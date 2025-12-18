ИИ захватил соцсети: почему виртуальный контент становится трендом и как избежать обмана

В соцсетях чаще стали появляться фото и видео, созданные с помощью нейросетей. Они настолько красочны и правдоподобны, что сложно отличить от реального кадра. Zakon.kz выяснил, как искусственный интеллект упростил жизнь интернет-пользователям и почему с ним нужно быть предельно аккуратным.

B cкaзкe Cнeгypoчкy cлeпили из cнeгa, а в peaльнocти – из нeйpoceтeй. Автop Александра Комович из Бypятии создала новую версию снежной красавицы. В основу работы лег текст песни Деда Мороза и Снегурочки из мультфильма "Ну, погоди!". Современный образ на свой лад сиюминутно подхватили интернет-пользователи с разных уголков Земли. Казахстанцы тоже не обошли стороной модную тенденцию. И, что сказать, казахская Ақшақар так и радует глаз и слух.

Томирис плюс "Боз жорға"

Например, 30-летняя алматинка Жания Балгынтаева талантливо вошла в образ. Однако она решила отойти от классического образа и переосмыслить Снегурочку через личность степной женщины.

"В голове сразу всплыл образ Томирис – сильной, глубокой, женственной. Это был мой первый ролик в рамках этого тренда, и я сознательно не стремилась к идеалу, был проведен просто эксперимент. Процесс оказался невероятно увлекательным. Меня поразило, насколько с помощью нейросетей можно создать живого, эмоционального персонажа и воплотить художественный сценарий. В течение буквально одного дня родился герой, а уже ночью я создала еще кавер на песню "Боз жорға". Музыку взяла ту, которая уже была в тренде, и затем повторно провела ее через генерацию. Текст написала сама на казахском языке". Жания Балгынтаева

Этот персонаж полюбился Жание, и она дала ему имя МирАй интуитивно. Позже поняла, насколько это символично: МирАй можно прочитать как "мир искусственного интеллекта", а с японского языка это имя означает "будущее".

"Были и восторженные комментарии, и критика, в основном по поводу языка и отдельных неточностей генерации. Я могла бы доработать ролик, но решила оставить его таким, каким он родился, как первый, честный опыт. Сейчас я понимаю, что хочу дальше развиваться в этом направлении. Искусственный интеллект – это несложно, если разобраться и иметь желание и чувство формы. Я уверена, что за этим будущее". Жания Балгынтаева

Ақшақар танцует қамажай

А вот другая алматинка 26-летняя Наргиза Арал – AI-креатор, она занимается созданием визуального контента с помощью нейросетей и обучением этому направлению.

"⁠Когда я впервые увидела, на что способен искусственный интеллект, я сразу поняла, что мир уже не будет прежним. ИИ начинает проникать во все сферы и становится инструментом, который помогает людям реализовывать идеи быстрее, эффективнее и без больших затрат". Наргиза Арал

Наргиза Арал пояснила, что ИИ – это программа. Человеку достаточно простым языком донести мысль, какую картинку или видео он хочет получить, а остальное дело за нейросетью.

"Сам ИИ ничего не решает, все зависит от пользователя, который дает ему задание. Таким легким способом можно создавать изображения, видео, тексты и музыку. ИИ очень нужен в наше время, поскольку экономит время и ресурсы. Он помогает людям быстрее реализовывать идеи и упрощает многие процессы. Им можно пользоваться практически в любой сфере: образовании, бизнесе, маркетинге, дизайне. Там, где раньше требовались большие команды, деньги и время, сегодня достаточно идеи и умения пользоваться искусственным интеллектом. Даже, например, в бизнесе не нужно проводить съемки, привлекать медийную личность, платить гонорары, достаточно поручить ИИ, и он сгенерирует любую звезду, позирующую в твоем бренде". Наргиза Арал

Девушка по тому же принципу, которым создана нашумевшая Снегурочка, решила по-современному оживить казахскую культуру и народную музыку, показать ее в новом формате.

"Сразу в голове зазвучала наша популярная народная песня "Қамажай", и я создала кавер с помощью ИИ. Это был мой первый опыт создания музыки через нейросети. После этого я описала образ, атмосферу и движение, а ИИ помог создать визуал. Вся работа от идеи до готового результата заняла примерно 8-10 часов. В итоге клип и песня "Қамажай" в новом формате получили очень теплый отклик: люди активно делились видео и писали много приятных комментариев". Наргиза Арал

ИИ – не только развлечение, но и образование

Стоит отметить, что ИИ применяется не только в целях развлечения. Тому подтверждение полезная страничка в Instagram Мираса Конусбекулы. 32-летний житель Алматинской области работает учителем, и чтобы привлечь еще больше внимание учеников, использует различные лайфхаки.

"Заинтересовался ИИ полтора года назад из практической необходимости, чтобы сделать уроки более интересными для детей. Хотелось показывать не скудный материал, а визуализировать историю: ханов, исторические события, сцены из прошлого. Нейросети помогают мне готовить наглядные ролики, анимации, изображения. Благодаря этому ученики лучше вовлекаются и легче воспринимают сложные темы". Мирас Конусбекулы

Учитель поделился, что для создания и обработки визуального контента работает с платформами Google, Kling и Higgsfield. Важно не использовать чужие лица, изображения и материалы без разрешения, особенно в коммерческих проектах. Ответственность за контент всегда несет его создатель.

"У меня в основном заказывают ролики учителя и образовательные центры, также есть интерес со стороны малого бизнеса, которому нужен доступный и качественный визуальный контент. Отклик в основном положительный: люди удивляются, интересуются технологией, пишут, что такой формат понятнее и интереснее". Мирас Конусбекулы

Материал по теме Достықты бағалайық: супруги из России сняли клип на казахском языке и восхитили Казнет

К тому же отличить ИИ-видео от реального изображения становится все сложнее. Иногда помогают увидеть разницу неточности в движениях или деталях. И к сожалению, здесь не дремлют мошенники, которые пользуются ими в недобросовестных целях, поэтому нужно быть предельно аккуратными.