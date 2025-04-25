Разбит, но не сломлен: история пара армрестлера Никиты Ермакова из Астаны

С 2017 года 33-летний Никита Ермаков учится заново ходить. После несчастного случая врачи запретили ему заниматься спортом. Но вопреки всему за это время он стал четырехкратным чемпионом мира по пара армрестлингу. Zakon.kz расскажет, как астанчанин нашел в себе силы двигаться дальше.

До 25 лет Никита Ермаков был самым обычным парнем. Он родом из Шахтинска, долгое время жил в Караганде. А потом случилось падение, которое кардинально изменило его жизнь.

"Помню все до мельчайших подробностей. 2 августа 2017 года я работал высотником. Мы монтировали плиты на кровле. Была высота седьмого этажа. Оставалось буквально две плиты зафиксировать. И одна из них, на которой я стоял, немного съехала. Я был пристегнут, но все равно карабин не выдержал и лопнул. Все случилось за доли секунды. Сорвался с вершины 17 метров. Даже помню момент падения. Лежал на земле. Ко мне подбежали коллеги, и я им сказал, что не чувствую ног". Никита Ермаков

Две недели комы, 1,5 года нахождения в больнице в лежащем положении и попытка понять, за что все это. Врачи не давали утешительных прогнозов из-за перелома позвоночника. Но парень пообещал себе, что наперекор судьбе однажды будет ходить.

"Неспроста я чудом остался в живых. Сбит с ног – сражайся на коленях. Конечно, первое время было тяжело, особенно осознать, что случилось, куда двигаться и как дальше жить. Самое главное, я принял себя. Но никакой апатии долго не было. Потому что до травмы занимался кикбоксингом, самбо, рукопашным боем, ушу саньда. И это сыграло ключевую роль. Решил лечить себя спортом". Никита Ермаков

Благодаря другу парень начал посещать фитнес-зал. Правда, перепробовал множество видов спорта. Но больше всего ему по душе оказался армрестлинг.

"С тренером Русланом Туспековым с первого дня сошлись характерами. Загорелись. Он мне сказал, что в перспективе можно добиться больших результатов, главное – трудиться. Этим я и занимаюсь по сей день". Никита Ермаков

Успех не заставил себя долго ждать. Никита Ермаков громко заявил о себе. В его копилке золотые награды четырех чемпионатов мира, пяти чемпионатов Азии, шести чемпионатов Казахстана. И это лишь начало, уверен собеседник.

"Мой первый чемпионат мира был в 2021 году в Румынии. Никакие эмоции с этим не сравнятся. Я для родной страны завоевал "золото" и признавал, что также победил свои слабые стороны, страх и неуверенность. Для меня в спорте главное – победа. Другого вообще в голове у чемпиона не должно быть. А для этого нужно усердно тренироваться, быть дисциплинированным и честно показывать результаты. Я стабильно занимаюсь минимум пять дней в неделю. Не ищу оправданий для перерывов. Вот уже через неделю состоится чемпионат Азии в Индии. 1 мая мы вылетаем с командой, сейчас я сконцентрирован на нем". Никита Ермаков

Никита Ермаков всегда рад помочь советом. Своим примером он вдохновил многих и привел их в мир спорта. В целом, в Казахстане у армрестлеров очень плотная конкуренция, считает молодой человек.

"Наш вид спорта один из самых популярных. На чемпионате Казахстана по армрестлингу среди людей с инвалидностью участвует почти тысяча человек. Ни один вид спорта не может похвастаться таким большим количеством участников. А если еще и со здоровыми собраться, это свыше 2000. Но со стороны Министерства туризма и спорта РК вышел новый законопроект, из-за которого мы остаемся за бортом и не входим в приоритетные виды спорта. Это очень обидно, когда есть такие уникальные перспективы у нашей страны". Никита Ермаков

В настоящее время спортсмен живет вместе с мамой в Астане. Также он работает реабилитологом с детьми, помогая им восстановиться морально и физически.

"Семь лет назад, когда я оказался в поломанном состоянии, мне не хватало человека, который бы стал для меня примером и мотиватором. В те времена это стало бы ключевым фактором и позитивно повлияло на судьбу человека, который жил одним образом жизни. Поэтому я хочу помогать людям. Работая с детьми, стремлюсь наполнять их положительными эмоциями, учу верить в собственные силы и никогда не сдаваться. Мы стараемся не показывать какие-то слабые моменты и не терпим жалости. Потому что действительно намного сильнее обычных людей. Для достижения каких-то целей нам приходится прикладывать тройные усилия по сравнению с ними". Никита Ермаков

Ежедневно ему приходится преодолевать тысячи барьеров: некомфортная инфраструктура, недоступность некоторых мест, мнение и взгляды прохожих. Элементарно, дорога из дома в спортзал достаточно энергозатратная. Однако парень старается не придавать проблемам значения, отмечая, что добрых людей больше и их поддержка дорогого стоит.

Жизнерадостный, с юмором, красивый, с пронзительным взглядом и искренней улыбкой Никита считает, что на коляске он много приобрел, нашел настоящего себя и сделал больше добра, нежели когда он был здоров. Его заветная мечта – ходить, над чем он усиленно работает и не теряет надежды.

"Есть надежда, что я буду ходить. Нужно лечение. Но, опять же, это не 100%, но в душе моя вера на 200%". Никита Ермаков

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Совсем недавно тайный благотворитель, который называет себя "Человеком в маске", подарил заслуженному мастеру спорта по пара армрестлингу квартиру в Астане, а также оказал финансовую помощь.

На эти деньги Никита Ермаков планирует открыть реабилитационный центр и помогать таким же людям, как он, в том, что все достижимо, главное – стремление. Также окружающим он советует не терять позитивный настрой к жизни, ведь это небольшой ключик к успеху.