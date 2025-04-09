"Когда иду по плацу, забываю дышать": как проходит подготовка к военному параду в Астане

В Астане более 4000 военнослужащих примут участие в военном параде, который состоится 7 мая. Министерство обороны РК показало, как проходит подготовка к этому масштабному событию, передает корреспондент Zakon.kz.

С 1 апреля жизнь в одной из воинских частей Астаны изменилась: здесь развернулась масштабная подготовка к параду Победы, в котором участвуют более 4000 военнослужащих, среди них более 200 женщин.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На плацу слышны отточенные движения колонн, четкий шаг и бой барабанов, оружие сверкает на солнце, а техника, выстроенная в ровные линии, готова к выезду на генеральную репетицию.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По словам генерал-майор Мереке Кучекбаев, подготовка к параду идет в плановом режиме и построена в три этапа.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Первый – начальный, включает отдельные и совместные тренировки на территории воинской части. Второй – комплексные занятия с механизированной колонной на базе индустриального городка. И, наконец, третий – генеральная репетиция на главной площади Астаны, которая запланирована на 3 и 5 мая", – отметил он.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Участие в параде – не только честь, но и серьезная нагрузка. Отбор военнослужащих проходил строго по профессиональной подготовке, физическому состоянию и строевой выправке. Кроме того, внимание уделяли росту.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Все должно быть безупречно – от линии плеч до угла наклона головы.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Мереке Кучекбаев также рассказал, что парад будет отличаться от предыдущих.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"В этом году его структура условно делится на три части. Первая – историческая: по площади пронесут боевые знамена дивизий и полков, сформированных на территории Казахстана в годы войны. Вторая – современная часть, где покажут боевую готовность армии. И третья – воздушный блок", – добавил генерал-майор.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По данным пресс-службы Министерства обороны страны, в современной части планируется прохождение 23 пеших парадных расчетов, представленных тремя видами Вооруженных сил, Силами специальных операций, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, военной полиции, миротворческим подразделением, коробками женщин-военнослужащих, территориальной обороны и военных учебных заведений.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В торжественном прохождении также примут участие подразделения Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Каждый парадный расчет будет состоять из 156 военнослужащих. В завершение парада состоится дефиле сводного военного оркестра, состоящего из 300 музыкантов.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Мереке Кучекбаев отметил, что для военнослужащих прежде всего – это честь и гордость быть частью парада, посвященного великой дате.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Например, ефрейтор Светлана Берлинова рассказала, что мечтала попасть сюда на протяжении 20 лет. Она – старший специалист службы КЭС и ППЗ. Приехала из Гвардейского гарнизона, из воинской части 01098, расположенной в Жамбылской области. Для нее это будет первый военный парад.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Для меня это большая честь. Я с детства мечтала служить своей Родине и участвовать в параде. Добилась и сюда пришла. Даже описать невозможно это ощущение. Теперь, когда иду по плацу, сердце замирает, и я буквально забываю дышать. Это невозможно описать словами. Перед реализацией своей цели я сначала построила свою семью – родила троих детей. Призвалась в армию в прошлом году, в 28 лет – уже сознательно и окончательно. Когда в декабре 2024 года сообщили о параде, я сразу оказалась в числе добровольцев. Мы три месяца активно готовились еще у себя, в гарнизонах", – поделилась она.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Светлана также рассказала, что ее муж раньше был военным, но сейчас на гражданке.

"Он понимает, насколько это важно для меня. По детям скучаю, конечно. У меня младшая дочь – ей 4 года. Она особо не понимает еще, а старшие сыновья мной гордятся. Со стороны родных большая поддержка. Каждый день говорят слова благодарности", – дополнила девушка.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Она также озвучила, как именно проходил отбор для парада.

"В первую очередь – по физическому состоянию и здоровью. Чтобы сюда попасть, нужно быть в отличной форме: выдерживать нагрузки на ноги, давление, общее состояние. Помимо этого, еще рост и телосложение должны соответствовать. Но в этом году у нас "женская коробка" необычная: девочки разного роста, телосложения, брали практически всех желающих. Здесь все те, кто действительно хотел участвовать. В проверку физической подготовки входили отжимания, пресс и бег. Нужна выносливость. Нагрузка большая – особенно на ноги", – сказала военнослужащая.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Военнослужащие отмечают, что подготовка серьезная и ежедневная, но благодаря тренировкам сейчас все нормально и все участники парада справляются с поставленными целями и задачами.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Подъем у нас в 6 утра, в 7:10 – завтрак. Потом построение, и уже в 8:00 мы получаем оружие. После этого сразу выходим на плац и занимаемся до 12:50. Затем сдаем оружие, обедаем и отдыхаем до 16:30. Потом снова занятия – одиночная подготовка, где каждый отрабатывает недочеты. Мы тренируемся как в составе "коробки", так и в шеренге и колонне, с оружием и без. До обеда чаще без оружия, после обеда – уже с ним", – перечислила ефрейтор Светлана Берлинова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Боевая техника также проходит подготовку – как в составе колонн, так и отдельно. Уже сегодня можно стать свидетелем полевого тренинга.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Менее чем через месяц по площади столицы пройдет свыше 300 единиц боевой, специальной и исторической техники, а в небо поднимется авиация.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Генерал-майор Мереке Кучекбаев сообщил, что парад откроет легендарный танк Т-34, который участвовал в боях Великой Отечественной войны.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Завершит эту колонну тяжелый тягач с пушкой, также представляющий историческую военную технику. Следом проедет знаменитая "Катюша", а затем начнется современная часть парада, где будут продемонстрированы актуальная техника и вооружение. Подробности зрители смогут увидеть уже во время самого парада", – добавил он.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая 2025 года.

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.