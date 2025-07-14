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Право

Оплата медуслуг изменится в Казахстане: Токаев подписал закон

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 16:07 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", сообщает Zakon.kz.

Закон вносит изменения и дополнения в действующие законодательные акты, регулирующие сферу обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг.

В частности, предусматривается расширение принципов ОСМС и поэтапное изменение ставок взносов государства, а также защита статуса застрахованного при временных перерывах уплаты взносов.

Так, говорится, что лица, которые непрерывно уплачивали взносы или за них осуществлялась уплата отчислений в течение 60 месяцев, в случае неуплаты отчислений или взносов сохраняют право на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на срок не более шести месяцев с момента прекращения уплаты отчислений или взносов. Это право не освобождает лиц от обязательной уплаты взносов за неуплаченный период.

Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления отчислений, должен исчисляться по сумме всех видов начисленных доходов работника и не должен превышать 40-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов начисленных доходов и не должен превышать 20-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

При уплате взносов с суммы дохода, указанного в части первой настоящего пункта, уплата взносов с других доходов физического лица при наличии документа, подтверждающего уплату таких взносов, не требуется.

Таким документом является справка о суммах полученных доходов, исчисленных и уплаченных взносов, выданная работодателем или налоговым агентом.

Указанные требования не распространяются на физических лиц, являющихся самостоятельными плательщиками.

Кроме того:

  • формируется единый базовый пакет медицинской помощи, финансируемый из госбюджета, включающий базовые услуги первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) вне зависимости от статуса застрахованности
  • казахстанцы получат широкий спектр бесплатных медицинских услуг, включая вакцинацию, онкологические скрининги, диагностику и лечение социально значимых заболеваний

Предусматривается, что закон вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее мы рассказывали, как изменится оплата медицинских услуг в Казахстане.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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