в коллективе и шан-кобыз. В отличие от смычковых инструментов, звук здесь возникает благодаря колебанию металлического язычка. Его прикладывают ко рту, а звучание меняют с помощью движений языка и дыхания. В ансамбле каждый из этих инструментов занимает свое место, а вместе они позволяют создавать многоголосное звучание.

Репертуар "Қорқыт сазы" не ограничивается произведениями одной эпохи. Музыканты исполняют кюи, связанные с именем прародителя кобыза, сочинения современных казахстанских композиторов, народные песни и мировую классику. Среди произведений, которые коллектив относит к наследию Коркыта, – "Қоңыр", "Желмая" и "Сарын". В программе также "Нәубет жылдар" Алмата Сайжана, "Қойлыбайдың қобызын бәйгеге қосқаны" Әлқуата Қазақбаева, "Бабалар мекені Алтай" Тоғжана Жахина, "Қорқыт ата ізімен" Жазиры Дүйсенбаевой и "Көктем сазы" Бауыржана Ақтая. Звучат народные песни "Бүлдірген" и "16 қыз", произведения "Қара жорға", "Ереуіл атқа ер салмай", а также "Қорқыт қобыз" Рамазана Тайманова.

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Особое место в работе ансамбля занимают древние кюи. По словам Айнузы Бегимсаловой, до наших дней дошли 11 произведений Коркыта ата. Музыканты не только исполняют их, но и изучают, стараясь передать особенности старинной музыкальной традиции. Для этого недостаточно владеть техникой игры: важно почувствовать характер мелодии, ее настроение и внутреннее напряжение.

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Но прежде чем кобыз зазвучит в руках музыканта, над ним должен поработать мастер. При создании кобыза важны выбор древесины, кожи для отделки инструмента, точность обработки и понимание того, каким должен получиться звук. Используют клен, карагач, джиду и абрикос. Для прима-кобыза, например, применяют клен.

"То, как зазвучит кобыз, во многом зависит от того, как он изготовлен. Мастер должен учитывать назначение инструмента, его конструкцию и будущий тембр. Ведь музыкант сможет раскрыть все его возможности только в том случае, если инструмент правильно сделан и настроен". Художественный руководитель ансамбля Айнуза Бегимсалова

Так ремесло напрямую связано с исполнительским искусством: один человек создает инструмент, другой заставляет его говорить. И эта связь особенно важна для коллектива, который не только выступает на сцене, но и знакомит с кобызом молодежь. Музыканты выезжают к мемориальному комплексу Коркыта ата, встречаются со школьниками и проводят мастер-классы для юных исполнителей.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

С самим мемориальным комплексом связана отдельная история. Он расположен примерно в 18 километрах к северо-западу от поселка Жосалы Кармакшинского района. В 1980 году на месте, которое связывают с захоронением Коркыта, установили памятник по проекту архитектора Бека Ибраева и физика-акустика Совета Исатаева. В 2014 году комплекс реконструировали.

"Сейчас памятник представляет собой четыре вертикальные стелы высотой 12 метров из гранита. Их верхние части выполнены в форме раструбов, напоминающих кобыз, и направлены на четыре стороны света. В центре установлен орган из 40 металлических труб. При порывах ветра они издают звуки, напоминающие звучание кобыза", – рассказывает научный сотрудник мемориального музея Коркыта ата Айгуль Бермаханова.

Архитектурная композиция продолжает образ музыкального инструмента и в других деталях. Если смотреть на комплекс сверху, его очертания напоминают кобыз: музей и административное здание символизируют ушки инструмента (регуляторы струны), лестница – струны, арка – смычок. Даже ветер здесь становится частью замысла: он заставляет металлические трубы звучать, превращая мемориал в своеобразный музыкальный памятник.

"Коркыт ата – легендарная личность, общая для тюркских народов. Предания связывают его рождение и жизнь с берегами Сырдарьи и древним городом Жанкентом. Согласно легенде, мудрец пытался избежать смерти, странствуя по свету, но повсюду встречал ее следы. Спасение он нашел в музыке: пока звучал его кобыз, смерть не могла его настичь. Одним из важнейших письменных источников о Коркыте считается огузский эпос "Китаби Деде Коркуд", известный по Дрезденской и Ватиканской рукописям. В нем Коркыт предстает не только мудрым советчиком, но и сказителем, хранителем преданий. В памяти народа Коркыт ата прежде всего создатель кюев и основатель традиции игры на кобызе". Научный сотрудник мемориального музея Коркыта ата Айгуль Бермаханова

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Кобыз остается непростым для освоения инструментом, и по массовой популярности ему трудно соперничать с домброй. Тем не менее в Кызылординской области традиция игры на нем продолжает развиваться. Здесь обучают молодых музыкантов, создают новые произведения, изготавливают инструменты вручную и знакомят с их звучанием детей. А когда на одной сцене звучат сразу несколько разновидностей кобыза, раскрывается все богатство его тембров. И пока на берегах Сырдарьи звучат древние кюи и рождаются новые мелодии, музыкальное наследие Коркыта ата продолжает жить.