Готовь sunny летом: как встретить осеннюю хандру во всеоружии

Лето – это про три месяца счастья с каплями морской воды на загорелой коже и привкусом сладкой ваты на губах. Однако все имеет свойство заканчиваться, и вот уже на горизонте маячит желтоперая птица-осень. Психолог рассказала Zakon.kz, как разглядеть в ней подругу, а не врага.

По словам семейного психолога Меруерт Байтуменовой, для начала стоит изменить собственное восприятие осени. Вместо того, чтобы угрюмо ожидать серости и рутины, попробовать задаться вопросом: а чего я хочу от этого периода?

"И удивительно, но человек может обнаружить, что у него есть целый список вполне достижимых мини-целей", – уверяет психолог.

О каких мини-целях речь? У каждого они свои. Но если вам нужны примеры для вдохновения, то Байтуменова советует...

Привести в порядок летние фото и видео

Наверняка за отпуск их скопилось немало, да так и лежат ворохом где-то в недрах памяти смартфона или ноутбука. Пора разобрать заветные кадры по полочкам, папкам и альбомам, чтобы ими удобнее было любоваться, когда города захватят в плен слякоть и заморозки. Ведь, согласитесь, этот осколок тепла, навечно инкрустированный в пиксели, очень помогает разгонять стужу внутри себя.

Фото: pixabay

Выбрать аромат осени

Касается духов как для вас, так и для дома. Зной не особенно располагает к парфюмерным экспериментам. Как правило, дело ограничивается спреями или туалетной водой с запахами чистоты, свежести, фруктов, ягод. Словом, вариантами с кисейным, едва уловимым шлейфом.

Осень – время "слушать" не только музыку, но и ароматы посерьезнее. Как на смену пляжным хитам с тремя притопами приходят спокойные, возвышенные композиции с претензией на философию, так и "морской бриз" во флаконе вдруг выдыхается, начиная звучать теплыми нотами кедра, мускуса, кориандра, розового перца, имбиря, бергамота... Даже читается вкусно, а уж как ощущается!

Фото: pixabay

Сделать подборку подходящих фильмов

Кинорежиссеры не разделяют презрение к сентябрю, октябрю и ноябрю со своими зрителями. И, зарывшись вечерком в плед и их работы, легко понять, почему ноябрь у них – "сладкий", а осень – непременно "в Нью-Йорке". Так окунитесь вместе с деятелями искусства в пору, "Когда Гарри встретил Салли", а "Дом у озера" непостижимым образом свел одинокие души.

Фото: pexels

Вернуться к брошенному хобби или найти новое

Пасмурное небо над головой намекает на то, что от прогулок лучше отказаться? Дома тоже может быть весело! Особенно если найти себе дело по душе. Некогда любимая гитара пылится в углу? Давно мечтали научиться валять из шерсти, но все руки не доходили? Приход осени до сих пор у многих ассоциируется с началом новой жизни, как первая страница в школьном дневнике. Самое время.

Фото: pixabay

Провести ритуал прощания с летом

Большинство этих советов пригодятся вам непосредственно с сентября по начало декабря. Но один полезен уже сейчас. Дабы обрести чувство завершенности жаркого сезона, психолог рекомендует поставить в нем символичную яркую точку. К примеру, создайте коллаж "Лето-2025". Или постарайтесь встретить последний рассвет и проводить последний закат августа.

"Вообще осенью мы получаем меньше дофамина. Нужно научиться находить радость в мелочах, а не ждать, пока она сама свалится вам на голову. К примеру, искренне поблагодарить себя за то, что прошли сегодня норму шагов, научились готовить необычное блюдо или нашли новый маршрут до места работы. Радоваться уюту и кружке горячего чая, прогулке в парке", – считает Меруерт Байтуменова.

И с ней сложно не согласиться. Ведь времена года – как люди. Если видеть в них не только плохое, они нет-нет да блеснут положительной стороной. И тогда седая брюзга-осень вдруг обернется златокудрой красавицей. И вы поймете, почему она не только "унылая пора", но и "очей очарованье".