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Зима близко: самое красивое время на БАО – фоторепортаж

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
В конце октября – начале ноября на Большом Алматинском озере наступает удивительная пора, когда горы засыпает снегом, но вода в озере еще не успела замерзнуть. Корреспондент Zakon.kz прошел по популярному туристическому маршруту из осени в зиму.

БАО – одна из самых известных достопримечательностей южной столицы. Ярко-бирюзовое озеро в окружении гор привлекает множество туристов. Но есть всего несколько недель в году, когда оно выглядит особенно красиво.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Если подняться к Большому Алматинскому озеру, когда в горах уже выпал снег, можно увидеть самый яркий и потрясающий цвет воды. Особенно это заметно в солнечные дни.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

В то время, как летом озерная гладь бывает от бирюзовой до мутной и зеленоватой, осенью на фоне заснеженных пиков она приобретает насыщенный лазурный оттенок.

Новая тропа

В 2026 году стало известно о строительстве новой пешеходной тропы. Работы планируют завершить в ноябре-декабре 2026 года.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

По информации акимата, планируется создать организованную туристическую тропу протяженностью 5,3 км с современной инфраструктурой для комфортного и безопасного посещения.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

В данный момент часть пути уже открыта для пеших туристов, а на части еще продолжаются строительные работы. Потому большинство людей предпочитают идти "по-старому": по трубе или по дороге.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Так, к примеру, ходить по трубе небезопасно (на ней даже установлены запрещающие знаки) и тяжело физически. Однако этот путь намного короче, так как идет напрямую.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Подниматься по серпантину гораздо легче физически, нет крутых подъемов и спусков. Но за счет этого дорога становится вдвое длиннее, и, соответственно, дольше.

Охраняемая зона

Большое Алматинское озеро – это основной высокогорный резервуар для питьевого водоснабжения жителей города Алматы. Поэтому оно тщательно охраняется.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Подходить близко к воде категорически запрещено. На подходе к озеру дежурят сотрудники нацпарка и дают туристам инструкции, где можно ходить, а где нельзя.

Алматы, БАО, осень, зима, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 10:13

Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова

Кроме того, БАО находится близко к государственной границе Казахстана с Кыргызстаном. Поэтому иногда возле него возможны проверки документов. Обязательно нужно иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

Советы туристам

· Добраться до шлагбаума, после которого начинается пеший маршрут, можно на автомобиле или такси.

· За въезд на территорию национального парка взимается плата: 1 297 тенге за легковой автомобиль на момент написания статьи. Оплатить можно заранее через банковские приложения или на въезде.

· Температура воздуха на БАО уже зимняя, поэтому обязательно берите с собой теплые вещи и обувь.

· Не пренебрегайте требованиями сотрудников нацпарка и пограничной службы и не заходите на запрещенные участки.

· Если вы хотите более близкий вид на озеро, заходите с левой стороны (для этого с дороги нужно свернуть на тропу, так как лестница там еще не достроена). Если хотите красивую панораму сверху, то лучше обойти озеро справа (продолжить идти по дороге до старой смотровой площадки).

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Фото Ксения Калашникова
Ксения Калашникова
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