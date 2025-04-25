Разбит, но не сломлен: история пара армрестлера Никиты Ермакова из Астаны
До 25 лет Никита Ермаков был самым обычным парнем. Он родом из Шахтинска, долгое время жил в Караганде. А потом случилось падение, которое кардинально изменило его жизнь.
"Помню все до мельчайших подробностей. 2 августа 2017 года я работал высотником. Мы монтировали плиты на кровле. Была высота седьмого этажа. Оставалось буквально две плиты зафиксировать. И одна из них, на которой я стоял, немного съехала. Я был пристегнут, но все равно карабин не выдержал и лопнул. Все случилось за доли секунды. Сорвался с вершины 17 метров. Даже помню момент падения. Лежал на земле. Ко мне подбежали коллеги, и я им сказал, что не чувствую ног".Никита Ермаков
Две недели комы, 1,5 года нахождения в больнице в лежащем положении и попытка понять, за что все это. Врачи не давали утешительных прогнозов из-за перелома позвоночника. Но парень пообещал себе, что наперекор судьбе однажды будет ходить.
"Неспроста я чудом остался в живых. Сбит с ног – сражайся на коленях. Конечно, первое время было тяжело, особенно осознать, что случилось, куда двигаться и как дальше жить. Самое главное, я принял себя. Но никакой апатии долго не было. Потому что до травмы занимался кикбоксингом, самбо, рукопашным боем, ушу саньда. И это сыграло ключевую роль. Решил лечить себя спортом".Никита Ермаков
Благодаря другу парень начал посещать фитнес-зал. Правда, перепробовал множество видов спорта. Но больше всего ему по душе оказался армрестлинг.
"С тренером Русланом Туспековым с первого дня сошлись характерами. Загорелись. Он мне сказал, что в перспективе можно добиться больших результатов, главное – трудиться. Этим я и занимаюсь по сей день".Никита Ермаков
Успех не заставил себя долго ждать. Никита Ермаков громко заявил о себе. В его копилке золотые награды четырех чемпионатов мира, пяти чемпионатов Азии, шести чемпионатов Казахстана. И это лишь начало, уверен собеседник.
"Мой первый чемпионат мира был в 2021 году в Румынии. Никакие эмоции с этим не сравнятся. Я для родной страны завоевал "золото" и признавал, что также победил свои слабые стороны, страх и неуверенность. Для меня в спорте главное – победа. Другого вообще в голове у чемпиона не должно быть. А для этого нужно усердно тренироваться, быть дисциплинированным и честно показывать результаты. Я стабильно занимаюсь минимум пять дней в неделю. Не ищу оправданий для перерывов. Вот уже через неделю состоится чемпионат Азии в Индии. 1 мая мы вылетаем с командой, сейчас я сконцентрирован на нем".Никита Ермаков
Никита Ермаков всегда рад помочь советом. Своим примером он вдохновил многих и привел их в мир спорта. В целом, в Казахстане у армрестлеров очень плотная конкуренция, считает молодой человек.
"Наш вид спорта один из самых популярных. На чемпионате Казахстана по армрестлингу среди людей с инвалидностью участвует почти тысяча человек. Ни один вид спорта не может похвастаться таким большим количеством участников. А если еще и со здоровыми собраться, это свыше 2000. Но со стороны Министерства туризма и спорта РК вышел новый законопроект, из-за которого мы остаемся за бортом и не входим в приоритетные виды спорта. Это очень обидно, когда есть такие уникальные перспективы у нашей страны".Никита Ермаков
В настоящее время спортсмен живет вместе с мамой в Астане. Также он работает реабилитологом с детьми, помогая им восстановиться морально и физически.
"Семь лет назад, когда я оказался в поломанном состоянии, мне не хватало человека, который бы стал для меня примером и мотиватором. В те времена это стало бы ключевым фактором и позитивно повлияло на судьбу человека, который жил одним образом жизни. Поэтому я хочу помогать людям. Работая с детьми, стремлюсь наполнять их положительными эмоциями, учу верить в собственные силы и никогда не сдаваться. Мы стараемся не показывать какие-то слабые моменты и не терпим жалости. Потому что действительно намного сильнее обычных людей. Для достижения каких-то целей нам приходится прикладывать тройные усилия по сравнению с ними".Никита Ермаков
Ежедневно ему приходится преодолевать тысячи барьеров: некомфортная инфраструктура, недоступность некоторых мест, мнение и взгляды прохожих. Элементарно, дорога из дома в спортзал достаточно энергозатратная. Однако парень старается не придавать проблемам значения, отмечая, что добрых людей больше и их поддержка дорогого стоит.
Жизнерадостный, с юмором, красивый, с пронзительным взглядом и искренней улыбкой Никита считает, что на коляске он много приобрел, нашел настоящего себя и сделал больше добра, нежели когда он был здоров. Его заветная мечта – ходить, над чем он усиленно работает и не теряет надежды.
"Есть надежда, что я буду ходить. Нужно лечение. Но, опять же, это не 100%, но в душе моя вера на 200%".Никита Ермаков
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Совсем недавно тайный благотворитель, который называет себя "Человеком в маске", подарил заслуженному мастеру спорта по пара армрестлингу квартиру в Астане, а также оказал финансовую помощь.
На эти деньги Никита Ермаков планирует открыть реабилитационный центр и помогать таким же людям, как он, в том, что все достижимо, главное – стремление. Также окружающим он советует не терять позитивный настрой к жизни, ведь это небольшой ключик к успеху.