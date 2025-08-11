#АЭС в Казахстане
Статьи

Тренер из Мангистау пробежал ультрамарафон, чтобы мотивировать учеников

Тренер Берик Амирханулы, легкая атлетика, самбо, адал азамат, марафонец, ультрамарафон, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 11:51 Фото из личного архива тренера, коллаж: Zakon.kz
33-летний Берик Амирханулы из Актау долгое время работал пожарным, занимался вольной борьбой и боевым самбо. Теперь тренирует детей и взрослых, а также нашел новый для себя вид спорта – легкую атлетику. Каждое его утро начинается с тренировки всех желающих на набережной, передает Zakon.kz.

День начинается у Берика Амирханулы в 5 утра, а с 6 до 8 утра он проводит бесплатные тренировки для всех желающих на набережной Актау.

Фото из личного архива тренера

"Я показываю правильную технику бега, учу всех, даю бесплатные мастер-классы, любой желающий может присоединиться к нашей тренировке. Сам я начал заниматься бегом год назад. Сначала были короткие дистанции, затем марафоны на 42 и 65 километров. А на днях решил испытать себя и пробежал ультрамарафон от Актау до Жанаозена – дистанция в 150 километров. Начал в 6 утра и завершил в два часа ночи. Да, было очень тяжело – ноги сводило судорогой, на последних километрах терял сознание. Но меня сопровождали медики, психолог и мои ученики. Это была колоссальная поддержка. После такой дистанции я понял – все ограничения только у нас в голове", – говорит тренер.

Фото из личного архива тренера

После каждой тренировки – обязательный заплыв в холодной морской воде. Причем Берик начал окунаться в море с января и продолжает это делать по сей день. Мастер спорта по вольной борьбе, смешанным единоборствам и боевому самбо работает тренером в спортивном центре, а также учителем физкультуры в школе. Его воспитанникам от 10 до 70 лет. Сейчас Берик Амирханулы тренирует 30 взрослых и около 200 детей. Среди воспитанников – множество призеров и победителей турниров по самбо и рукопашному бою.

Фото из личного архива тренера

"Берiк-аға – особенный человек для меня. Я пришел к нему в 2022 году, тогда он стал моим тренером. Среди многих ребят он выбрал именно меня и начал готовить к соревнованиям. Он всегда оказывал мне поддержку, и именно благодаря ей я начал занимать призовые места на соревнованиях. Он очень скромный человек в жизни. В какой бы ситуации я ни оказался, он всегда рядом. Он стал для меня не просто тренером, но и старшим братом", – рассказывает Данияр Сарсен, ученик Берика Амирханулы.

Фото из личного архива тренера

"Честный, дисциплинированный, ответственный, сильный, грамотный, отзывчивый – это все про нашего тренера. Он настоящий адал азамат! Это пример для подражания, именно поэтому мы все стараемся равняться на него", – отмечает другой воспитанник тренера.

Фото из личного архива тренера

Берик Амирханулы отмечает, что не боится никакой тяжелой работы. В юности работал и грузчиком, и даже возил тяжелые тележки на рынке. Затем отучился на пожарного и 10 лет проработал в пожарной части. Спортом занимается с детства и считает, что каждый спортсмен должен быть универсальным. Несколько лет назад пережил три тяжелых операции на ноги, после которых врачи в один голос говорили: "Бросай спорт!"

Фото из личного архива тренера

"Я год почти на костылях ходил, не мог даже до туалета дойти. Врачи говорили, что дорога в спорт навсегда закрыта. Но я не сдался, даже в больницу просил принести мне гантели, чтобы тренироваться".Берик Алимханулы

Берик Алимханулы – активный участник различных акций, в том числе и экологических – спортсмены области часто выходят на уборку побережья. Кроме того, он участвует в различных марафонах, которые посвящены здоровому образу жизни и борьбе с наркотиками. На ближайшее будущее у него большие планы – открыть собственную спортивную школу, воспитывать будущих чемпионов, прививая им силу духа, упорство и дисциплину.

Кирилл Александров
