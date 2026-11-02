Зима близко: самое красивое время на БАО – фоторепортаж
БАО – одна из самых известных достопримечательностей южной столицы. Ярко-бирюзовое озеро в окружении гор привлекает множество туристов. Но есть всего несколько недель в году, когда оно выглядит особенно красиво.
Если подняться к Большому Алматинскому озеру, когда в горах уже выпал снег, можно увидеть самый яркий и потрясающий цвет воды. Особенно это заметно в солнечные дни.
В то время, как летом озерная гладь бывает от бирюзовой до мутной и зеленоватой, осенью на фоне заснеженных пиков она приобретает насыщенный лазурный оттенок.
Новая тропа
В 2026 году стало известно о строительстве новой пешеходной тропы. Работы планируют завершить в ноябре-декабре 2026 года.
По информации акимата, планируется создать организованную туристическую тропу протяженностью 5,3 км с современной инфраструктурой для комфортного и безопасного посещения.
В данный момент часть пути уже открыта для пеших туристов, а на части еще продолжаются строительные работы. Потому большинство людей предпочитают идти "по-старому": по трубе или по дороге.
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Так, к примеру, ходить по трубе небезопасно (на ней даже установлены запрещающие знаки) и тяжело физически. Однако этот путь намного короче, так как идет напрямую.
Подниматься по серпантину гораздо легче физически, нет крутых подъемов и спусков. Но за счет этого дорога становится вдвое длиннее, и, соответственно, дольше.
Охраняемая зона
Большое Алматинское озеро – это основной высокогорный резервуар для питьевого водоснабжения жителей города Алматы. Поэтому оно тщательно охраняется.
Подходить близко к воде категорически запрещено. На подходе к озеру дежурят сотрудники нацпарка и дают туристам инструкции, где можно ходить, а где нельзя.
Кроме того, БАО находится близко к государственной границе Казахстана с Кыргызстаном. Поэтому иногда возле него возможны проверки документов. Обязательно нужно иметь при себе удостоверение личности или паспорт.
Советы туристам
· Добраться до шлагбаума, после которого начинается пеший маршрут, можно на автомобиле или такси.
· За въезд на территорию национального парка взимается плата: 1 297 тенге за легковой автомобиль на момент написания статьи. Оплатить можно заранее через банковские приложения или на въезде.
· Температура воздуха на БАО уже зимняя, поэтому обязательно берите с собой теплые вещи и обувь.
· Не пренебрегайте требованиями сотрудников нацпарка и пограничной службы и не заходите на запрещенные участки.
· Если вы хотите более близкий вид на озеро, заходите с левой стороны (для этого с дороги нужно свернуть на тропу, так как лестница там еще не достроена). Если хотите красивую панораму сверху, то лучше обойти озеро справа (продолжить идти по дороге до старой смотровой площадки).