Как в Актау работает уникальный центр по подготовке военных водолазов

Первый и единственный в Казахстане учебно-тренировочный комплекс для подготовки водолазов ВМС РК открылся еще три года назад. Сейчас здесь служат военные водолазы, а также проходят подготовку военнослужащие Национальной гвардии, спецназа, сотрудники МЧС.

За опытом сюда приезжают и военные из-за рубежа. Центров, подобных этому, на территории СНГ – единицы. О работе уникального подразделения рассказывает Zakon.kz.

Военные водолазы не только погружаются на глубину, но и сидят за партами. Каждый рабочий день после утреннего кросса в 4-5 километров и зарядки сотрудники центра по подготовке водолазов собираются в учебном классе. Здесь им ставят задачи на день, тут же проходят теоретические занятия или сдача квалификационных экзаменов.

Ни один водолаз не зайдет в воду без тщательного медицинского осмотра. И это не просто измерение давления и температуры или банальный вопрос: "Как вы себя чувствуете?". Приборы и врача-спецфизиолога не обманешь. Водолазов тестируют на тренажерах, а также проверяют их реакцию на различные газовые смеси, например, смеси с низким содержанием кислорода или с присутствием других газов.

"В этом кабинете есть два баллона для сжатого воздуха – они заправляются отдельно на специализированных станциях. В них заправляют заранее заданные смеси, например, вместо азота смесь может содержать гелий или другие компоненты, а также то количество кислорода, которое задаст руководитель, исходя из задач для данного спуска. Если планируются глубоководные спуски, то для нахождения на больших глубинах требуются воздушные смеси с низким содержанием кислорода. Водолазу эта дыхательная смесь подается к легочному автомату или к лицевой маске. И врач проверяет, как он отреагирует на ту или иную воздушную смесь", – рассказывает Руслан Конаков, начальник учебного водолазного центра в/ч 29011 ВМС РК.

Тренажеры необходимы, чтобы задать водолазу нагрузку разной интенсивности. Например, при глубоководных работах, связанных с подъемом судов или затонувших объектов, важно понять, сколько водолазу потребуется времени и какие будут энергозатраты, ведь водолаз не может бесконечно долго находиться под водой – максимум 6 часов в сутки. На тренажерах же вычисляют – на сколько часов ему хватит заданного количества смеси.

Вообще, водолазом может стать человек только с отменным здоровьем.

"Человек в покое на поверхности дышит 15 литров в минуту, при работе средней интенсивности – уже 30 литров в минуту. На глубине – каждые 10 метров расход увеличивается вдвое. Так, на глубине 10 метров расход уже будет 60 литров при средней интенсивности. Двух баллонов на 24 литра, заправленных до 200 атмосфер, водолазу хватит на 80 минут", – говорит Руслан Конаков.

В центре проходят подготовку не только водолазы. Например, здесь тренируются и подразделения, которые специализируются на охране кораблей, их штурме, захвате и освобождению. Все тренажеры максимально имитируют корабль с подвижными, как при качке, деталями. Есть тут и скалодром для штурмовой подготовки, и тренажер для отработки штурма здания.

"В приоритетном порядке здесь проходят обучение и тренировки военнослужащие ВМС РК, но также обучаются и подразделения Нацгвардии, сил специального назначения, МЧС и полиции. Водолазная работа специфична, она не стоит на месте. Да, есть какие-то основополагающие принципы, но появляется новое снаряжение, новые методики обучения, тренажеры. Поэтому никогда не будет лишним перенять опыт других стран. Это обычная практика даже для водолазов, в чьих странах водолазная деятельность на очень высоком уровне", – отмечает начальник центра.

Капитан-лейтенант Руслан Конаков сейчас возглавляет учебный водолазный центр в Актау. А когда-то, еще в начале 2000-х годов, после окончания военной школы он поступил в военный институт, через год – в Военно-морскую академию в России на инженера-механика.

"В академии была также подготовка водолазов для Военно-морского флота. В тот момент я и загорелся, но поскольку был зачислен на другую специальность, то остался по ней учиться. После получения диплома два года проходил службу на корабле в должности инженера-механика. И во время службы меня стали привлекать на различные водолазные курсы", – рассказывает Руслан.

Работа военного водолаза считается довольно опасной. Но, как отмечает Руслан Конаков, он ее ни на что не променяет.

"Я очень хотел и мечтал стать водолазом. Да, я к этой профессии все же пришел, пусть и не сразу. Люблю свою работу, считаю ее достойной, интересной, сложной, требующей больших ресурсов, а также постоянного и длительного обучения". Капитан-лейтенант Руслан Конаков

Водолазы спускаются под воду для спасения людей, а также проведения водолазно-технических, монтажных, сварочных, судоподъемных, боевых работ. Помимо водолазной квалификации, специалист должен иметь средне-специальное или высшее техническое образование. Например, инженера-механика, электрика или сварщика.

Плановые спуски военные водолазы проводят несколько раз в неделю, внеплановые – в зависимости от поставленных задач. Остальное время посвящают тренировкам, теоретической подготовке и поддерживают в исправном техническом состоянии сам комплекс.

Когда водолаз под водой, на суше всем руководит оператор. У него – пульт управления от водолазного снаряжения. Он управляет и подачей воздуха, и обеспечивает радиосвязь. Рядом с ним всегда находятся два баллона – транспортный и резервный. Он необходим на случай, если выйдет из строя магистраль подачи воздуха из основного баллона.

Должность оператора в центре подготовки водолазов занимает 33-летний Руслан Тулегенов.

"Мне с детства нравилось плавать, погружаться. Вода – это моя стихия. Да, конечно, нужно понимать, что вода – это не наша среда, поэтому нельзя расслабляться, надо все время быть начеку. Надо быть не только выносливым физически, но и психологически устойчивым. Нельзя впадать в панику при погружении, потому что от тебя может зависеть жизнь твоего напарника. Водолазы не погружаются в одиночку – всегда по двое, чтобы страховать друг друга", – отмечает главный старшина Руслан Тулегенов.

Дома Руслана ждут жена и трое детей. Старшему сыну – 10 лет, и он уже мечтает стать водолазом, как папа, гордится и всегда рассказывает в школе, кем работает его отец.

"Есть водолазы-любители, которые погружаются для своего удовольствия. А есть военные водолазы, у которых, прежде всего, дисциплина и долг. Обычный водолаз может отказаться погружаться, если вдруг вода холодная, темно или волны. Но военные водолазы могут и должны работать в любых условиях, ведь перед нами ставят конкретные цели и задачи", – резюмировал Руслан Тулегенов.

